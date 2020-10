Pet modnih nasvetov za popoln videz s Huawei Watch GT 2 Pro

Oglasno sporočilo

Kaj sploh pomeni biti moderen? Na to vprašanje bo verjetno vsak odgovoril malo drugače. Za nekatere to pomeni nošenje oblačil novih kolekcij priznanih oblikovalcev, za druge kombinacijo različnih kosov oblačil in ustvarjanje edinstvenega modnega sloga. Poleg tega so družbeni mediji dodobra spremenili dojemanje mode večine. Dovolj bo, da za trenutek pomislite, po kom se zgledujete pri izbiri oblačil. Splet je postal vir navdiha in tudi kanal za prikaz modnih slogov.

Nasvet 1: Poskrbite za podrobnosti

Ne glede na to, ali je pred vami pomemben poslovni sestanek, razgovor za službo, romantičen zmenek ali druženje s prijatelji – nikoli ne pozabite na podrobnosti! Modni dodatki so ključnega pomena, da navdušite s svojim edinstvenim modnim slogom in pokažeta, da imate okus za modo. Šal z zanimivim vzorcem, izvirni, nekoliko drugačni gumbi ali elegantna ura so kot češnja na torti, ki dopolnjuje celoto.

Titan, keramika in safirno steklo so tradicionalni materiali urarske industrije, ki jih je Huawei uporabil pri izdelavi pametne ure Watch GT 2 Pro. Safirno steklo, izdelano po strogo predpisanih postopkih, zagotavlja kristalno jasnost in hkrati odlično odpornost proti obrabi. Ohišje ure je iz titana, saj je lahka in močna kovina hkrati odporna proti vročini in mrazu. Zadnji del ure je iz keramike. Ta ni samo lepa in elegantna, je tudi prijazna do kože, s katero je ves čas v stiku.

Zaščitno safirno steklo zaslona pametne ure Huawei Watch GT 2 Pro velja za enega najtrših materialov, saj na Mohsovi lestvici dosega stopnjo 9 od 10. Takoj za najtrdnejšim materialom v naravi, diamantom. Vendar kaj pomeni z vidika mode? Veliko! Če želite, da je ura videti elegantna ter da je skladna z različnimi oblačili in modnimi slogi, je ne smejo kaziti praske. Še posebej ne na stekleni površini, ki jo vsi vidijo.

Nasvet 2: Zadovoljstvo je povezano z videzom

Skrb zase ne pomeni le sledenja modnim trendom in želji, da naredimo vtis, ampak predvsem način, kako gradite občutek dobrega počutja in samozadovoljstva. Vedno se odločite za modo, ki vas bo zadovoljila, ne glede na to, ali vam je všeč eleganten, klasičen ali športen slog. Kako se počutite v izbranih oblačilih, vpliva na splošno podobo in na to, kako vas dojemajo drugi.

Zaradi minimalističnega oblikovanja bo pametna ura Huawei Watch GT 2 Pro ustrezala vsakemu slogu, ne glede na priložnost in čas dneva. Uporabili so namreč sodobne oblikovalske smernice, ki predvidevajo skoraj neviden stik med paščkom in ohišjem. Poleg na estetiko to vpliva na udobje nošenja, saj je ura ves čas tesno ob zapestju in se popolnoma prilega koži. Stabilna namestitev, zaradi katere se med nošenjem ne premika in ne drsi, vpliva tudi na natančnost tipal za spremljanje zdravstvenih podatkov.

Nasvet 3: Zdravi duh v zdravem telesu

Na videz ne vplivajo samo izbrana oblačila in modni slog, temveč tudi odnos do okolja in splošno počutje. Razpoloženje in energija, ki jo oddajate, namreč vplivata na to, kako vas drugi dojemajo. Vredno si je zagotoviti malce pozitivnih čustev z zdravim odmerkom hormona sreče (endorfina), ki ga telo sprošča ob telesnih vadbah. Ukvarjanje s športnimi dejavnostmi je hkrati odlična priložnost za spoznavanje praktičnih plati mode.

Kakovost izdelave pametne ure Huawei Watch GT 2 Pro razkriva prefinjeno ravnovesje umetnosti in tehnologije. Poleg izjemnega dizajna je opremljena s številnimi funkcijami za optimizacijo telesne vadbe. Med drugim ponuja izčrpne podatke o srčnem utripu, povprečni hitrosti, naklonu in razdalji alpskega smučanja, teka na smučeh ali deskanja na snegu. Ne samo, da boste na tekočem o opravljeni telesni dejavnosti, med zimsko sezono boste vedno elegantni.

Nasvet 4: Doživite čarovnijo barv

Umirjene barve so običajno značilne za jesensko-zimske modne kolekcije. Verjetno imate v omari veliko toplih oblačil v bež, rjavi, črni ali sivi barvi. Modne klasike bodo zagotovo prave v večini primerov, vendar je občasno vredno preseči varno območje in preizkusiti kaj bolj ekstravagantnega. Majhen barvit dodatek lahko poživi videz in mu doda šik pridih.

V zimskem času ni odveč vnesti malo barve v modni slog, kar lahko naredite s pametnimi urami družine Huawei Watch GT 2 Pro. Z nežnim pritiskom preprosto in hitro zamenjate urin pašček, da uro uskladite s trenutnim videzom, dejavnostjo in razpoloženjem. S paščki različnih barv in materialov vam Huawei omogoča, da izrazite ustvarjalnost ali se malo zabavate.

Nasvet 5: Ustvarite svoj lastni modni slog

Med brskanjem po omari, preverjanjem, kaj je modno, in razmišljanjem, kaj obleči, poskrbite, da vaš modni slog ostane edinstven in ohrani osebni značaj. To sicer ne pomeni, da v garderobo ne boste dodali oblačil in dodatkov, za katere ste navdih dobili na spletu ali v modnih revijah. Vendar ne pozabite na zlato pravilo. Upoštevajte modne zapovedi, a naredite to po svoje!

Modni slog, za katerega ni dvoma, da je edinstven, lahko izrazite z več kot 200 digitalnimi številčnicami pametne ure Huawei Watch GT 2 Pro. Omogočajo nešteto možnosti poosebljanja in spreminjanja videza ter s tem skladnost z izbranim modnim slogom, dejavnostjo in razpoloženjem. Izdelate lahko celo svojo številčnico, tako da s pametnega telefona prenesete svojo najljubšo fotografijo. Na voljo so vam tudi možnosti prikaza plimovanja, ozvezdij ali luninih faz.

Poleg vsega tega je pametno uro Huawei Watch GT 2 Pro preprosto uporabljati. Funkcija OneHop tehnologije Huawei Share omogoča preprosto povezavo s pametnim telefonom. Z njo se ga dotaknete in se odločite, katere fotografije najbolj izražajo vaš slog, ter navdušite z unikatno digitalno številčnico.

