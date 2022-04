Presenetljiv nakup: kaj ima za bregom najbogatejši človek na svetu?

"Ali želite gumb za urejanje tvitov?" je Elon Musk danes zelo zgodaj zjutraj po našem času na Twitterju vprašal sledilce. Po skoraj treh milijonih glasov z veliko prednostjo vodi odgovor Da, zanj je glasovalo več kot 73 odstotkov sodelujočih v anketi.

Gre za polemizirajoče vprašanje. Ustanovitelj Twitterja Jack Dorsey je pred dvema letoma dejal, da družbeno omrežje najverjetneje nikoli ne bo uvedlo gumba za urejanje objav. "Morate se naučiti živeti s svojimi napakami," je takrat dejal Dorsey in namignil na to, da bi takšna poteza lahko odprla vrata zlorabam.

Delnice Twitterja so se po novici, da je Musk postal skoraj desetodstotni lastnik podjetja, v ponedeljek podražile za slabih trideset odstotkov. Foto: Unsplash

Vodstvo Twitterja je v petek medtem sicer napovedalo, da se posvečajo gumbu za urejanje, a je šlo seveda za prvoaprilsko šalo. Manj verjetno je, da se s poltretjo milijardo evrov, kolikor je odštel za nakup 9,2-odstotnega deleža v Twitterju, šali Elon Musk.

V preteklosti je prvi mož podjetij Tesla Motors in SpaceX namreč že večkrat kritiziral družbeno omrežje Twitter, ki naj bi domnevno kratilo svobodo govora uporabnikov. Pred ne tako dolgo časa se je poigraval z napovedmi, da bo ustanovil lastno družbeno omrežje, zdaj pa si je kupil kar velik del že delujočega. Enega najširše uporabljanih na svetu.

Kot razkriva dokumentacija, ki jo je Musk poslal ameriški komisiji za trg vrednostnih papirjev in borzo, se najbogatejši Zemljan ob nakupu skoraj desetodstotnega deleža Twitterja ni zavezal, da v prihodnosti kot vpliven delničar ne bo poskusil vplivati na delovanje podjetja.

Elon Musk je uradno postal tako imenovani pasivni delničar Twitterja. Svoj nakup deleža v podjetju je namreč razkril prek dokumentacije, ki je namenjena za evidentiranje naložb brez ciljev, kot bi bilo spreminjanje ali vplivanje na izdajatelja delnic (v konkretnem primeru je to podjetje Twitter). Toda Musk v resnici ni potrdil, da tega res ne bo poskusil storiti. Foto: Guliver Image

Muskovo tipanje terena z vprašanjem sledilcem, ali si želijo, da Twitter uvede eno največjih sistemskih sprememb od začetka delovanja leta 2006, je očitno že sprožilo alarm na samem korporativnem vrhu Twitterja.

Na Muskovo anketo se je namreč odzval tudi Parag Agrawal, izvršni direktor Twitterja, in uporabnike pozval, naj glasujejo pazljivo, saj bodo posledice ankete pomembne. S tem je sicer malce sarkastično ponovil besede Muska, ki je 25. marca za pomembno označil lastno anketo o spoštovanju svobode govora na Twitterju.

Musk ni zamudil priložnosti poudariti, da sovraži Facebook

Več sledilcev je Musku sicer predlagalo, kako vključiti gumb za urejanje tvitov brez ogrožanja integritete družbenega omrežja.

Musk se je strinjal s predlogi, da naj bi gumb za urejanje deloval je od pet do deset minut po objavi tvita, mogoče pa bi bilo preveriti tudi zgodovino urejanja objave.

Zanimiva je bila tudi izmenjava komentarjev med Muskom in Andrewom Bosworthom, tehnološkim direktorjem v podjetju Meta (Facebook).

Bosworth je pojasnil, da so pri Facebooku vprašanje urejanja objav rešili že zdavnaj in da ne gre za veliko težavo. Elon Musk, ki je pred štirimi leti zapustil Facebook in z njega umaknil tudi profile vseh svojih podjetij, je Bosworthu odvrnil, da se mu ob omembi Facebooka naježi koža.