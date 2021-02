Pilot potniškega letala videl NLP, dogodek preiskuje FBI #video

Polet 2292 ameriške letalske družbe American Airlines med metropolama Cincinnati in Phoenix se bo najverjetneje zapisal v zgodovino. Pilot potniškega letala airbus A320 je, ko so leteli nad zvezno državo Nova Mehika, namreč vzpostavil komunikacijo s kontrolo poleta in jim povedal, da so naleteli na neznani leteči predmet (NLP).

"Ali imate tu gori kakšne tarče? Pravkar je nekaj letelo nad nami. Pravzaprav tega nočem reči, toda videti je bilo kot dolg valjast predmet, ki je bil videti skoraj kot balistična raketa. Nad nami je letel zelo hitro."

Ameriška zvezna država Nova Mehika velja za neke vrste magnet za opažanje neznanih letečih predmetov. Priljubljena teorija pravi, da naj bi tam leta 1947 neznani leteči predmet celo strmoglavil, toda pravih dokazov za to ni. Foto: Wikimedia Commons

Da je šlo za resnično poročilo pilota na poletu American Airlines 2292, sta do zdaj potrdila tako FAA, ameriška zvezna uprava za letalski promet, kot FBI, zvezni preiskovalni urad Združenih držav Amerike.

Kaj je v incidentu, ki se je pripetil 21. februarja, videl pilot potniškega letala, za zdaj še ni znano. Objekt, ki ga je opisal, se ni pojavil na nobenem radarju.

V zvezni državi Nova Mehika je sicer vojaški kompleks White Sands, kjer vojska ZDA že od druge svetovne vojne preizkuša balistične rakete, toda od točke domnevnega srečanja potniškega letala z NLP je White Sands oddaljen kar 600 kilometrov.

Raketni poligon White Sands, nad katerim naj bi piloti večkrat opazili neznane leteče predmete, sicer velja za rojstni kraj ameriškega vesoljskega programa. Foto: Wikimedia Commons

Obenem so iz kompleksa White Sands za ameriške medije sporočili, da tisto nedeljo niso preizkušali nobene rakete.

Na istem območju se je podoben incident sicer pripetil že pred tremi leti. Štiriindvajsetega februarja 2018 sta o opažanjih neznanega letečega predmeta poročala pilota letal learjet 36 in airbus A319. Tudi takrat sta oba pilota domnevno videla valjast predmet, ki je še najbolj spominjal na balistično raketo. Dogodek še nima epiloga.

