Peti najbogatejši Slovenec: To, kar se dogaja, je kriminal

Na Wall Streetu divja totalna vojna, o kateri bodo nekoč posneli film. Vojska malih vlagateljev z vsega sveta je z agresivnim nakupovanjem trenutno najbolj vroče delnice na svetu velike igralce newyorške borze stisnila v kot, ti pa so, ker jim grozijo katastrofalne izgube, nazaj udarili z vsemi razpoložljivimi in ne nujno zakonitimi sredstvi. Slovenski milijonar in poznavalec delniških trgov Damian Merlak je nad potezami kapitalskih gigantov, ki se tresejo za svoje milijarde, ogorčen, ni pa edini: v njih je nevarnost za prosti trg prepoznal tudi sam vrh ameriške politike.

Nekaterim titanom Wall Streeta trenutno grozijo izgube v višini 70 milijard ameriških dolarjev. Jamo so si izkopali sami: kot smo pojasnili v torkovem članku, so veliki igralci newyorške borze, ki se ukvarjajo s prodajo na kratko, ogromno denarja stavili na to, da bodo cene določenih delnic padle, namesto tega pa so začele naraščati.



"Ne moreš prodati hiš, ki si jih ne lastiš. Ne moreš prodati avtomobilov, ki si jih ne lastiš. Lahko pa prodaš delnice, ki si jih ne lastiš? To je sra***, prodaja na kratko je prevara," je bil na Twitterju včeraj jasen Elon Musk, šef Tesle in drugi najbogatejši človek na svetu. Borzna drama, ki se je razvila zaradi norega trgovanja z delnico podjetja GameStop, je segla tudi do njega. Foto: Reuters

To so opazili priložnostni vlagatelji in glas o potencialni veliki priložnosti za hiter zaslužek, razširili po spletu. Kupovanje delnic, ki ogroža celo nadaljnji obstoj nekaterih skladov z Wall Streeta, se je okrepilo.



Prišlo je do ekstremno redke situacije. Da bi čim bolj zmanjšali izgube, morajo upravitelji milijardnih skladov delnice kupiti nazaj, to pa je zdaj težava, saj z vsakim odkupom delnic, njihova cena še bolj narašča.



Hkrati jih še naprej kupujejo tudi mali vlagatelji, saj upajo na tako imenovani short squeeze: verižno reakcijo množičnega odkupa delnic in hkratne astronomske rasti, ki bo njihovo ceno za krajši čas pognala do neba.

Ker so začeli ljudje igrati njihovo igro, so se borzni velikani zatekli k udarcem pod pasom

Delnica ameriškega podjetja GameStop, ki je povzročila trenutno norijo na Wall Streetu, prodajalcem na kratko pa prav zaradi nje grozijo največje izgube, je na račun divjega nakupovanja v zadnjem mesecu narasla za več kot dva tisoč odstotkov.

Ker mnogi pričakujejo, da bo GameStop doživel short squeeze, torej kratkotrajno, a eksplozivno rast cene, se je nakupovanje delnice v zadnjem tednu še okrepilo. Glas o potencialu GameStopa se je iz skupnosti wallstreetbets na spletnem forumu Reddit razširil po spletu in delnica GME je postala trenutno najbolj zaželen vrednostni papir na svetu.

Foto: Reuters

Tega so se ustrašili borzni velikani. Več, ko pokupijo delnic GameStopa "navadni" ljudje, manj jih ostane za nakupe, s katerimi morajo hedge skladi pokriti svoje pozicije na kratko. To pomeni višjo ceno in večje izgube.

Vojna se je začela v ponedeljek. Nekateri ameriški mediji so sprožili kampanjo, katere namen je bil oblatiti skupnost spletnih vlagateljev wallstreetbets oziroma jo prikazati kot nekompetentno, velike hedge sklade z milijardnim premoženjem pa kot žrtve manipulacije borznega trga.

Mali vlagatelji so zgolj igrali njihovo igro in vlagali v delniški trg, kar je nekaj, k čemur Wall Street predvsem državljane ZDA poziva že leta. Nihče ni storil ničesar nezakonitega

V četrtek so se pojavila ugibanja, da naj bi veliki hedge skladi, ki so delnico GameStopa prodali na kratko, poskušali neposredno vplivati na borzne posrednike, da bi ti onemogočili nadaljnje trgovanje z delnico GME. Citadel, eden največjih hedge skladov v ZDA, naj bi tako pritisnil na vodstvo posrednika Robinhooda, ki upravlja najbolj priljubljeno platformo za trgovanje z delnicami v ZDA. Robinhood je to tudi zares storil. Foto: Reuters

Ko je delnica GameStopa v sredo močno poskočila, je na newyorški borzi zavladala panika. Začeli so se vrstiti pozivi vplivnežev iz finančnega sveta, da bi se moralo trgovanje z delnicami GameStopa zaustaviti oziroma vsaj suspendirati za 30 dni, da "se ohladijo glave". Nekateri so bili tudi mnenja, da bi morala posredovati ameriška komisija za trg vrednostnih papirjev in borzo.

Četrtek je, po divji rasti delnice GME, pred odprtjem trgovanja vlagatelje, ki še vedno niso želeli prodati, pa čeprav se je naložba nekaterim povrnila že stokratno, presenetil še bolj negativno.

