Padli so Facebook, WhatsApp, Messenger in Instagram

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trenutno so vse štiri aplikacije v lasti Facebooka nedostopne po vsem svetu.

Težave so se začele malo po 17. uri, ob 17.40 pa so vse štiri aplikacije in njihove spletne strani prenehale delati po vsem svetu, kar je razvidno tudi na spletnih straneh storitev, ki zaznavajo izpade spletnih storitev.

Uradnih pojasnil (še) ni, ravno tako ni niti nobenih drugih podatkov o vzrokih.

Spletne in mobilne storitve ostalih tehnoloških velikanov, kot so Google, Twitter, Amazon in Dropbox, delujejo nemoteno.

Splet stran Facebooka se trenutno odzove zgolj s sporočilom o nedosegljivosti. Foto: S. C. (zajem zaslona)