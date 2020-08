Nepričakovano velika težava, na katero ne opozarja skoraj nihče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ne le, da so počasnejše od kabla, brezžične polnilne postaje precej več elektrike od klasičnih polnilnih adapterjev porabijo tudi v mirovanju. Gospodinjstvo s štirimi takšnimi polnilci bi v enem dnevu "zapravilo" dovolj elektrike za enkratno polnjenje povprečno velike baterije pametnega telefona. Foto: Pixabay

Že nekaj časa se govori, da se Apple, eden od treh največjih proizvajalcev pametnih telefonov, pripravlja na skorajšnjo izdajo iPhona brez kakršnih koli izhodov (lukenj za kable) , kar najverjetneje pomeni, da bo njegovo baterijo mogoče polniti zgolj brezžično. Če bi to postal trend oziroma bi izključno tak način polnjenja baterij hitro posvojili tudi drugi proizvajalci, tehnologija brezžičnih polnilcev pa se ne bi bistveno razlikovala od trenutne, bi svet nenadoma imel veliko energetsko in okoljsko težavo.

Imajo ga skoraj vsi, a se še ni najbolj prijelo

Brezžično polnjenje baterij pametnih telefonov se kot alternativa ožičenim polnilnim adapterjem uveljavlja že nekaj let, a še vedno ni prodrlo v tako imenovani mainstream.

Uporabniki se zvečine namreč še vedno zanašajo na dobre stare žice. Razloga za to sta dva - brezžično polnilno postajo je treba kupiti posebej, brezžično polnjenje pa tudi ni tako hitro kot polnjenje s kablom.

Na trgu so trenutno že na voljo brezžični polnilci, ki pametne telefone napolnijo precej hitreje kot njihovi predniki izpred nekaj let. A takšna praktičnost ni najbolj poceni, če želite kupiti brezžično polnilno postajo, ki bo iste znamke kot vaš pametni telefon. Takšni polnilci stanejo od 40 do 60 evrov. Foto: Matic Tomšič

Obstaja pa tudi razlog, zakaj si popularizacije brezžičnega polnjenja, vsaj dokler ta tehnologija ne postane še naprednejša in s tem bolj učinkovita, morda še ne bi smeli želeti.

Daljše in manj učinkovito polnjenje pomeni višjo porabo elektrike

Brezžično polnjenje je v primerjavi z žičnatim v trenutni obliki zelo energetsko potratno. Če bi jutri ves svet preklopil na brezžično polnjenje pametnih telefonov, bi to močno obremenilo obstoječe elektroenergetsko omrežje.

Najnovejša raziskava tehnološke publikacije OneZero, podprta z mnenji strokovnjakov za mobilne naprave znanega spletnega portala iFixit, namreč ugotavlja, da brezžično polnjenje pametnih telefonov v povprečju porabi skoraj 50 odstotkov več elektrike od tradicionalnega "na žico".

Uporabniki pametnih telefonov na brezžične polnilne postaje pogosto ne odlagajo najbolj optimalno oziroma tako, da sta njuni tuljavi, ki omogočata brezžično polnjenje, povsem poravnani, zaradi česar je energetska učinkovitost takšnega polnjenja marsikdaj nižja, kot bi lahko bila. Foto: Huawei Mobile

Potrebovali bi nekaj novih elektrarn TEŠ

Če bi jutri vseh 3,5 milijarde uporabnikov pametnih telefonov začelo uporabljati izključno brezžične polnilne postaje, bi svet samo za pokritje dodatne porabe električne energije takoj potreboval najmanj 73 novih (50-megavatnih) manjših termoelektrarn ali pa okrog štiri nove velike, kot je slovenski TEŠ, so izračunali.

V tem izračunu je izkoristek brezžičnega polnjenja 100-odstoten, če pa upoštevamo bolj realnega 50-odstotnega, saj mnogi uporabniki pametnih telefonov na brezžične polnilce ne odlagajo v optimalni legi, pa bi potrebovali dvakrat toliko nove proizvodnje elektrike oziroma dvakrat toliko novih elektrarn.

Brezžično polnjenje baterij mobilnih naprav je lahko povsem uporabno, a se raje še naprej zanašajte na kable, svetujejo na portalu OneZero. Foto: Reuters

V primeru vsesplošne posvojitve brezžičnih polnilcev ogljični odtis takega trenda ne bi bil več zanemarljiv.

Kljub temu, da proizvajalci, v prvi vrsti Apple, k temu trendu dejansko gravitirajo, te potencialne novodobne okoljske problematike v svojih zavezah za čistejši jutri ni omenil še tako rekoč nihče.

To sicer ne pomeni, da je treba obstoječe brezžične polnilce takoj upokojiti in bojkotirati nove, saj so občasno vendarle uporabni, a pri OneZero uporabnikom svetujejo, naj se, dokler industrija ne izumi bolj učinkovite rešitve, vseeno raje držijo žičnih polnilnih adapterjev.