Osamljen primer ali začetek plazu?

Odločitev Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, s katero se Huawei popolnoma izključi iz postavitve omrežij 5G v svoji državi, odpira predvsem vprašanje, ali gre za trend, ki se bo nadaljeval, ali osamljeno odločitev. V vsakem primeru prihodnost 5G ter trgovinskih, gospodarskih in političnih odnosov v svetu ne bo več enaka.

Najprej je treba demantirati hudo zmoto, ki že kroži po družbenih omrežjih: vlada Združenega kraljestva Velike Britanije ni prepovedala 5G v celoti, temveč je prepovedala le uporabo Huaweieve opreme v nastajajočih telekomunikacijskih omrežjih 5G v svoji državi.

Toda ostrina sprejete odločitve je vendarle veliki zasuk in je presenetila marsikoga - celo tiste, ki so že od začetka pričakovali, da bo Otok sledil priporočilom Združenih držav Amerike, ki vztrajajo, da uporaba kitajske telekomunikacijske opreme, zlasti Huaweieve, predstavlja grožnjo za nacionalno varnost.

Huawei vztrajno zavrača ameriške obtožbe in dodaja, da Američani niso predložili niti enega dokaza za svoje obtožbe.

Prepoved se nanaša na omrežno infrastrukturo za 5G, ne pa na končne naprave in na omrežno infrastrukturo za omrežja do četrte generacije. Foto: Srdjan Cvjetović

Že nameščena in delujoča oprema za 5G se mora odstraniti

Še pred kratkim je bilo videti, da bo Huawei v Združenem kraljestvu dobil priložnost dokazati svoj prav s tem, da se bo lahko prijavljal na razpise tamkajšnjih mobilnih operaterjev. Ob zadnji oceni januarja je London Huaweiu dovolil udeležbo na razpisih za telekomunikacijsko opremo za omrežja 5G. Takrat so le omejili njegov največji možni tržni delež na 35 odstotkov in onemogočili dobavo opreme za jedrna omrežja.

A zdaj so vse "ladje Huaweia v britanskem morju potopljene" – ne le, da od naslednjega leta britanski in severnoirski telekomunikacijski operaterji ne smejo več nabavljati Huaweieve telekomunikacijske opreme, temveč morajo že obstoječo opremo za 5G odstraniti iz svojih omrežij do konca leta 2026.

Odločitev utemeljujejo z izsledki poročila britanskega nacionalnega središča za kibernetsko varnost. Poročali so namreč, da zaradi ameriških sankcij, ki so močno načele Huaweievo dobavno verigo, varnost Huaweieve opreme ne more biti zajamčena.

Na naprave in prejšnje generacije mobilnih omrežij se prepoved (formalno) ne nanaša

(Zelo) majhna tolažba za Huawei je v tem, da nova omejitev ne spreminja prodaje Huaweievih pametnih telefonov in drugih naprav končnim uporabnikom na trgu Združenega kraljestva.

Ravno tako se ta prepoved (kljub nasprotovanju nekaterih britanskih, predvsem konservativnih politikov) ne nanaša na njihovo opremo, ki je vgrajena v britanska in severnoirska omrežja druge (2G, GSM), tretje (3G, UMTS) in četrte generacije (4G, LTE). Tudi ameriške omejitve se namreč nanašajo zgolj na 5G in vse prihodnje generacije, ne pa na že do zdaj široko uveljavljene generacije mobilnih omrežij.

A odstranitev 5G-infrastrukture ne bo uspešna in popolna tudi brez delne odstranitve Huaweieve 4G-opreme, ker je v nekaterih primerih 5G nadgradnja obstoječe 4G-infrastrukture. Lovke torej segajo globlje.

Najmanj eno leto zamude, verjetno do tri leta

Celo pristojni minister Oliver Dowden, ki je odločitev predstavil spodnjemu domu parlamenta v Londonu, priznava, da bo ta prepoved upočasnila zagon omrežij 5G v Združenem kraljestvu za najmanj eno leto, verjetno pa, kar za dve leti ali tri leta, je poročala britanska medijska hiša BBC.

