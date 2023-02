Otroci in mladi so najranljivejši (tudi) v digitalnem svetu

Varna raba interneta je poslanstvo in zelo pomemben izziv današnjega časa, ki zahteva odgovorno ravnanje v vsakem trenutku našega digitalnega življenja in ne samo na današnji dan varne rabe interneta.

Velika razsežnost

Varna raba interneta je zelo širok in večplasten pojem. Marsikdo ga razume (zgolj) kot varnost pred virusi, zlonamernimi programi ter neposrednimi in posrednimi računalniškimi napadi, a v resnici je veliko več, tudi kulturno vedenje v komunikacij prek spleta, spletna etika ter prijaznost in strpnost do drugih uporabnikov interneta.

Ravno zato, ker je varna raba interneta tako razsežna, je pomembno vedeti, da prav vsak izmed nas v času, ko svojega digitalnega življenja ne moremo več ločiti od vsega, kar počnemo in nas zaznamuje, že z majhnimi ukrepi in ravnanji zelo prispeva k varnosti digitalnega življenja in družbe.

Najmlajši so med najpogostejšimi in najintenzivnejšimi uporabniki interneta, obenem pa so tudi najranljivejši. Foto: Shutterstock

Odgovorno ravnanje

Morda se sliši samoumevno ali celo trivialno, a že skrbno ravnanje z gesli lahko prepreči marsikatero spletno in nasploh digitalno nevšečnost. Pomemben korak pri zagotavljanju varnega in prijaznega interneta je, da vsak uporabnik spoštuje svojo zasebnost in zasebnost vseh preostalih uporabnikov.

Upoštevati je treba tudi kulturno in etično vedenje na internetu, to pa je tesno povezano z odgovorno uporabo tehnologij na vseh ravneh – od tega, da pazimo, kakšne fotografije sebe in drugih objavljamo, do preudarnosti in skrbi, da zaradi prezasedenosti s tehnologijo ne bi zanemarili neposrednih stikov v živo.

Evropska pobuda je postala globalna

Osrednja slovenska točka ozaveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje Safe.si je svojemu bogatemu in sproti naraščajočemu zakladu spletnih izobraževalnih gradiv o varni rabi interneta tudi letos dodala posebno stran ob dnevu varne rabe interneta.

Najmlajši se pogosto ne zavedajo, da ima izdajanje na videz nedolžnega (osebnega) podatka lahko dolgoročne neželene posledice. Foto: Shutterstock

Dan varne rabe interneta vse od leta 2004 zaznamujemo drugi torek v februarju in je osrednji dogodek evropske mreže centrov za varnejši internet INSAFE, v kateri delujejo nacionalne točke ozaveščanja o varnih ter učinkovitih načinih rabe interneta in IKT-tehnologij. Del te mreže sta od leta 2005 tudi slovenski Center za varnejši internet in točka ozaveščanja o varni rabi interneta Safe.si.

Dan varne rabe interneta, letos pri nas že dvajsetič, s posebnimi dogodki in gradivi zaznamujejo v približno 180 državah na šestih celinah, kar pomeni, da je ta evropska pobuda zaradi svojega pomena hitro in zanesljivo postala globalna.

Spletno oko

Slovenski projekt Center za varnejši internet izvajajo Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Javni zavod ARNES, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije), financirata pa ga Agencija INEA pri Evropski komisiji prek Instrumenta za povezovanje Evrope in ministrstvo za javno upravo.

S pametnimi mobilnimi telefoni je – tudi najmlajšim – internet dobesedno vedno na dosegu roke. Foto: Shutterstock

Poleg centra Safe.si in Tom telefona skrbijo tudi za zbiranje anonimnih spletnih prijav nezakonitih spletnih vsebin Spletno oko, kamor lahko vsak prijavi nedopustne spletne vsebine, kot so nespodobne fotografije ali pozivi k nasilju in druge oblike nestrpnosti.

Internet naj bo užitek in ne prizorišče goljufij

Mednarodni dan varne rabe interneta je priložnost, da vse uporabnike interneta, zlasti otroke in najstnike, ki so na internetu najranljivejši, še močneje opozorimo na varnostna tveganja in nujne ukrepe pri uporabi internetnih storitev, kot sta spletno nakupovanje in spletno bančništvo.

Žal izkušnje kažejo, da se prevečkrat pozablja na osnovne previdnostne ukrepe ter varovanje svoje spletne in tudi siceršnje identitete. Strokovnjaki računalniške varnosti, med drugim tudi v Operativnem centru kibernetske varnosti Telekoma Slovenije, nenehno poročajo o vztrajni rasti števila napadov in vedno novih oblik spletnih goljufij, ki velikokrat na zelo podobne načine izkoriščajo naivnost in nepoučenost uporabnikov interneta.

Zlasti pri najmlajših je izjemno pomembno, da zaradi (pretirane) uporabe interneta ne izgubijo družbenih stikov v realnem svetu. Foto: Shutterstock

Pri omembi nasvetov za varno rabo interneta mnogi hitro zamahnejo z roko, češ da to vedo in da se to njim ne more zgoditi – a izkušnje kažejo, da se mnogi neupravičeno čutijo preveč varne. Zato je nasvete morda vendarle dobro prebrati še enkrat in jih tudi upoštevati.

Letos izpostavili problematiko neprimernih vsebin za mlade

Letošnja tema, ki jo je ob mednarodnem dnevu varne rabe interneta poudarila osrednja slovenska točka ozaveščanja o varni rabi interneta Safe.si, je problematika neprimernih vsebin, ki so jim izpostavljeni otroci in najstniki in imajo nanje negativen vpliv.

Snovalci interneta mladih niso imeli v prvem planu, a je danes skoraj tretjina vseh svetovnih uporabnikov interneta mlajših od 18 let. Mladi še nimajo razvitih vseh čutov za nevarnost in dovolj življenjskih izkušenj za pravilno presojanje, zaradi česar so (tudi) na internetu najbolj ranljivi.

Snovalci interneta mladih niso imeli prvotno v mislih, a je danes skoraj tretjina vseh svetovnih uporabnikov interneta mlajših od 18 let. Foto: Shutterstock

Tudi letos izobraževalne ustanove vabljene k sodelovanju

Šolam, ki bi želele organizirati svojo učno ali razredno uro, tehniški ali kulturni dan, delavnico, debato, posvet, srečanje ali kakršnokoli drugo aktivnost, ki obravnava problematiko varne in odgovorne rabe interneta in mobilnih naprav s poudarkom na problematiki neprimernih vsebin in njihovem vplivu na najstnike, točka Safe.si ponuja brezplačno podporo s spletnimi učnimi gradivi.

Do 2. februarja se je tako prijavilo 270 učiteljev in drugih strokovnih delavcev iz 238 osnovnih in srednjih šol ter drugih izobraževalnih zavodov po vsej Sloveniji.