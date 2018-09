Podražitev, ki bo prizadela kupce osebnih računalnikov

Intel, največji proizvajalec računalniških mikroprocesorjev na svetu, je v petek priznal, da ima veliko težavo. Povpraševanje po njegovih procesorjih je zaradi ponovne rasti prodaje osebnih računalnikov na svetovni ravni tolikšno, da mu z lastno proizvodnjo ne more slediti. Zaloge Intelovih procesorjev pri proizvajalcih osebnih računalnikov in trgovcih bodo v prihodnjih mesecih zato manjše, to pa bo po žepu udarilo kupce računalnikov, predvsem cenejših. Kakšna je alternativa?

Po podatkih analitične hiše Gartner se je v drugem četrtletju 2018 ozračje na trgu osebnih računalnikov na bolje spremenilo prvič po šestih letih, saj so trgovci z računalniki in računalniško opremo znova dosegli rast prodaje.

Za ameriški Intel, ta je najbolj znan po proizvodnji računalniških mikroprocesorjev, ki so srce osebnih računalnikov, je bil preobrat na trgu nepričakovan, so priznali v petkovi izjavi za javnost. Njihova proizvodnja ne dohaja povečane prodaje procesorjev, kar pomeni, da zaloga procesorjev ni neusahljiva.

Foto: Matic Tomšič / Thinkstock

Intel ima na trgu procesorjev za osebne računalnike absolutno premoč. Njegov tržni delež je namreč kar 80-odstoten, tržni delež njegovega največjega tekmeca, podjetja AMD, pa znaša samo 20 odstotkov.

Čeprav Intel tako kupce kot delničarje miri, da ima dovolj zalog, da doseže napovedane poslovne cilje za fiskalno leto 2018, se učinki povečanega povpraševanja po Intelovih procesorjih, ki so posledica večje prodaje računalnikov, že kažejo v praksi.

Za Intel Core i7 8700K, ki je eden trenutno od najbolj priljubljenih Intelovih računalniških procesorjev, namenjen pa je zahtevnejšim uporabnikom in ljubiteljem računalniških iger, je bilo treba ob prihodu na evropski trg ob koncu leta 2017 plačati okrog 390 evrov.

Ko so trgovine z računalniško opremo pred nekaj tedni dobile informacijo o omejenih zalogah, je cena procesorja postopoma zrasla za skoraj 25 odstotkov na 479 evrov:

Zgoraj nemška, spodaj slovenska ponudba za procesor Intel Core i7 8700K. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ironija: Kdor bo kupoval poceni računalnik, bo moral seči globlje v denarnico

Intel se bo morebitnim resnejšim težavam z dobavo, ki bi lahko še bolj vplivale na cene procesorjev, izognil z milijardnimi naložbami v proizvodne procese, a bo v ospredje postavil pospeševanje proizvodnje procesorjev višjega cenovnega razreda, ki jih kupujejo zahtevnejši uporabniki in podjetja za svoje strežniške centre.

To pomeni, in to v izjavi za javnost priznava tudi Intel, da bo največji proizvajalec procesorjev na svetu začasno zapostavil vstopni segment, torej procesorje nižjega cenovnega razreda, ki so prav tako podvrženi rasti cen.

Kdor bo v prihodnjih mesecih torej gradil ali pa kupoval že sestavljen osebni računalnik za čim manj denarja, v katerem bo želel imeti Intelov procesor, bo za isto komponento ali računalnik tako morda moral plačati več kot pred nekaj meseci.

Pri Intelu so v izjavi za javnost zapisali, da bodo "povpraševanje po računalniških procesorjih za osebne računalnike ustrezno poravnali z dobavljivo zalogo". To najverjetneje pomeni, da bodo proizvajalci osebnih računalnikov prejeli omejeno število procesorjev, omejevanje pa skoraj vedno vodi do višjih cen. Foto: Reuters

Kupci so že začeli množično posegati po cenejši alternativi

Na spletnem forumu Reddit je eden od uporabnikov v petek že opazil zanimive smernice, ki so se zaradi izredne rasti procesorjev znamke Intel pojavile v znani nemški spletni trgovini z računalniškimi deli Mindfactory.

Njihove stranke so namreč začele množično kupovati procesorje znamke AMD, ki je sicer največji Intelov tekmec. Procesorji AMD Ryzen namreč ponujajo primerljivo zmogljivost, a so bistveno cenejši od Intelovih. Ti so zdaj po mnenju kupcev na Mindfactory tako dragi, da jih je v zadnjem tednu septembra več kot 70 odstotkov kupilo procesor znamke AMD, manj kot 30 odstotkov pa Intelovega:

Grafi od leve proti desni: delež prodanih procesorjev obeh znamk, Intel (modra) in AMD (oranžna), na spletni strani Mindfactory od junija do konca septembra, primerjava tedenske prodaje procesorjev Intel in AMD ter gibanje cen obeh znamk procesorjev v enakem časovnem obdobju. | Foto: Reddit / uporabnik Ingebor

Pri Intelu so povečano prodajo procesorjev znamke AMD sicer najbrž pričakovali, zato so strategijo za omejevanje težav z dobavo procesorjev najverjetneje tudi zasnovali tako, da na stranski tir postavlja nižji in srednji cenovni razred ter je namenjena predvsem reševanju premijskega uporabniškega in poslovnega segmenta.

Tam je namreč pravi denar, pri Intelu pa to najbrž dobro vedo, saj so njihovi prihodki od prodaje procesorjev za podatkovne centre in strežniške farme, te praviloma uporabljajo dražje čipe, v prvi polovici leta 2018 zrasli za 25 oziroma za kar 43 odstotkov.