Obenem opozarja na pretirano odvisnost od Nokie, edinega dobavitelja opreme za 5G, ki je po njegovih besedah že v pomembnem obsegu prisoten v Združenem kraljestvu. Nokia pa je že v nizkem startu: "Imamo zmožnosti in znanje za popolno in hitro nadomeščanje vse Huaweieve opreme z najmanjšim vplivom na uporabnike omrežij naših naročnikov," so že povedali Finci.

Podobno menijo pri švedskem Ericssonu, še edinem preostalem velikem dobavitelju opreme za 5G: "Britanska odločitev odpravlja negotovost, ki je upočasnjevala naložbene odločitve okrog uvedbe 5G v Združenem kraljestvu – mi smo pripravljeni, da skupaj z britanskimi operaterji sežemo v njihove roke."

Dowden: Ni bilo preprosto, a je pravilno

O pravilnosti odločitve kljub posledičnim zapletom in stroškom britanski minister ne dvomi: "Odločitev ni bila preprosta, a je pravilna za naša telekomunikacijska omrežja, za našo nacionalno varnost in naše gospodarstvo, tako v tem trenutku kot v resnici tudi dolgoročno," je povedal.

Nekaj več kot deset velikih mest v državi sicer že ima delujoče omrežje 5G, a za zdaj še vedno z zelo omejeno pokritostjo z ustreznim signalom.

Oliver Dowden Foto: Reuters

Huawei: Slaba novica za vse uporabnike mobilne telefonije

Veliko razlogov za nezadovoljstvo imajo britanski telekomunikacijski operaterji, predvsem tisti, ki v svojih omrežjih 5G že imajo Huaweievo opremo. Nove omejitve bodo namreč skupni stroški zahtevanih sprememb in prilagoditev povišale na dve milijardi funtov, to je 2,3 milijarde evrov, kar se bo prej kot slej v največji meri prevalilo na pleča uporabnikov – razen, če se bo država odpovedala delu denarja, ki bi ga iztržila od operaterjev za podelitev koncesij frekvenc.

Pri Huaweiu ne skrivajo razočaranja nad odločitvijo. "To je tudi slaba novica za vse uporabnike mobilne telefonije v Veliki Britaniji,” je prepričan predstavnik Huaweia v Združenem kraljestvu Edward Brewster.

“Ta odločitev lahko upočasni digitalizacijo Velike Britanije, poviša stroške in poveča digitalno vrzel. Namesto napredka britanska vlada povzroča nazadovanje," je še povedal in vlado v Londonu pozval k ponovnemu razmisleku.

Korak bližje trgovinskemu sporazumu z ZDA

Huawei je v Združenem kraljestvu prisoten dve desetletji, njihova prihodnost v tej državi pa je, kot pravijo, postala spolitizirana: "Pri tej odločitvi gre za ameriško trgovinsko politiko in ne za varnost!"

"Ameriška kampanja je usmerjena na napade našega poslovanja in naše tehnologije, ker ZDA zaostajajo s svojo tehnologijo,” je še povedal Brewster za BBC in dodal: “Huawei ne dela za vlade, Huawei dela za telekomunikacijske operaterje."

Ameriški predsednik Donald Trump ne skriva zadovoljstva, da je Združeno kraljestvo popolnoma zaprlo vrata Huaweiu pri uvedbi mobilnih omrežij pete generacije v tej državi. Foto: Getty Images

Če se sprašujemo, zakaj se je London odločil tako, kot se je, in zakaj ravno zdaj, gotovo ne smemo spregledati, da ima Združeno kraljestvo veliko očitkov na račun kitajskega ravnanja v nekoč britanski koloniji Hongkongu in da si želi London po brexitu skleniti ugodni trgovinski sporazum z ZDA.

Nezadovoljni na Kitajskem, zadovoljni v ZDA

Ogorčen je tudi kitajski veleposlanik v Združenem kraljestvu Liu Xiaoming, ki je na Twitterju med drugim zapisal, da je postalo vprašljivo, če lahko Združeno kraljestvo zagotovi odprto, pošteno in nediskriminatorno poslovno okolje za podjetja iz drugih držav.

Disappointing and wrong decision by the UK on #Huawei. It has become questionable whether the UK can provide an open, fair and non-discriminatory business environment for companies from other countries. https://t.co/fp1D9Yn2vt — Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) July 14, 2020

Povsem drugačnega mnenja je ameriški državni tajnik Mike Pompeo, ki poudarja, da se je Združeno kraljestvo pridružilo vedno daljšemu seznamu držav sveta, ki se borijo za svojo nacionalno varnost s prepovedmi uporabe opreme zelo tveganih dobaviteljev, ki niso vredni zaupanja.

