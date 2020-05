Ohranite stik in organizirajte zabavo s Huaweievim pametnim telefonom

Oglasno sporočilo

Videokonference povezujemo predvsem z delom, saj omogočajo skupinsko delo tudi v razmerah, ko se člani delovne ekipe ne morejo fizično srečevati. Enako primerne pa so tudi za ohranjanje stikov s prijatelji, za druženje in zabavo, ko ne morete biti drugače skupaj.

Če vam je presedlo pogovarjanje po telefonu in bi hoteli komunikacijo dvigniti na novo raven, poskušajte uporabiti storitve videoklepetanja. Kako to storiti? Preberite nasvete, ki smo jih pripravili za vas.

Vidim te!

So trenutki v življenju, ko je nujno, da sogovornika tudi vidite, ne le slišite. Pomembno pa je, da je videopovezava čim bolj kakovostna, kar pomeni, da morate uporabiti kamero s čim višjo ločljivostjo. Pametni telefon Huawei P40 Pro je opremljen s sprednjim sklopom kamer, v katerem ima glavna 32-milijonsko tipalo, poleg nje pa je še infrardeča za globinsko zaznavo. Sposobni sta zajeti odlične fotografije, a tudi video v razločljivosti 4K, z neprekosljivimi podrobnostmi površine kože, las in celo trepalnic. Medtem pa infrardeča kamera beleži podatke o globini prizora in ustvarja naravne učinke plitke globinske ostrine. Zaradi podpore brezšivnemu prehodu lahko ustvarita ostre fotografije in videoposnetke ne glede na uporabljeno goriščno razdaljo. Ne glede na namen videoklepetanja bo P40 Pro vedno poskrbel, da boste videni v najlepši luči.

Naj vam bo udobno

Preden se lotite videoklepeta, poskrbite, da vam bo čim bolj udobno. S slušalkami Huawei FreeBuds 3 z aktivnim dušenjem hrupa vas prav nič ne bo zmotilo, počutili se boste, kot da ste s sogovorniki v istem prostoru. Slušalke z natančnim algoritmom odpravljajo hrup v realnem času, zato slišite druge, tudi če ste med klepetanjem v hrupnem okolju, zaradi inovativne tehnologije beleženja govora pa vas tudi oni slišijo jasneje.

Uporabite več zaslonov

Če med klepetom ne želite imeti zasedenih rok ali izgubiti stika z dogajanjem na družbenih omrežjih, uporabite dve ločeni napravi. Na tabličnem računalniku bo potekal videoklepet, medtem pa bo pametni telefon prost, da na njem počnete, kar želite. Uporabite pa ga lahko tudi za mobilno točko brezžičnega omrežja, če bi radi klepetali zunaj. Tablični računalnik Huawei MatePad Pro pa je v namen videoklepeta primeren zaradi velikega zaslona in pa tudi kakovostnega 3D-stereozvoka.

Bodite ustvarjalni

Med videoklepetanjem pa vam nikdar ne bi smelo biti dolgčas. Ko izčrpate vse vsebine za pogovor, lahko igrate družabne igre. Skoraj tako, kot če bi sedeli v istem prostoru. Tudi s preprostimi igrami boste ustvarjalno preživeli čas, če pa je zraven še kanček tekmovalnosti, toliko bolje. Tržnica AppGallery ponuja neomejen seznam iger za vse okuse, od pustolovščin prek prvoosebnega igranja do iger s kartami. Odlična naprava zanje pa je pametni telefon Huawei P40 Pro.

Tehnologije, ki ste jih do zdaj dojemali kot element odvračanja od ljubljenih oseb, v teh časih pomagajo, da ohranjate stik z njimi. Videoklepeti so namreč univerzalna komunikacijska storitev, ki jo lahko uporabite vsi skoraj brez omejitev.

Poleg modela srednjega razreda P40 lite v družino P40 spadajo še premijski modeli P40, P40 Pro in P40 Pro +. Odlikujejo se v zmogljivih procesorjih, poudarku na fotografski odličnosti in tudi tržnici AppGallery, ki je postala osrednje mesto za priljubljene lokalne in globalne aplikacije za uporabnike naprav Huawei.

O podjetju Huawei Huaweievi izdelki in storitve so na voljo v več kot 170 državah in jih uporablja tretjina svetovnega prebivalstva, kar jih je uvrstilo na tretje mesto na svetu v ponudbi mobilnih telefonov. V obtoku je že več kot dva milijona pametnih ur Watch GT in več kot deset milijonov telefonov serije P30, lani so po vsem svetu razposlali več kot 200 milijonov izdelkov, Huawei pa se je uvrstil na drugo mesto v Evropi po številu patentnih prijav. V Sloveniji je zgolj lani Huawei uporabnikom dobavil 155 tisoč pametnih telefonov, njegov tržni delež na slovenskem trgu pa je bil v povprečju nad 30 odstotki. Šestnajst središč za raziskave in razvoj je ustanovljeno v Združenih državah Amerike, Nemčiji, Švedski, Rusiji, Indiji in na Kitajskem. Središče za potrošnike Huawei Bussines Group je ena izmed treh poslovnih enot Huaweia in pokriva pametne telefone, računalnike, tablične računalnike, storitve v oblaku ... Globalna mreža Huawei temelji na 30 letih strokovnega znanja v telekomunikacijski industriji in je namenjena zagotavljanju najnovejših tehnoloških dosežkov potrošnikom okoli sveta. Za več informacij obiščite consumer.huawei.com/si.

Naročnik oglasne vsebine je Huawei.