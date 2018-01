Ovadili tisoč najstnikov, ker so delili posnetek spolnega odnosa

Danske oblasti so ovadile 1.004 mlade, ki so pred dobrim letom dni po Facebooku delili posnetek spolnega odnosa mladoletnega danskega para.

Fant in dekle nista vedela, da ju kdo snema, posnetek pa se je nato kot požar razširil po družbenem omrežju. Vpleteni so še vedno večinoma mladoletni, zato se bodo zaporu izognili, bodo pa imeli še deset let v kartoteki zapisano, da so razpečevali otroško pornografijo.

Danska policija in pravosodje sta na svoje početje ponosna, kajti s tem, ko so ovadili kar 1.004 mlade, ki so konec leta 2015 in v začetku 2016 prek družbenega omrežja Facebook delili videoposnetek spolnega občevanje mladoletnega danskega para, so naredili nekaj, česar doslej ni še nihče.

Danski par ni vedel, da ju dva od kolegov na zabavi snemata s telefonom. Foto: Reuters "To ni samo nekaj, kar se je zgodilo na Danskem. To se dogaja tudi v Veliki Britaniji, Nemčiji, Italiji … Mnogi se soočajo s takšnim problemom, a doslej se še nihče ni tega lotil tako resno in na veliko kot mi," je povedal Flemming Kjærside, vodja preiskovalne enote, ki se ukvarja s spletnim razpečevanjem spolnih posnetkov. "Najpomembnejši sta žrtvi, ki bosta zaradi objave in razpečevanja tega posnetka trpeli vse življenje."

Žrtvi pregona vpletenih nista veseli

A prav takšno močno medijsko podprto kazensko preganjanje vseh, ki so na Facebooku širili ta posnetek, žrtvi znova postavlja pod žaromete. Vse oči so spet uprte v fanta in dekle, ki med spolnim odnosom nista vedela, da ju snemajo, in ki si želita na dogodek le pozabiti.

Že takrat se jima je življenje postavilo na glavo, zdaj, ko so se oblasti odločile kazensko preganjati vpletene, pa sta spet v središču pozornosti, kar jima prav nič ni po godu.

"Mnogo ljudi verjetno pravi: 'Ali nista srečna, ker policija končno počne nekaj, da kaznuje tiste, ki so jima povzročili to sramoto?' No, nista srečna, niti približno ne, kajti zdaj spet vsa Danska govori o njiju in njunem videu seksa. Mislim, da si nihče od nas ne more predstavljati, kako grozno je to," je povedal odvetnica žrtev Helle Hald.

Deljenje videa jih bo zaznamovalo za vse življenje

Precej vznemirjeni in zaskrbljeni so seveda tudi starši mladih, ki jih zdaj danske oblasti preganjajo. Če bodo na sodišču spoznani za krive, bo v njihovih kartotekah zapisano, da so razpečevali otroško pornografijo, kar bo seveda močno zaznamovalo njihova življenja. Službe, v katerih bi sodelovali z otroki ali mladoletnimi, jim bodo prepovedane, teh pa vsekakor ni malo.

Ker je bil par, ki je na posnetku, v času nastanka videa star šele 15 let, bodo vsi, ki so delili video, v kartoteki imeli zapisano, da so razpečevali otroško pornografijo. (fotografija je simbolična) Foto: Pixabay Poleg tega se ovadeni najstniki pritožujejo, da je policija krivična, saj niso ovadili vseh, ki so takrat na Facebooku delili posnetek seksa. "Vse skupaj je zares neumno," se pritožuje 19-letna Mira Bech, ena od ovadenih. "Kar nekaj je takšnih, ki so prav tako delili posnetek, pa jih niso poklicali na zaslišanje. Moji prijatelji se sprašujejo, zakaj sem ravno jaz nastradala, drugi pa ne."

A postopek je v teku in nič ne kaže, da bi ga oblasti nameravale ustaviti. "Veliko staršev se pritožuje, kar povsem razumem. Jaz bi verjetno ravnal enako, če bi bil kdo iz moje družine kazensko ovaden. A preiskave ne moremo ustaviti, ker se nam pač smilijo mladi, ki so se znašli v tej situaciji. Po zakonu smo dolžni priti stvari do dna," je še povedal vodja preiskovalcev Kjærside.