Zdravilo za covid-19 dobro napreduje

Zdravilo, katerega trenutno ime je REGN-COV2, je kombinacija dveh protiteles, ki blokirajo protein v koronavirusu SARS-CoV2, s katerim ta napada celice v človeškem telesu.

Regeneron zdaj začenja tretjo in zaključno fazo preizkušanja tega zdravila, katere namen je ugotoviti, ali zdravilo lahko prepreči okužbo med ljudmi, ki so bili pred kratkim izpostavljeni virusu – na primer prek osebe v istem gospodinjstvu.

Preizkus, ki ga izvajajo skupaj z ameriškim nacionalnim inštitutom za alergije in infektivne bolezni (NIAID), bo zajel predvidoma 2000 bolnikov v ZDA. Njegovi izvajalci so zelo optimistični tudi zato, ker bi razvoj takšnega koktajla protiteles lahko zaključili veliko hitreje kot razvoj cepiva.

V enem preizkusu sodelujejo tudi oboleli iz Južne Amerike

Hkrati pa še en preizkus tega koktajla prehaja v zaključno fazo – s tem preizkusom želijo preizkusiti zdravilne učinke tako pri obolelih, ki so v bolnišnicah, kakor tudi pri tistih, ki se zdravijo zunaj zdravstvenih ustanov.

Pri teh preizkusih bodo zajeli približno 1850 obolelih v bolnišnicah in približno 1050 zunaj njih, a bodo sodelujoči ne le iz ZDA, temveč tudi iz Brazilije, Mehike in Čila. Preliminarne rezultate napovedujejo že v poletnih mesecih.

Kako so našli pravi protitelesni koktajl

Znanstveniki družbe Regeneron so do zdaj preizkusili tisoče protiteles, ki so jih pridobili pri ljudeh in genetsko modificiranih miškah. Ob tem so izpostavili dva, ki sta pokazala največ učinka proti virusu SARS-CoV2 in hkrati nista tekmovala drug proti drugemu.

Strategija uporabe več protiteles zmanjšuje verjetnost mutacije virusa, zaradi katere bi bila uspešnost delovanja enega samega protitelesa močno ogrožena. Ta pristop je obrodil sadove med drugim tudi lani, ko je družba Regeneron razvila koktajl treh protiteles, ki se je dobro odrezal v boju proti virusu ebole.