Nekatere najbolj priljubljene platforme za trgovanje z delnicami, na primer Robinhood, Interactive Brokers in Trading212, so namreč onemogočile nakupovanje delnic GameStopa in operaterja kinodvoran AMC, ki so ga hedge skladi prav tako množično prodajali na kratko.

Robinhood si je s četrtkovo blokado nakupov delnic močno oblatil ime in okrnil ugled sicer zelo močne znamke, ki ga je gradil kar osem let. Uporabniki so aplikaciji na servisih App Store in Google Play množično dajali najslabše možne ocene, mnogi so tudi napovedali, da bodo ves svoj kapital preselili na druge platforme. Foto: Reuters

Splet je po teh udarcih pod pasom eksplodiral. Robinhood, najbolj priljubljeni posrednik za borzno trgovanje v ZDA, je postal tarča zmerljivk in pozivov k bojkotu. Nekdo je takoj vložil tožbo, verjetno ne bo edini. Delnica GameStopa se je kmalu po začetku trgovanja po prvem valu rasti v uri in pol zrušila za neverjetnih 75 odstotkov.

Merlak: Ko dobičke kujejo veliki, je vse v redu, ko imajo mali vlagatelji dobiček na račun velikih, pa je treba spremeniti pravila igre

"To, kar se dogaja, je kriminal," je bil do včerajšnje drame zaradi delnice GameStopa kritičen Damian Merlak, peti najbogatejši Slovenec, ki je obogatel z ustanovitvijo borze za kriptovalute Bitstamp, v zadnjih letih pa se ukvarja tudi z naložbami v delniške trge.

"Dokler dobičke kujejo veliki igralci na Wall Streetu, je vse v redu, ko imajo mali vlagatelji dobiček na račun velikih, pa ti poskušajo, pod pretvezo zaščite malega človeka, pravila igre spremeniti v svojo korist," je situacijo za Siol.net komentiral Merlak.

Damian Merlak je peti najbogatejši Slovenec. Revija Manager je njegovo premoženje za leto 2020 ocenila na 148 milijonov evrov. Foto: Twitter / Damian Merlak

"Upam, da vlagatelji uspejo v tožbah proti borznoposredniškim hišam, nekatere so že bile vložene. Med vrsticami jim namreč sporočajo, da so preneumni, da bi trgovali z določenimi delnicami, in jim to tudi selektivno onemogočajo. S tem, v nekaterih primerih, tudi ščitijo svoje lastnike, ki imajo te iste delnice, prodane na kratko," je dejal.

"Rezultat vsega skupaj bo na koncu verjetno regulacija, ki bo prepovedovala prodajo delnic na kratko v večjem obsegu, kot je vseh delnic v obtoku. Tako ali tako je absurd, da je to sploh mogoče narediti, ampak do danes ni nihče govoril o tem," je zaključil.

Merlak še dodaja, da je primer GameStop pokazal, da lahko "navadni" vlagatelji, če se organizirajo, dosežejo vse, še posebej pa zdaj, ko je zaradi ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa na borzi prisotnih več ljudi. Opazil je tudi, da vse več vlagateljev v kriptovalute spoznava, da je investicijski svet veliko večji in se zato selijo na delniške trge.

GameStopu je uspelo neverjetno: v nečem se končno strinjata politika, ki sta sicer kot pes in mačka

Zelo mogoče je, da se bo Merlakova napoved o regulaciji delniškega trga, ki bo neposredna posledica trgovanja z GameStopom, tudi uresničila.

Zaradi dogajanja na newyorški borzi in razburjenja, ki ga je povzročilo, se je v četrtek namreč predramil tudi sam vrh politike Združenih držav Amerike.

Da pozorno spremljajo, kako se odvija situacija z GameStopom, so v sredo potrdili tudi v Beli hiši. Foto: Reuters

Predsednica predstavniškega doma ZDA Nancy Pelosi je napovedala, da bo kongres ZDA sodeloval v preiskavah dogajanja in morebitnih poskusov borznih manipulacij. Divje premike cen delnic je sicer označila za zelo zanimive.

V četrtek je izstopal tudi čivk demokratske kongresnice Alexandrie Ocasio-Cortez, da je blokada trgovanja, ki si jo je privoščil posrednik Robinhooda, nesprejemljiva in da bo podprla zaslišanje odgovornih pred odborom za finance ameriškega kongresa.

Marsikoga je zelo presenetilo, da je priljubljeno AOC pri tem na Twitterju podprl ameriški senator Ted Cruz, s katerim sta sicer na skrajno oddaljenih političnih polih.

Sožitje je bilo sicer zgolj navidezno in ni trajalo dolgo, saj je Ocasio-Cortezova Cruza na Twitterju hitro opomnila, da je na tej problematiki sicer pripravljena delati s člani republikanske stranke, ki ji pripada tudi Cruz, a ne s tistimi, ki so jo pred tremi tedni poskusili umoriti. AOC Cruzu namreč očita podpihovanje incidenta, ki se je v Washingtonu zgodil 6. januarja, ko so podporniki Donalda Trumpa med sejo kongresnikov vdrli v Kapitol.

