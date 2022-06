Ruja Ignatova, organizatorka ene najbolj zloglasnih piramidnih shem zadnjega desetletja, OneCoin, ki je svoje lovke stegnila tudi po slovenskem denarju, je na begu že od jeseni 2017, ko se je v Atenah vkrcala na letalo v neznano. Že v začetku leta 2019 so ZDA spisale obtožnico zoper Ignatovo in ujele njenega brata, zdaj pa so se stvari začele konkretneje premikati tudi v Evropi. Europol je Ignatovo aprila dodal na seznam najbolj iskanih Evropejk in Evropejcev, nemška policija pa je začela preiskovati njenega moža, Nemca Bjorna Strehla, ki je bil do zdaj le figura v ozadju.

Rujo Ignatovo je zaznamoval izrazit kult osebnosti. Navdušenci nad OneCoinom so jo občasno častili po božje in jo označili za kriptokraljico, eno največjih strokovnjakinj za kriptovalute na svetu, pa čeprav je v tem kontekstu nikoli ni omenil niti en verodostojen svetovni medij. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Evropski policijski urad oziroma Europol Rujo Ignatovo, sicer Bolgarko, ki pa ima tudi nemško državljanstvo, od aprila letos uradno kot eno najbolj iskanih ubežnic išče zaradi "goljufije, tudi na škodo finančnih interesov Evropske unije, v okviru pomena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti z dne 26. julija 1995". Za podatke, ki bi vodili do prijetja Ignatove, Europol ponuja denarno nagrado v višini 5.000 evrov.

To je približno 600.000-krat manj od ocenjenega zneska, ki ga je piramidna shema OneCoin med letoma 2014 in 2017, ko je bila v sedlu organizacije Ruja Ignatova, izvabila od nekaj milijonov vlagateljev, v resnici žrtev lažnih obljub, po vsem svetu. Med njimi je bilo tudi od deset do petnajst tisoč Slovencev.

Z naložbo v OneCoin se je po neuradnih podatkih, uradne je nemogoče pridobiti, saj bolgarsko vodstvo OneCoina v preteklih letih nikoli ni odgovorilo na naša vprašanja, opeklo od 10 tisoč do kar 15 tisoč Slovencev. Na predstavitvenih dogodkih je bil velik poudarek na gradnji kulta osebnosti Ruje Ignatove, ustanoviteljice OneCoina, ki so jo slavili kot "kriptokraljico". Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

OneCoin je zagotavljal, da se bo naložba v istoimensko kriptovaluto v prihodnosti neznansko povečala. Dokaza, da kriptovaluta dejansko obstaja in da ne gre zgolj za številko na papirju, ki se je čarobno vselej povečevala in nikoli zmanjšala, sicer niso pokazali nikoli. Danes je denar, ki so ga tisoči Slovencev in milijoni drugih nakazali Ignatovi, v veliki meri že pozabljen.

Da OneCoin še ni rekel zadnje, verjamejo le še tisti, ki se ne morejo sprijazniti z dejstvom, da so bili prevarani.

Ruja Ignatova je imela tudi diplomatski potni list, ki ji ga je prek neprofitne organizacije s sedežem v New Yorku uredila družina Al Qasimi. Gre za enega od najvplivnejših klanov v Združenih arabskih emiratih. Diplomatske ugodnosti so se Ruji Ignatovi iztekle le dober mesec dni pred njenim izginotjem. Nazadnje so jo v javnosti videli oktobra 2017. Poročilo kuvajtskih preiskovalcev je lani razkrilo zelo zanimiv podatek: Ruja Ignatova naj bi bila v resnici Rusinja, ne Bolgarka, imela pa naj bi potne liste več evropskih držav. Ameriški odvetnik Jonathan Levy, ki zastopa žrtve finančne prevare v tožbi proti vodstvu OneCoina, trdi, da se Ignatova trenutno skoraj zagotovo skriva v Združenih arabskih emiratih, natančneje v enem od emiratov, kjer ima vpliv družina Al Qassimi. Foto: http://www.jlevy.co/

OneCoin sicer še vedno zelo zanima preiskovalce finančne kriminalitete. V treh letih, kolikor jih je minilo od verjetno najbolj odmevnega dogodka v povezavi z iskanjem odgovornih za prevaro - marca 2019 so v Los Angelesu aretirali Konstantina Ignatova, brata Ruje Ignatove in takratnega prvega moža OneCoina -, so se v več državah dogajale številne aretacije promotorjev piramidne sheme in zasegi premoženja.

Verjetno eden največjih korakov naprej, za katerega smo prek poročanja enega od nemških medijev izvedeli šele ta teden, pa se je zgodil avgusta lani, ko je nemška policija začela preiskovati Bjorna Strehla.