Today’s decision by the UK to ban Huawei from its 5G networks advances Transatlantic security in the #5G era while protecting citizens’ privacy, national security, and free-world values. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 14, 2020

Še bolj vesel je ameriški predsednik Donald Trump. "Prepričali smo mnoge, mnoge države – to sem največ naredil jaz, da ne uporabljajo Huawea, ker menimo, da bi bilo to nevarno varnostno tveganje, veliko varnostno tveganje," je dejal.

Krajše obdobje do odstranitve bi povečalo tveganje za izpade

Nekateri poslanci konservativne stranke parlamenta v Londonu so zahtevali še krajše obdobje, do katerega se mora Huaweieva oprema odstraniti iz britanskih omrežij – celo že do maja 2024, ko bodo v Združenem kraljestvu naslednje volitve.

Te predloge je Dowden zavrnil, ker bi krajši čas odstranitve močno povečal tveganje pred izpadi delovanja mobilnih omrežij. Enako menita tudi operaterja BT in Vodafone.

Volitve puščajo nekaj upanja za Huawei

To pa predstavlja še kanček optimizma Huaweiu, saj morda, čeprav zelo malo verjetno, morebitna drugačna sestava britanskega parlamenta in vlade po volitvah le prineseta drugačen odnos do tega vprašanja.

Zdaj je to videti zelo malo verjetno, zaradi česar je najbrž šest mesecev pred koncem svojega mandata odstopil tudi prvi mož Huaweia v Združenem kraljestvu Lord Browne. Očitno meni, da svojega poslanstva, to je preprečiti takšno prepoved, mu ni uspelo doseči.

Ne nazadnje bi lahko morebitna sprememba, ki bi jo lahko prinesle letošnje ameriške volitve, spremenile tudi odnos ZDA do Huaweia. Ni ravno nekaj, na kar bi se lahko zanašali, a upanje umira zadnje.

Soustanovitelju in solastniku Huaweia upanja in moči za boj tudi tokrat ne manjka. "Če se na Zahodu ugasne luč, bo Vzhod posijal, če je Sever v temi, je tu še vedno Jug," je povedal Ren Zhengfei za BBC.

Osamljen primer ali začetek plazu?

V Združenem kraljestvu zaposluje Huawei okrog 1600 ljudi, od tega 40 raziskovalcev na štirih lokacijah v državi. V načrtih so imeli tudi izgradnjo še enega velikega raziskovalnega središča blizu Cambridgea, za kar bi namenili okrog 1,15 milijarde evrov in kjer bi odprli več sto delovnih mest. Podpirajo tudi raziskovalno delo na več britanskih univerzah, tudi na londonskem Imperial Collegeu.

Ren Zhengfei, eden od soustanoviteljev Huaweia in glavni izvršni direktor družbe. Foto: Reuters

V tej državi so do zdaj namestili okrog 20 tisoč baznih postaj za omrežja 5G, kar ni veliko, glede na to, da želijo letos postaviti še okrog pol milijona tovrstnih baznih postaj po vsem svetu. Toda Evropa je zelo pomemben trg za Huawei, saj so na naši celini ustvarili 24 odstotkov svojih lanskih prihodkov.

Zdaj pa tako Huawei kot ameriška administracija z velikim zanimanjem pričakujeta, ali bo londonska odločitev ostala osamljena ali bo kamenček, ki bo sprožil plaz tudi drugje po svetu. Prvi seveda spremljajo s strahom, drugi pa s sladkimi pričakovanji.

Veliko evropske in ameriške proizvodnje je na Kitajskem

Toda dosledno spoštovanje ameriških trgovinskih omejitev s Kitajsko bi lahko prizadelo tudi Ericsson in Nokio, edina dva resna kandidata, ki bi lahko zapolnila mesto prepovedane Huaweieve opreme.

Tako Švedi kot Finci (in celo mnoga ameriška podjetja) imajo del svoje proizvodnje na Kitajskem oziroma sodelujejo s kitajskimi podjetji, vendar pa verjamejo, da nič od tega ni na črnem seznamu ameriške administracije. Za zdaj.