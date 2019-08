P ali prima, poceni počitnice!

Oglasno sporočilo

Ste že slišali za Smart počitnice. To so počitnice, kjer je užitek gromozanski, a za užitke ne porabite gore denarja.





Ponudba velja do 15. septembra oziroma do izteka zalog. Za več informacij kliknite na POLETNA AKCIJA ali povprašajte na prodajnih mestih. In preden vam izdamo skrivnosti Smart počitnic vam zaupamo še, da je Huawei pripravil izredno zanimivo akcijo, kjer ob nakupu P smart Z ali P30 lite telefona prejmete še bluetooth zvočnik.

Pa se vrnimo k počitnicam, ki se nezadržno zaključujejo. Gre za redke trenutke, ko imate svobodo, da cel dan ne počnete prav ničesar ali pa čisto vse, kar vam pade na pamet. Vsak si zasluži oddih od učenja ali dela, a pridejo časi, ko prazna denarnica ne dovoli bivanja v čudovitem hotelu na tropskem otoku. Tudi takrat lahko zapolnite proste dneve. Jih kar najbolje izkoristite, ne da bi zaradi tega »bankrotirali«. Tu so naši predlogi!

Ostanite, kjer ste

Vse bolj priljubljen način zbežati od dnevne rutine, je, da ne greste nikamor. Verjeli ali ne, zabavate se lahko tudi doma. Nič stresa zaradi pakiranja, ko vi ali vam bližnji želijo vzeti več stvari, kot je prostora v kovčku, načrtovanja počitnic, bojazni, da boste kaj pomembnega pozabili in nobenega razmišljanja, ali se odpraviti sredi noči, da se ne boste zataknili v prometnem zamašku. Kadar si res želite več časa za druženje s prijatelji ali pa le želite oddih od vsakodnevne rutine, so počitnice doma odličen način sproščanja. Pa še nič ne stanejo, osvobodijo vas potovalne mrzlice ter preprečijo tisti grenek okus v ustih, ko se iz rajske lokacije spet vrnete domov.

Prebudite knjižnega molja v sebi

Kaj početi, če se res odločite, da boste ostali doma? Za hip postojte, saj imate vendar čas, ter razmislite, kaj potrebujete ali kaj vas osrečuje, pa si tega ne morete privoščiti vsak dan. Če ste knjižni molj, ste verjetno nakopičili cel kup knjig, na katerih se nabira prah, kajti zanje nimate časa. Zdaj je čas, da razgibate male sive celice z reševanjem kriminalnega primera, da se razjokate zaradi žalostne ljubezenske zgodbe ali pa, da se vsaj za nekaj časa prestavite v fantazijski svet.

Pojdite ven in premaknite svoje telo

Če uživate v naravi in ste ves čas radi zunaj, to ne pomeni, da morate rezervirati počitnice v koči nekje daleč proč od civilizacije. Prav tako lahko uživate med sprehodom po bližnjem parku. Morda boste organizirali piknik s prijatelji ali obuli tekaške copate in končno spet preverili, koliko kilometrov teka vam bo telo dovolilo. Presenečeno boste ugotovili, da tega ne počnete le vi, da poleti v vaši bližini potekajo tečaji, na katere se lahko prijavite in morda celo spoznate nove prijatelje.

Raziščite svoje mesto

Ste prepričani, da o svojem kraju veste čisto vse. Marsikdo je to menil, potem pa bil presenečen nad podrobnostmi, ki jih je opazil šele, ko si je vzel čas, da podrobno razišče svojo okolico. In, kdaj ste zadnjič obiskali muzeje, galerije, uživali ob kavi v svoji najljubši kavarni ali obiskali točko, ki jo tuji turisti obletavajo, vi pa ste jo komaj opazili. Izkoristite torej prednost dopustovanja doma, da podrobno raziščete svoj kraj. Gotovo boste našli in izvedeli veliko novega o njem.

Končno čas za prijatelje

Vemo, kako pomembno je druženje s prijatelji, raziskave celo kažejo, da prijateljstvo vpliva na zdravje, dolgo življenje in splošno počutje. Žal pa nas hiter življenjski ritem vse pogosteje sili, da zanje nimamo časa, da odložimo že dogovorjeno srečanje, ker nekaj pride vmes. Počitnikovanje doma pa nam da obilico časa, da nadoknadimo čas s prijatelji in da se z njimi družimo čisto brez časovnih omejitev.

S polno paro naprej

Ali bi vseeno radi tudi med dopustovanjem doma, skočili še kam drugam. Železnica je poleti priljubljen način potovanja. Med vožnjo lahko opazujete naravo, ki drvi mimo, berete knjigo ali pa se pogovarjate s sopotniki in spoznavate njihove življenjske sloge. Na vlaku nikdar ni dolgočasno, ne utesnjuje, saj se lahko naprej odpravite, kadar želite in ne natančno na dan in uro, ko imate rezerviran let. Pa še naravi prijazen način transporta je.

Poletni spomini, ki trajajo

Tudi če med počitnicami ostanete doma in nič ne zapravite ali pa se odpravite kam blizu, da so stroški čim nižji, vam bodo pridobljene izkušnje in spomini na ta čas pomagali, da preživite dolge zimske mesece. Najbolj dragocene hranimo v sebi, a gledanje fotografij pustolovščino oživi in spomine naredi dolgotrajnejše. Fotografije pa lahko tudi pokažete prijateljem in z njimi delite poletno izkušnjo. Zato pa vam ni treba nositi drage in težke fotografske opreme, dovolj je pametni telefon, ki ga tako ali tako imate ves čas v žepu.

Telefon je album spominov

Huawei P30 lite je hit poletja zaradi dostopne cene, namenjen pa je predvsem mlajšim, ki vseeno od njega pričakujejo zmogljiv sistem kamer. Glavna ima tipalo ločljivosti 48 milijonov slikovnih pik, dopolnjujeta pa jo kamera z ultra širokim objektivom in 8 milijonskim tipalom ter 2 milijonska, ki poskrbi za podatke o globini posnetka. Zaradi ločljivosti glavne in pa 120 stopinj vidnega kota druge kamere ni prizora, ki ga ne bi mogli zajeti v vsej njegovi širini in bogastvu podrobnosti.

Prav tako poseben je tudi pametni telefon Huawei P smart Z, ki cilja na študente in mlade strokovnjake, ki bi radi izkoristili novo pridobljeno neodvisnost, vendar morajo občasno postaviti posel pred zabavo. Poleg zmogljivega procesorja ter dveh zadnjih kamer podprtih z umetno inteligenco, ga odlikujeta velik, skoraj brezrobi zaslon, ki briše mejo med navideznim in resničnim svetom ter izskočna kamera. Med običajno uporabo se le ta skriva v telesu, ko pa želite posneti selfi, samodejno izskoči in lebdi nad telefonom kot periskop podmornice nad morsko gladino.

In ker poslastica pride na koncu…….Če si do 15. septembra izberete enega od omenjenih telefonov boste ob nakupu deležni darila v obliki bluetooth zvočnikov. Pohitite, ker so zaloge omejene. Več informacij pa TUKAJ.

