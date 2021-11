Pobeg v ekstravaganco

Oglasno sporočilo

HONOR razkriva tehnološke in modne trende skupaj s podjetjem WGSN, ki napoveduje globalne potrošniške in oblikovalske trende. Ta pojasnjuje, kako je pandemija spodbudila oživljanje sloga pametnih telefonov, ki jih navdihujejo nostalgični modni trendi.

V okviru predstavitve novega pametnega telefona HONOR 50 je HONOR razkril naslednje oblikovalske trende znotraj industrije pametnih telefonov. Velik porast v priljubljenosti sta doživela t. i. manija monogramov in tehnološka moda. Ker se vpliv umetnega vesolja oziroma metaverzuma (metaverse je sestavljenka iz besed meta – lat. preseganje tega, kar je osnoven pomen besede in verse – zadnji del angleške besede universe, kar pomeni vesolje) vse bolj uveljavlja, so modno ozaveščeni posamezniki bolj kot kadarkoli prej motivirani za ustvarjanje spletnih identitet, za katere objave si želijo, da postanejo viralne. Da bi bolje razumeli vlogo, ki jo imajo pametni telefoni na naš slog izražanja, se je HONOR odločil za sodelovanje z WGSN, vodilnim svetovnim podjetjem za potrošniške in oblikovalske trende. Njegov cilj je bil raziskati trenutna vedenja potrošnikov, ki spodbujajo željo po drznejši tehnologiji, ki ljudem pomaga deliti svoje zgodbe z drugimi in tako izstopati iz množice.

Korak proti modi v tehnologiji

Medtem ko smo v pričakovanju prijetnejšega leta 2022, potrošniki na novo raziskujejo, kako želijo živeti svoje življenje. WGSN ta premik v vedenju potrošnikov označuje kot vsakdanjo ekstravaganco, s katero potrošniki želijo pobegnili od običajnega in poiskati očarljive, nenavadne in posebne trenutke, ki jim vračajo optimizem.

"Željni izdelkov in doživetij, ki prinašajo ekstravaganco v posameznikov vsakdan, se potrošniki odmikajo od nevtralnosti, ki jih je spremljala skozi globalno pandemijo, iščejo svetle, navdihujoče teme, ki vplivajo na njihovo samoizražanje," je dejala Sarah Housley iz podjetja WGSN. "Z izraznim oblikovalskim jezikom v svetu tehnologije se razbija slogovna podobnost potrošnikov. Tehnologija tako postaja bolj osebna, z njo se potrošnik lažje identificira."

HONOR-jeva koda: Edinstvene barvne možnosti, ki potrošnikom pomagajo imeti drzen slog

V skladu s prenovljenim pristopom k slogu je WGSN razkril, da je monogramski videz nekaj, kar je spet "in". Potrošniki sprejemajo nove načine, kako izstopati s svojim slogom. Za svojo modno identiteto so pripravljeni tudi na drzne modne poteze.

"Leta 2018 so številne velike modne hiše spet predstavile svoj "monogramski slog" (znak za ime, navadno iz povezanih začetnic imena) kot odgovor na trend "logomanije", ki je prevzel modno industrijo. Leta 2021 smo spet priča novemu obdobju monogramske mode, ko blagovne znamke uporabljajo monograme in s tem svoje modne zgodbe dvignejo na višjo raven in ustvarjajo večjo mero sodelovanja s potrošniki, ki želijo najti nove načine za izražanje in razvijanje svojega sloga," je dodala Sarah Houseley iz podjetja WGSN.

V luči naraščajočega povpraševanja po monogramih in ponovnega vzpona "trendseterjev", ki nosijo logotipe blagovnih znamk v stilu devetdesetih, je bil HONOR 50 zasnovan v številnih osupljivih barvah, vključno z barvno kodo HONOR. Gre za inovativno barvno shemo, ki vključuje logotip HONOR na hrbtni strani telefona. Ta potrošnikom omogoča, da svojim modnim kreacijam dodajo elegantni dizajn pametnega telefona.

HONOR 50 je pet črk iz svojega imena razčlenil in s tem ustvaril celostno zaporedje podob, kar vzbuja energičen in živahen vizualni učinek," pravi Yuan Ze, glavni oblikovalec pri HONOR-ju. "Privlačen dizajn je edinstven za industrijo pametnih telefonov, navdih zanj črpa iz najnovejših modnih trendov. Gre za korak stran od klasičnih črnih in bolj mirnih tonov v ponudbi drugih znamk pametnih telefonov."

Izrazite se: eksplozija vloganja v dobi "metaverzuma"

Povečana želja po samoizražanju je povzročila potrebo po tehnologiji, ki ne le da je videti odlično, tudi njena notranjost je polna zmogljivih funkcij. Te uporabniku omogočajo še večji razpon ustvarjanja najrazličnejših vsebin. Ker je bila večina svetovne populacije zadnjih 18 mesecev primorana veliko časa preživeti doma, so se ljudje odpravili na splet, da bi pobegnili od vsakdana, tam pa so našli stvari, ki jih navdihujejo.

V času, ko so telefonski zasloni postali nepogrešljiv del našega vsakdana, so si potrošniki ustvarili edinstvene spletne identitete z željo, da bi si povrnili veselje in se zoperstavili negotovosti in strahu, ki so ju povzročili dogodki zadnjih dveh let. Strokovnjaki pri WGSN so to vedenje potrošnikov poimenovali stimulativen pobeg.

Adrien Mollet, vodilni svetovalec pri podjetju WGSN, je dejal: "V prihodnosti nas čaka obdobje ustvarjalnega izražanja, v katerem ljudje porabijo precej časa za ustvarjanje vsebin, s katerimi bodo viralno opozorili nase. Potrošniki, ki ustvarjajo spletne vsebine, proaktivno sodelujejo pri kreaciji lastnega življenja kot izraz njihovega življenjskega sloga, vrednot in statusa."

Ker metaverzum (tridimenzionalni navidezni svet, v katerem ljudje med seboj in umetno inteligenco komunicirajo preko avatarjev – digitalnih podob) postaja vedno močnejši, naš fizični in digitalni pa se svet čedalje bolj prepletata, bodo potrošniki vedno več pozornosti dajali ustvarjanju digitalnih vsebin z željo po oblikovanju svoje identitete.

WGSN poudarja, da so vsebine, povezane s samoizražanjem, zadnjih 14 mesecev zapored beležile neprekinjeno rast, pri čemer so tako ustvarjalci kot gledalci odprto sprejeli ta nov način videovsebin. HONOR 50 je prav za ta namen opremljen z naprednim sistemom kamer, ki uporabnikom, predvsem vlogerjem, omogočajo nemoteno preklapljanje med sprednjo in zadnjimi kamerami. Z možnostjo snemanja iz več kot ene perspektive lahko ustvarjalci zdaj dokumentirajo in izražajo svoja čustva, izkušnje v realnem času, kar poveča povezanost med ustvarjalci in občinstvom.