Ruja Ignatova in njen mož Bjorn Strehl na eni od redkih skupnih fotografij, ki krožijo po spletu. Foto: Vir neznan

Strehl je mož Ruje Ignatove, ki je bil neviden tako rekoč skozi celotno sago OneCoina. Nemške oblasti so se zanj začele zanimati zato, ker naj bi bil prejemnik nakazila v višini 7,69 milijona evrov. Denar je prišel iz Hong Konga, nemški preiskovalci pa sumijo, da bi lahko šlo za denar od vplačil v piramidno shemo

Brat Ruje Ignatove Konstantin je novembra 2019 na sodišču v New Yorku povedal, da je imela Ignatova prav v Hong Kongu stanovanje, ki je bilo napolnjeno z denarjem.

Kako daleč je preiskava Strehla, ni znano, je bilo pa med potekom raziskave zaseženih 60.000 evrov.

To je eden od diapozitivov, s katerimi so promotorji, ki so zdaj večinoma že poniknili oziroma predstavljajo druge podobne "poslovne priložnosti", Slovence med letoma 2015 in 2017 vabili k naložbi v OneCoin. Tisti, ki danes še vedno verjamejo, da bodo svoje onecoine nekoč lahko zamenjali za evre, zdaj trdijo, da so promotorji ravnali narobe in da so srž OneCoina pravzaprav izobraževalni paketi, katerih kupci onecoine prejmejo brezplačno. To je bila zvita strategija, s katero se je OneCoin otepal obtožb, da ponuja naložbo, a dejstvo je, da so obljube o bogastvu in visokih donosih prihajale s samega vrha organizacije, med drugim tudi od Ruje Ignatove. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Denarja toliko, da bi ga lahko nakladali z lopato



Ruja Ignatova je z organizacijo OneCoin po besedah svojega brata, ki je proti njej pričal leta 2019, osebno zaslužila okrog pol milijarde ameriških dolarjev (450 milijonov evrov). Denar je zapravljala za ekstravagantne nakupe, kot so luksuzni vili v Frankfurtu in Dubaju, jahta z imenom njene hčerke, na milijone dolarjev vredni kosi nakita in dragi avtomobili znamk Porsche in Lexus. V že omenjenem stanovanju v Hong Kongu, ki ga je Ignatova uporabljala kot sef za prihodke OneCoina, pa naj bi bilo toliko denarja, da je oustanovitelj OneCoina Sebastian Greenwood enkrat iz njega ukradel za 100 milijonov dolarjev gotovine, pa tega dolgo ni opazil nihče.



Rujin Lexus, je takrat povedal Ignatov, je bil oklepljen, saj se je njegova sestra zelo bala nezadovoljnih članov OneCoina, ki bi se ji hoteli maščevati zaradi neizpolnjenih obljub. Tudi sam je imel nekajkrat bližnja srečanja z razjarjenimi vlagatelji.



"Klicali so me po telefonu in mi grozili s smrtjo, nekdo mi je v hrbet potisnil pištolo, strpali so me v kombi in me peljali na obrobje Sofije (prestolnica Bolgarije, op. p.), name se je spravila tolpa motoristov."

Edini vir prihodkov Ruje Ignatove so bila vplačila novih članov OneCoina Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Ignatov je takrat razkril tudi, da je bila njegova z Nemcem poročena sestra Ruja Ignatova (med obravnavo je sicer ni niti enkrat imenoval kot svojo sestro, temveč zgolj kot Rujo) v razmerju z Gilbertom Armento, ki naj bi v preteklosti pral denar za različne mednarodne kriminalne združbe, to je počel tudi za OneCoin.



Gilberto Armenta je po besedah Ignatova začel sodelovati z ameriško obveščevalno agencijo FBI. Eden od drugih sodelavcev Ruje, ki so zanjo prali denar, je po njenem naročilu kupil stanovanje v ZDA, ki je bilo neposredno pod Armentovim, in v strop zvrtal luknjo, prek katere so mu nato prisluškovali.



Ignatova je prek prisluhov izvedela ne le to, da Armenta sodeluje z FBI, temveč tudi, da ne namerava zapustiti svoje žene.



To je bil ob vse večjem pritisku zaradi številnih preiskav OneCoina eden od povodov za izginotje Ruje Ignatove, saj je po tem razpletu dogodkov bratu naročila, naj ji priskrbi letalsko vozovnico do Dunaja in nato še do Aten.



Ko je bila v grški prestolnici, je Ruja Ignatova razkrila, da se bo srečala z nekom, ki govori rusko, poznala naj bi nekaj zelo vplivnih in bogatih Rusov. Takrat je Ignatov tudi zadnjikrat komuniciral s svojo sestro. Oktobra 2017 je za njo izginila vsaka sled, krožijo pa teorije, da bi se lahko skrivala v Frankfurtu, na Bližnjem vzhodu ali v Rusiji.