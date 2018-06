Poglejte fotomontažo, ki je Rusijo spravila v zadrego: kdo laže?

Na neujemanje fotografij je prvi opozoril @Fake_MIDRF, proukrajinski profil na družbenem omrežju Twitter, ki si je za svoje poslanstvo izbral prav odkrivanje tovrstnih domnevnih medijskih manipulacij ruske vlade.

Izvirna fotografija je nastala v četrtek, 31. maja, ko se je Lavrov v Pjongangu slovesno sestal s Kim Džong Unom. Na Twitterju jo je ob drugi fotografiji, na kateri pa je severnokorejski voditelj med rokovanjem z Lavrovom videti dobre volje, delil uradni profil ruskega zunanjega ministrstva:

🇷🇺🇰🇵В Пхеньяне Сергея Лаврова принял Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын pic.twitter.com/2eOY4TB3u8 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) May 31, 2018

Russia-1, druga največja televizijska postaja v Rusiji, ki je sicer v državni lasti, je nato v nedeljo, 3. junija, pri poročilih pokazala fotografijo, na kateri se Lavron in Kim Džong Un rokujeta pred stensko poslikavo z morskimi valovi. A na tej fotografiji je bil Kim Džong Un nasmejan. Oglejte si posnetek:

Voditelj zgornje informativne oddaje Dmitrij Kiseljov je ugotovitve javnosti, da gre najverjetneje za fotomontažo, ki so se kot vihar razširile po spletu, za moskovsko radijsko postajo Govorit medtem poskusil ovreči s pojasnilom, da so fotografi naredili več posnetkov in da so izbrali tistega, na katerem je Kim Džong Un nasmejan.

Na spletnih straneh fotografskih agencij, kot so Getty, Reuters in celo ruski Itar Tass nam sicer ni uspelo najti zgornjega kadra, na katerem bi se Kim Džong Un smejal, temveč le več različic fotografije, na kateri je videti zelo resno.

