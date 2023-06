Poznamo jo tudi Slovenci: FBI dvignil nagrado za najbolj iskano žensko sveta

Kar do 250 tisoč ameriških dolarjev oziroma preračunano do okrog 228 tisoč evrov preiskovalni urad FBI po novem ponuja za informacije, ki bi vodile do prijetja Ruje Ignatove, edine ženske na seznamu desetih najbolj iskanih ubežnikov, ki jih lovi FBI. Organizatorka piramidne sheme OneCoin, v kateri je denar izgubilo več tisoč Slovencev, bi se lahko skrivala v Dubaju ali v Rusiji, krožile pa so tudi govorice, da je s plastično operacijo spremenila videz in živi v Frankfurtu oziroma da so jo umorili na jahti v Grčiji in vrgli v morje.

FBI je najvišji znesek nagrade za informacijo, ki bi omogočila aretacijo katerega koli od osumljencev na zloglasnem seznamu desetih najbolj iskanih oseb, dvignil 25. maja. Odločitev za kar 150-odstotno zvišanje največje nagrade, ki je v določenih primerih lahko še obilnejša, je ameriški preiskovalni urad utemeljil s predvidevanjem, da bi lahko takšen znesek vodil do povečanja števila potencialno uporabnih namigov o osumljencih, ki jih FBI prejema od javnosti.

Foto: FBI V opisu profila Ruje Ignatove na seznamu desetih najbolj iskanih ubežnikov se ponovi očitek ameriškega tožilstva, ki je zoper organizatorko piramidne sheme OneCoin spisal obtožnico zaradi ogromnega oškodovanja več kot dveh milijonov žrtev po vsem svetu. Opeharjenim vlagateljem je Ignatova skupaj z lokalnimi promotorji OneCoina pobrala okrog štiri milijarde dolarjev. Samo v Sloveniji, kjer je bil OneCoin močno prisoten med letoma 2015 in 2017, je visokoletečim obljubam nasedlo od deset do petnajst tisoč ljudi.

Ignatova najverjetneje potuje oziroma se skriva z oboroženimi varnostniki, mogoče pa je tudi, da je imela po izginotju oktobra 2017 plastično operacijo oziroma si kako drugače spremenila videz. Britanski novinar Jamie Bartlett, ki je izvedel obsežno preiskavo življenja in dela Ignatove, verjame, da je trenutno oziroma da je bila nekaj časa tudi svetlolasa.

Z naložbo v OneCoin se je po neuradnih podatkih, uradne je nemogoče pridobiti, saj bolgarsko vodstvo OneCoina v preteklih letih nikoli ni odgovorilo na naša vprašanja, opeklo od 10 tisoč do kar 15 tisoč Slovencev. Na predstavitvenih dogodkih je bil velik poudarek na gradnji kulta osebnosti Ruje Ignatove, ustanoviteljice OneCoina, ki so jo slavili kot "kriptokraljico".

Kje se trenutno nahaja Ignatova, ni znano, je pa mogoče, da je odpotovala na Bližnji vzhod, domačo Bolgarijo, Nemčijo, od koder prihaja njen mož, ali celo v Rusijo, kjer ima Ignatova po navedbah nekaterih poznavalcev vplivne stike. Njena zadnja potrjena lokacija so bile Atene, od koder je 25. oktobra 2017 odpotovala neznano kam.

Dokumenti, do katerih se je v začetku tega leta dokopal bolgarski preiskovalni portal Bird, so medtem namigovali, da so Ignatovo morda že leta 2018 umorili v Grčiji, njeno truplo pa odvrgli v Jonsko morje. Njen umor naj bi naročil bolgarski gangster Hristoforos Amanatidis, znan tudi kot Taki, ki je bil posredno, prek takratnega dekleta, vpleten v piramidno shemo OneCoin.

Lanska uvrstitev Ignatove na seznam iskanih kriminalcev, ki ima v mednarodnem merilu verjetno največjo težo, torej TOP 10 ameriškega preiskovalnega urada FBI, je bila dodatna legitimizacija številnih opozoril, da je bil OneCoin že od začetka piramidna prevara in da bodo vodilni organizatorji ter promotorji izginili oziroma se porazgubili, ko število naivnih žrtev doseže kritično maso.



To se je zgodilo tudi v Sloveniji, kjer so tako rekoč vsi promotorji OneCoina, ki so v letih 2016 in 2017 potencialne žrtve piramidne sheme novačili v hotelih v Ljubljani in drugih slovenskih mestih, po oziroma okrog izginotja Ignatove potihoma pretrgali svoje vezi z OneCoinom in se preusmerili v druge projekte. Nekateri so celo izbrisali svoje profile na družbenih omrežjih, da bi s tem prikrili, da so kdaj igrali aktivno vlogo v projektu Ignatove.

"Kriptokraljica" v elitni družbi morilcev otrok, gangsterjev in narkokraljev

