Naša država pri digitalizaciji ni ravno uspešna. Le polovica Slovencev meni, da tehnologija pospešuje razvoj, in to nas uvršča na rep evropskih držav. Na digitalnem indeksu smo na 13. mestu. Zgolj pet odstotkov storitev državljani opravijo prek spleta. Ob stotih dneh na funkciji je za Planet TV spregovoril minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič.

"Na indeksu digitalne ekonomije in družbe smo v zadnjem letu napredovali za tri mesta, kar nas prvič v zgodovini uvršča nad evropsko povprečje. Razlogov za to je kar nekaj, večino je mogoče pripisati številnim vladnim in drugim ukrepom na področju digitalizacije. To so povečana vlaganja v pokritost Slovenije s širokopasovnim internetom, s katerim trenutno pokrivamo 88 odstotkov vseh gospodinjstev, kar nas uvršča na deveto mesto v Evropi," je uvodoma povedal Andrijanič.

"Na področju gradbenega dovoljenja uvajamo portal e-graditev, ki bo sčasoma omogočal, da bomo lahko na enem mestu vložili vso gradbeno dokumentacijo prek spleta, obenem pa bomo imeli možnost spremljanja svoje vloge v vseh fazah postopka." Dodal je še, da je preprečevanje digitalne izključenosti ena izmed njihovih prednostnih nalog.

Več o izjavi ministra si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.