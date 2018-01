Poslanec na sodišče zaradi rasističnega tvita o sinu slavnega tenisača

Nestrpna sporočila nemških radikalnih poslancev (tudi) na družbenih omrežjih

"Zdi se, da ta mali polzamorec nima dovolj pozornosti," je v svojem tvitu zapisal namestnik predsednika skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) in poslanec nemškega parlamenta Jens Maier. Takšno žalitev je namenil 23-letnemu sinu nekoč slavnega nemškega tenisača Borisa Beckerja, ta bo ob tej žaljivki sprožil tožbo.

Noah Becker je v enem od intervjujev izjavil, da ga nekoliko moti, da bo vse življenje v senci svojega očeta, kar je bilo dovolj, da se je pri Maierju sprožil opisani izbruh nestrpnosti.

"Nisem bil jaz, bil je moj uslužbenec"

Maier je sporni tvit sicer kmalu za objavo umaknil in v svoj zagovor dejal, da je to napisal nekdo od njegovih uslužbencev.

Toda Beckerjevih to ni prepričalo in tako bo eden od stotih poslancev radikalne stranke AfD kmalu dobil vabilo na sodišče, je poročal nemški časnik Bild. Oče Boris in mati Barbara, hči afroameriškega očeta in nemške matere, sta podprla svojega sina pri tej odločitvi.

Nov zakon o omejevanju spletnega sovraštva zadel še eno poslanko AfD

Prav tako bo vabilo na sodišče dobila tudi namestnica predsednice kluba poslancev AfD Beatrix von Storch, ki je na silvestrski večer "ponorela" nad novoletno čestitko nemške policije v več jezikih, vključno z arabščino. Zapisala je: "Kaj se, hudiča, dogaja s to državo? Zakaj policija na uradnem Twitterju piše v arabščini? Ali se oni prilizujejo barbarom, muslimanom, hordam posiljevalcev!?"

Nemška policija jo je ovadila zaradi spodbujanja sovraštva. Nemčija namreč od začetka tega leta izvaja nov zakon proti sovražnemu govoru na spletu, ki med drugim predvideva do 50 milijonov evrov kazni za skrbnike družbenih omrežij, ki ne odstranijo žaljivih in sovražnih vsebin.