Poglejte, kje bi vas na hrvaško morje peljal Google #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Google je včeraj popravil napako, ki bi jo lahko lepo zagodla izletnikom na poti v Dubrovnik ali pa na hrvaški polotok Pelješac. Navigacijska aplikacija Google Zemljevidi je namreč otvorila novi Most na Pelješac in voznikom predlagala, naj se za najhitrejšo pot do izbranega cilja zapeljejo čez njega. Most bo za promet sicer najverjetneje odprt šele pred začetkom letošnje poletne turistične sezone.

Levo je smer, ki jo je Google za najhitrejšo pot do mesta Orebić na polotoku Pelješac brez vožnje s trajektom predlagal v začetku tedna. Vključevala je prečkanje še nedokončanega Mostu na Pelješac. Desno pot, ki jo aplikacija Zemljevidi predlaga danes. Foto: Matic Tomšič

Razen izgube časa večjih posledic sledenja Googlovim navodilom, kako najhitreje na Pelješac, najverjetneje ne bi bilo, so se pa zaradi podobnih napak in napačnih interpretacij smeri, ki so jih predlagali Google Zemljevidi, v preteklosti že dogajale večje neprijetnosti:

- Leta 2017 so na Norveškem za promet začasno zaprli 7,3-kilometrski predor pod fjordom Oslofjord. V njem je namreč obstal turški kolesar, ki mu je pot skozi predor predlagala Googlova navigacija, pa čeprav je kolesarjem vožnja skozi predor močno odsvetovana. Ne le, da je bil predor zgrajen izključno za tovorna vozila, zadnji trije kilometri poti (v obe smeri) so ves čas v klanec z nagibom sedmih stopinj. Turški kolesar ga ni mogel premagati in obtičal je na dnu predora.

- Googlova navigacija je turiste, ki so iskali znameniti norveški klif Preikestolen, nekaj časa vodila v 30 kilometrov oddaljeno vas Fossmork. Dokler Google tega ni popravil, so tja vsak dan prišli dva, trije, štirje turisti, so za norveške medije leta 2017 tarnali tamkajšnji prebivalci.

- Leta 2019 se je pravi prometni kaos zgodil v ameriškem mestu Denver. Nekaj voznikov je, da bi se med potjo proti tamkajšnjemu letališču izognili zastojem, ki so bili posledica prometne nesreče, sledilo obvozu, ki so ga predlagali Google Zemljevidi. Več kot sto avtomobilov je nato obtičalo na razbrazdani blatni cesti.

Zaradi peščice vozil, ki niso mogla ne naprej ne nazaj, je v blatu obtičalo več kot sto voznikov. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

- Leta 2016 je gradbeno podjetje v Avstraliji po nesreči porušilo napačno hišo. Kasneje se je izkazalo, da jih je na domnevno pravi naslov poslala Googlova navigacija.

- Američanka Lauren Rosenberg je leta 2010, morda bi sicer lahko presodila bolje, slepo sledila navodilom Googlove navigacije in zakorakala naravnost na zelo prometno cesto. Skoraj takoj jo je zadel avtomobil. Rosenbergova je zaradi tega kasneje poskusila tožiti Google, a zadeva ni prišla do sodišča.

Preberite tudi: