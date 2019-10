Pametna ura kot osebna asistentka: stroga trenerka ali pozorna mama v enem

Ura je stoletja kazala čas. Sčasoma je postala koristen navigacijski pripomoček s prikazovanjem smeri neba. Še danes v prvi vrsti nanjo pokukamo, da časovno umestimo naš vsakdan, a ura je danes mnogo več kot to. Pametne ure danes veljajo za modni dodatek, športni pripomoček in osebnega asistenta z vrsto uporabnih storitev.

Današnje pametne ure se dobro počutijo na košarkarskem igrišču, tekaški stezi ali na poslovni večerji. Pametna ura je popolna mešanica strogega trenerja in pozorne mame. Pazila bo, da s treningom ne boste pretiravali. V navezi s pametnim mobitelom pa lahko spremlja tudi vaše prehranjevalne navade. Priročna je za vse, ki imate natrpan dnevni urnik, z njeno pomočjo pa lahko tudi telefonirate, pošiljate sporočila in se povežete s svetovnim spletom.

Smo na kaj pozabili? Gotovo. Pametna ura je lahko vse, kar niste vedeli, da v resnici potrebujete, a vam lahko tako ali drugače olajša vsakdan.

Pri Telekomu Slovenije ponujajo pestro ponudbo pametnih ur različnih blagovnih znamk (Samsung, Apple, Garmin …), ki jih lahko kupite na obroke, s točkami Programa zvestobe pa jih dobite še ugodneje.

Foto: Bojan Puhek

Revolucija na področju ur

Čeprav jih nosimo že dobro stoletje, ura vrsto let ni drastično napredovala. Ampak časi se spreminjajo. Hiter tehnološki napredek prinaša revolucijo tudi na področju ur. Podobno kot mobiteli ure postajajo vse pametnejše in obvladajo vedno več funkcij.

A če želite za pol ure nekam skočiti, morda ne želite imeti s seboj mobitela. Pravzaprav je še veliko drugih primerov rabe, ko boste zelo veseli, da imate z uro zagotovljeno povezljivost tudi takrat, ko svojega pametnega mobitela nimate v bližini.

Popoln podaljšek mobitela

S tem, ko smo uporabniki vse bolj povezani s spletom in smo že skoraj neločljivi od različnih omrežij in storitev v oblaku, se na nas zgrinja tudi ogromno perifernih mobilnih opomnikov in obvestil. Ura v tem primeru služi kot popoln podaljšek mobitela za hitro in veliko bolj intuitivno preverjanje obvestil. Pametne ure so ponekod postale tudi že način za plačevanje. Z njimi lahko pošiljamo sporočila, beremo novice in jih uporabljamo kot izvrsten vadbeni pripomoček.

Foto: Bojan Puhek

eSIM ali virtualna SIM-kartica

S pomočjo virtualne SIM-kartice (eSIM) nam pametna ura omogoča klicanje in pošiljanje sporočil, spremljanje življenjskih funkcij in učinkovitosti fizične vadbe, GPS-navigacijo ter povezavo s spletom.

Ob nakupu pametne ure, ki jo želite povezati z mobilnim omrežjem, preverite, ali pametna ura omogoča uporabo eSIM oziroma omogoča povezavo z mobilnim omrežjem.

Nekatere ure omogočajo, da za povezavo z mobilnem omrežjem uporabite eSIM (na primer Samsung Galaxy Watch LTE), druge pa te možnosti nimajo in se z vašim mobitelom povežejo prek brezžične povezave. Ure, ki omogočajo uporabo eSIM, imajo v oznaki modela napisano kratico LTE. eSIM je virtualna kartica SIM, ki je trajno nameščena v mobilni napravi, in je pomembna tehnološka novost.

Ob nakupu pametne ure Samsung Galaxy Watch LTE, ki vključuje eSIM, lahko pridobite 50 % popusta na naročnino paketa Druga številka oziroma SIM 2 ob vezavi naročniškega razmerja.

Vaša zvesta spremljevalka

In kaj denimo pametna ura Samsung Galaxy Watch omogoča? Pametna ura Samsung Galaxy Watch združuje funkcije pametne ure in naraven občutek analogne ure v eni sami čudoviti napravi. Uskladite jo lahko po svojih željah, v skladu s svojim življenjskim slogom, saj ponuja širok izbor številčnic, ki navdušujejo z učinki globine ter svetlobe. Za učinek prave ure poskrbijo okrogla številčnica, osenčenost kazalca in pravo tiktakanje.

Številna orodja za izboljšanje

Z uro Samsung Galaxy Watch lahko sledite svojemu športnemu napredku. Galaxy Watch sledi kakovosti vašega spanca ter ustvarja dnevnik s štirimi fazami. Obenem spremlja vaše ravni stresa in vam ga pomaga zmanjšati s pomočjo vodenega dihanja. Njena vodotesnost in odpornost vojaškega razreda vam omogočata večjo aktivnost na prostem in kljubovanje zahtevnim razmeram. Polnjenje pametne ure Galaxy Watch je preprosto. Zahvaljujoč dolgi življenjski dobi baterije po enem samem polnjenju vam pametna ura Galaxy Watch z dolgotrajno baterijo omogoča upravljanje klicev, glasbe in še več.

Foto: Bojan Puhek

Preberite tudi: