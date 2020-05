P40 lite – uravnotežen pametni telefon za vse primere rabe

Oglasno sporočilo

Del uporabnikov bo vedno posegel po najboljšem, po premijskih modelih družine P40, večina uporabnikov pa išče največjo vrednost za svoj denar. Če se izrazimo strokovno, iščejo telefon z najboljšim razmerjem med ceno in zmogljivostmi. To pa jim lahko ponudi le vsestransko uporabna naprava, katere mesto v letošnji vrhunski Huaweievi družini pametnih telefonov zaseda model P40 lite.

Naprava, ki se ponaša z vsestranskostjo, mora ponujati kar največ na vseh področjih. Nobeno ne sme biti zanemarjeno ali celo podhranjeno. Na prvem mestu je seveda sklop kamer. Če smo odkriti, štiri zadnje res pokrivajo vsa področja fotografiranja, ki jih uporabnik pričakuje. Široki kot, da ničesar ne zamudi, odlična glavna kamera z visoko ločljivostjo, da so kakovostne tudi povečave, bližinska kamera za zajem skrivnega sveta miniatur in kakovostna sprednja kamera, saj bi bilo življenje brez selfijev nepopolno. Ampak to je le delček sposobnosti novega telefona. Prav tako vrhunski je zaslon, ki se razprostira skoraj po celotni sprednji površini. Smo omenili, da je svetel, prikazuje pravilne barve, ima odlične vidne kote in je dobro čitljiv tudi pod svobodnim soncem? Še posebej pa njegove sposobnosti, velikost in izredno ozki robovi pridejo do izraza med uživanjem v igranju tudi najzahtevnejših iger.

Pametni telefon P40 lite pa je tudi ravno prav velik, da se lepo poda v roko, kljub sijajnemu hrbtišču, na katerem lahko občudujete čudovite prelivajoče se barve, pa nikakor ne drsi iz rok. Posrečeno je tudi mesto tipala prstnega odtisa v bočni tipki za vklop, kar omogoča odlično ergonomijo v vseh primerih rabe. Da pa vse deluje natanko tako, kot mora, poskrbi sistem na čipu Kirin 810. Čeprav spada v srednji razred, pa v procesorskih in grafičnih zmogljivostih ter zmogljivostih umetne inteligence ne zaostaja veliko za procesorji Kirin 990 5G, ki jih najdemo v premijskih modelih družine P40. Ne skrbite, tudi Kirin 810 skriva v sebi dovolj "moči" za čisto vsako nalogo, pred katero ga boste postavili.

Z njim v žepu boste tudi povsod dosegljivi z najvišjimi hitrostmi, saj P40 lite podpira vsa komunikacijska omrežja razen mobilnih pete generacije, pa tudi najnovejše tehnologije povezovanja. Brez interneta ne moremo živeti in delati, zato so tudi komunikacijske možnosti pomemben delček pri vsestranskosti naprave. Je pa še ena stvar. Čeprav jo omenjamo kot zadnjo, je v resnici najpomembnejša. Če baterija ne zadosti potrebam po dolgih časih med polnjenji, je vse drugo brezpredmetno. Bodite pomirjeni tudi glede tega, saj bo s kapaciteto 4.200 mAh zdržala tudi do dva dneva.

Pametni telefon P40 lite je Huawei namenil mladim uporabnikom, ki jih bo telefon razveselil tudi, ko bodo želeli uživati v priljubljeni glasbi. Poleg zvočnika na spodnjem delu s spodobno kakovostjo srednje visokih in visokih tonov ima namreč tudi običajen priključek za slušalke. Skupaj z njim boste lahko uporabljali tudi kakovostne žične ali brezžične slušalke, za katere verjamemo, da nikdar niso daleč.

Konec marca so bili predstavljeni tudi najnovejši paradni konji serije P40. Pametni telefoni Huawei P40, Huawei P40 Pro in Huawei P40 Pro+. Jih že poznate? Oglejte si njihovo kratko predstavitev. Vsi telefoni serije P prihajajo na trg z novo platformo za aplikacije AppGallery. Od lansiranja lani jeseni se tržnica lahko pohvali z zavidljivo rastjo. Trenutno jo uporablja več kot 28 milijonov aktivnih uporabnikov v Evropi in več kot 400 milijonov po vsem svetu. Vsakodnevno se v trgovino nalagajo nove aplikacije tako globalnih kot tudi lokalnih znamk. V videu lahko pogledate, kako zaženete svoj novi P40 lite in kako si namestite najljubše aplikacije.

Naročnik oglasnega sporočila je Huawei.