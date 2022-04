Preventivni aspirin? Kakor za koga.

Tudi pri nas nekateri zdravniki svetujejo redno jemanje majhnega odmerka aspirina kot način za preprečevanje srčnega infarkta in možganske kapi. Do pred nekaj dnevi je bilo to uradno priporočilo v ZDA, zdaj pa se je nekoliko spremenilo.

Tehtnica se je ponekod prevesila

Prvotne (ameriške) smernice o tovrstni uporabi aspirina niso ločile med starostnimi skupinami, zdaj pa so pri starejših od 60 let nekoliko bolj zadržane. Najnovejša študija je pripeljala do tega, da splošno zdravim osebam, ki so zakorakale vsaj v sedmo desetletje življenja, preventivno jemanje aspirina odsvetujejo.

Svoje spremenjeno mnenje utemeljujejo z "vedno več dokazili, da v tej skupini morebitni koristni učinki ne odtehtajo morebitnih tveganj".

Vsestransko, a vendarle ne vsemogočno

Aspirin vendarle ostaja eno od najdlje prisotnih in na splošno najpogosteje uporabljenih zdravil. Že pred stoletjem je bil v razširjeni rabi kot protibolečinsko sredstvo, ko pa so pred šestimi desetletji odkrili tudi njegove zmožnosti redčenja krvi, so sledila razmišljanja, da bi pri starejših od 50 let v primerno majhnih odmerkih lahko deloval preventivno proti srčnemu infarktu in možganski kapi.

Nekaterim nedvomno pomaga, a pri drugih povečuje tveganje

Nekateri zdravniki so takšnemu razmišljanju ugovarjali: že res, da je redčenje krvi ugodno za preprečevanje infarkta in kapi, a s tem se hkrati veča verjetnost močnejših krvavitev. Poleg tega pa se verjetnost težav z notranjimi krvavitvami s starostjo povečuje.

Že pred tremi leti so v obsežni študiji podatkov ugotovili povečano pogostost gastrointestinalnih in možganskih krvavitev pri rednih uporabnikih aspirina, kar, kot so ugotovili, odtehta najmanjše koristi za zdravje srca pri na splošno zdravih osebah.

Brez predhodnih srčnih težav starejšim tovrstne preventive ne svetujejo več

Novo priporočilo iz ZDA, ki ga je izdalo neodvisno strokovno telo zdravnikov, starejšim od 60 let odsvetuje preventivno dnevno jemanje aspirina, če pred tem niso imeli težav s srcem.

Za tiste med 40. in 59. letom starosti posodobljeno priporočilo pušča možnost preventivne uporabe aspirina za zmanjšanje verjetnosti (prvega) infarkta ali kapi, a le v dogovoru z zdravnikom ob temeljiti proučitvi pomembnih dejavnikov in pri posameznikih z višjo in visoko stopnjo tveganja za srčni infarkt ali možgansko kap.