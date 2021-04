Pozabite WhatsApp, tudi Mark Zuckerberg očitno uporablja Signal

Prvi mož Facebooka Mark Zuckerberg očitno za komunikacijo uporablja tudi aplikacijo Signal, poroča Mashable. In to kljub temu, da ima Facebook v lasti konkurenčno aplikacijo WhatsApp, za katero je podjetje leta 2014 odštelo 16 milijard dolarjev.

Obe aplikaciji sta znani predvsem po tem, da naj bi uporabnikom zagotavljali najvišjo mogočo raven varnosti in zasebnosti. Komunikacijo med uporabniki namreč šifrirata tako pri pošiljatelju kot prejemniku ("end-to-end" šifriranje govora, sporočil in prenosa datotek). Posledično je skorajda nemogoče, da bi tretje osebe prisluškovale oziroma spremljale komunikacijo uporabnikov.

Ameriškemu strokovnjaku za digitalno varnost Davu Walkerju je v datoteki z osebnimi podatki uporabnikov Facebooka, ki so bili ukradeni leta 2019, uspelo najti tudi telefonsko številko Zuckerberga. Ko je številko shranil v pametni telefon, mu je aplikacija Signal sama potrdila, da Zuckerberg uporablja tudi Signal.

In another turn of events, Mark Zuckerberg also respects his own privacy, by using a chat app that has end-to-end encryption and isn't owned by @facebook



This is the number associated with his account from the recent facebook leak. https://t.co/AXbXrF4ZxE