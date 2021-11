Pospešena digitalna preobrazba ključna za povečanje produktivnosti in konkurenčnosti

Pospešena digitalna preobrazba je ključna za povečanje produktivnosti in konkurenčnosti podjetij, so se strinjali udeleženci letošnje konference GoDigital 2021. Pri tem so izpostavili, da ima Slovenija zgodovinsko priložnost, da s povezovanjem in sodelovanjem postane ena od zmagovalk digitalnega prehoda.

Spletni dogodek, na katerem so sodelovali tuji in domači strokovnjaki, je organiziralo Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), konferenca pa je bila letos umeščena tudi v program predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Kot so sporočili z GZS, je njihov generalni direktor Aleš Cantarutti izpostavil pomen digitalne transformacije gospodarstva, pri čemer je izrazil razočaranje, da je v slovenskem načrtu za okrevanje in odpornost relativno malo evropskih sredstev namenjenih digitalizaciji gospodarstva. "Dejstvo je, da podjetniški sektor zaostaja pri vlaganjih v opremo IKT, programsko opremo, podatkovne baze, nova znanja zaposlenih na tem področju. Kljub temu pa imamo v Sloveniji vrhunska podjetja, ki so v obdobje digitalizacije vstopila skozi velika vrata," je ocenil.

Andrijanič: Nova služba vlade pripravila ambiciozen program

Minister službe vlade za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič je povedal, da je nova služba vlade za digitalno preobrazbo pripravila ambiciozen program, da bi se Slovenija do konca tega desetletja uvrstila med pet digitalno najbolj naprednih evropskih držav. Slovenija bo med drugim vzpostavila tehnološko ambasado v Silicijevi dolini, v Sloveniji pa mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

Digitalna preobrazba je tudi na vrhu agende slovenskega predsedovanja Svetu EU. "Prizadevamo si, da bi dosegli pomemben napredek v zakonodaji EU na področju digitalnih storitev in trgov, umetne inteligence, gostovanja in upravljanja podatkov. Zdaj je čas, da postane Evropa na digitalnem polju vodilna, preden bo prepozno," je poudaril Andrijanič.

"Digitalizacija prinaša jasen poslovni učinek v smislu večje produktivnosti, konkurenčnosti, odpornosti in podpira tudi zeleni prehod," je dejal direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije Nenad Šutanovac.

Slovenija ima zgodovinsko priložnost

Na okrogli mizi o digitalizaciji kot ključu za povečanje produktivnosti in konkurenčnosti so govorniki izpostavili nujnost, da podjetja pospešijo digitalne naložbe, razvijajo digitalne veščine in načrtujejo digitalne profile. Razpravljavci so poudarili, da digitalna transformacija ni predvsem vprašanje tehnologije, ampak ljudi, saj v gospodarstvo in družbo prinaša novo, digitalno kulturo z velikimi premiki v mišljenju, organizaciji, investiranju in ljudeh ter kreira nove poslovne modele, ki temeljijo na analitični uporabi podatkov.

Slovenija ima zgodovinsko priložnost, da bi s povezovanjem in sodelovanjem postala ena od zmagovalk digitalnega prehoda, so zaključili sogovorniki, vendar bi bilo za to potrebno povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov ter večja vlaganja v znanje, so še zapisali pri GZS.