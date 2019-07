Pred desetimi leti pol gigabajta, danes šest, kaj pa čez deset let? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kaj se lahko spremeni v desetih letih? Ogromno! Kolesje razvoja se še posebej vrti na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Kako hitro, kaže tudi evolucija pametnih telefonov.

Čez dober mesec, natančneje sedmega avgusta, bo Samsung v New Yorku predstavil svoj najnovejši najzmogljivejši pametni telefon Samsung Galaxy Note 10.

Trenutno naslov Samsungovih najbolj paradnih konjev med pametnimi telefoni še vedno nosi serija Galaxy S10, ki so jo, kot smo vajeni za serijo S, predstavili februarja – tokrat v San Franciscu na tihooceanski obali ZDA.

Kaj nas je navduševalo pred desetimi leti

Kot zatrjujejo pri Samsungu, ostaja serija pametnih telefonov Galaxy S še vedno ena od njihovih največjih uspešnic in niti novi Note tega po njihovih predvidevanjih ne bo spremenil.

Z razvojem tehnologij so se krepila tudi naša pričakovanja. Ko je pred desetimi leti prišel na trg prvi Samsung Galaxy S, smo bili prepričani, da je kamera z ločljivostjo pet milijonov pik vrhunec mobilne fotografije, 512 megabajtov delovnega pomnilnika pa orjaška moč mobilnega računalništva.

Čakamo rešitve, pripravljeni tudi na povsem nove možnosti

Vsako leto nas je na naslednji generaciji pametnih telefonov razveselilo kaj novega – in če upoštevamo, da je razvoj v panogah potrošniške elektronike ter informacijske in komunikacijske tehnologije vedno hitrejši, najbrž danes niti ne moremo predvideti, kakšni bodo naši zvesti spremljevalci čez deset let.

Morda bodo naprave bližnje prihodnosti rešile nekatere naše še neuslišane želje, kot je (še) daljša vzdržljivost akumulatorjev, gotovo pa nam bodo zagotovile tudi marsikaj, o čemer danes niti še ne (z)moremo razmišljati. Pustimo se presenetiti.

Ali še pomnite?

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S III