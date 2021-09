Preprost način za izboljšanje produktivnosti

Dobra organizacija, da lahko učinkovito opravimo vse delovne obveznosti in imamo hkrati nekaj časa tudi za zabavo, je ključna v današnjem hitrem tempu. Da bosta delo in zabava na dosegu roke, je poskrbel težko pričakovani Xiaomi Pad 5 , vsestranski tablični računalnik, ki je odlično orodje za povečanje storilnosti tako v službi in šoli kot doma, ko potrebujemo oddih in zabavo.

Tablični računalniki so v poslovni in zasebni rabi vse bolj uveljavljeni, s svojo zmogljivostjo pa se zlahka kosajo tudi s prenosnimi računalniki. Xiaomi Pad 5 je odlična rešitev tako za resno delo kot za zabavo. To si lahko omislite z igranjem iger, poslušanjem glasbe in ogledom najbolj priljubljenih serij. Xioami Pad 5 namreč ponuja izjemno videodoživetje, saj 11-palčni zaslon oživi vsebino s slikami, ki so mehke, naravnih barv in polne podrobnosti.

Xiaomi Pad 5 pa ni samo prava paša za oči, temveč tudi za ušesa. Tablica Pad 5 ima namreč vgrajeno tehnologijo prostorskega zvoka Dolby Atmos, ki pričara neverjetno globok in čist zvok. Glasba pa je blizu tudi radijskemu voditelju Urošu Bitencu, ki je svoje navdušenje nad tablico v kompletu z brezžičnimi slušalkami Xiaomi Buds 3 Pro delil s sledilci na Instagramu. "Tablica Xiaomi Pad 5 me je navdušila s super zvočniki in kamero. Dober zaslon s 120-herčnim osveževanjem, procesor, s katerim hči v miru pogleda risanko, jaz pa odigram kakšno igro, in baterija, ki jo napolniš v samo 18 minutah," je navdušeno zapisal Bitenc.

Uroš tablico uporablja v prostem času, odlično pa mu služi tudi pri delovnih obveznostih radijskega voditelja.

Xiaomi Pad 5 si lahko ogledate na uradni spletni strani Xiaomi Store. Do 10. oktobra boste ob nakupu tablice brezplačno prejeli še vrhunske brezžične slušalke Xiaomi Buds 3 Pro.

Oblika, ki navduši tudi najzahtevnejše estete

Xiaomi Pad 5 eleganco izraža povsod – doma, v šoli ali pisarni. Vrhunska oblika tankega in lahkega ohišja je navdušila tudi voditeljico Melani Mekicar. "Ker je moj urnik precej razgiban, je tablični računalnik redni spremljevalec. Z njim preprosto pripravljam in urejam tekste za oddaje, hkrati pa je na prireditvah, ki jih vodim, zamenjal listke z zapiski tekstov. Seveda pa je velika prednost tudi to, da ga pospravim v torbico in je vedno ob meni," je poudarila Melani. Xiaomi Pad 5 je zdaj na voljo v posebni akciji, v kateri ob nakupu brezplačno prejmete vrhunske brezžične slušalke Xiaomi Buds 3 Pro.

Kjerkoli že ste, tablični računalnik Xiaomi Pad 5 vedno pritegne pozornost tudi s svojo obliko. Elegantno, tanko in lahko ohišje tablico naredi prenosljivo, saj jo preprosto vzamete na sestanke, v poslovni torbi ali torbici pa ne zavzame veliko prostora.

Odklikajte na www.mi-store.si in si zagotovite obvestilo prek e-pošte, da ne zamudite akcije, v kateri boste ob nakupu tablice brezplačno prejeli še vrhunske brezžične slušalke Xiaomi Buds 3 Pro. Akcija je traja do 10. oktobra 2021.