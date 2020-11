Preverite, kako na svoj P smart 2021 namestite vse aplikacije, ki jih želite

Oglasno sporočilo

Nov Huaweiev telefon P smart 2021 , ki je na slovenski trg prišel pretekli mesec, bo z impresivnimi lastnostmi, kot so velik 6,67-palčni zaslon FHD+, sklop štirih kamer z ločljivostjo 48 MP, baterija kapacitete 5.000 mAh, hitro polnjenje SuperChrage z močjo 22,5 W in žepu prijazna cena 229 evrov, prepričal tudi marsikaterega bolj petičnega uporabnika.

Telefona pa nikakor ne gre zanemariti niti s stališča programske opreme in uporabniške izkušnje. Na njem je namreč že prednameščena ena od najbolje založenih trgovin z aplikacijami AppGallery, prav tako pa ima že vdelan iskalnik Petal Search, ki vam pomaga priti do praktično katerekoli priljubljene aplikacije.

Top 3 trgovina z aplikacijami na svetu: AppGallery ima vse

Kot Huaweieva uradna trgovina z aplikacijami, AppGallery uporabnikom ponuja pester nabor najboljših globalnih in lokalnih aplikacij ter storitev. AppGallery je trenutno na voljo v 170 državah in regijah, s čimer se uvršča med največje 3 trgovine z aplikacijami na svetu.

Od novičarskih platform do družbenih omrežij, zabavnih vsebin in več, AppGallery vključuje 18 različnih kategorij po katerih lahko brskate za raznovrstnimi priljubljenimi aplikacijami. V obsežni knjižnici tako med drugim najdete tudi pogovorno aplikacijo Telegram, iskalnik prevozov Bolt, vrhunska navigacijska pomočnika TomTom GO in HERE WeGo, športni Premier League in JD Sports, zabavni Kahoot ter nakupovalno Lazado. Z mobilnimi igrami Game of Thrones: Beyond the Wall, Asphalt 9 in Garena Free Fire pa je prav tako poskrbljeno za igričarske navdušence.

Poleg tega se AppGallery praktično na dnevni ravni polni z novimi lokalnimi naslovi, ki izpolnjujejo različne uporabniške potrebe in zahteve. Med slovenskimi tako najdete praktično že vse mobilne banke, ki so prisotne na naših tleh, plačilno platformo mBills, eHrano, Študentsko prehrano, zimzelen multimedijski predvajalnik BSPlayer, DarsPromet+ in številne druge.

Za zaščito osebnih podatkov uporabnika AppGallery uporablja celosten sistem varovanja, ki vključuje preverjanje istovetnosti razvijalca, dosleden štiristopenjski postopek pregleda aplikacije, zaščito pri prenosu in namestitvi ter mehanizem za preprečevanje nepooblaščenih operacij aplikacij.

Poiščite in prenesite kar želite s pomočjo iskalnika Petal Search

Kot iskalnik ima Petal Search dve glavni funkciji – splošno iskanje in iskanje aplikacij. Prek njega lahko namreč iščete novice, slike, aplikacije in še vrsto drugih stvari. Pri tem aplikacije navaja iz več virov, vključno iz trgovine AppGallery.

Postopek iskanja in prenosa aplikacij je sicer zelo preprost, potrebna sta le dva koraka:

Odprite aplikacijo Petal Search ali pripomoček za iskanje – oba sta na telefonu P smart 2021 že prednameščena – in vnesite ime aplikacije, ki jo želite. Na seznamu zadetkov izberite kategorijo aplikacij, da se vam odpre ožji izbor iskanih vsebin. Kliknite na želeno aplikacijo in pritisnite tipko za namestitev. Petal Search vas bo preusmeril na vir, kjer lahko začnete s prenosom. Ta vir je lahko AppGallery ali katera od drugih platform z aplikacijami. Pred namestitvijo bo vaš telefon Huawei podal še zahtevo za varnostno preverjanje s katero bo preveril morebitna tveganja.

Poleg prenosa novih aplikacij lahko s pomočjo iskalnika Petal Search poiščete tudi posodobitve za obstoječe aplikacije.

Odprite Jaz -> Prenosi -> Posodobitve in izberite aplikacijo, ki jo želite posodobiti.

Huawei P smart 2021 bo s preprosto a hkrati napredno uporabniško izkušnjo navdušil vsakogar, prepričal pa bo tudi s svojimi pomnilniškimi zmožnostmi.

Ima namreč 4 GB RAM-a in 128 GB notranjega pomnilnika, ter sodobnim dizajnom v treh barvnih kombinacijah: čudoviti zeleni, rdečkasto zlati in polnočno črni.

