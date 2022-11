Odpuščanje, ki ga danes spremljajo vsi: novi šef udaril brez milosti

Zaposleni v podjetju Twitter, ki upravlja istoimensko družbeno omrežje, so danes zjutraj ugotovili, da ne morejo več dostopati do službenih računalnikov, interna komunikacija s sodelavci je bila zaklenjena, vrata sedeža podjetja tudi. Še danes bo okrog polovica delavcev Twitterja, gre za približno 3.700 oseb , po elektronski pošti prejela obvestilo o odpovedi zaposlitve, številni so ga že. Milijarder Elon Musk, ki je od prejšnjega tedna uradno večinski lastnik Twitterja, je s tem uresničil napoved o kadrovski čistki. Posameznim oddelkom znotraj podjetja je Musk tudi naročil, naj najdejo način, kako stroške obratovanja družbenega omrežja znižati za milijardo dolarjev na leto.

Twitterjevi zaposleni v ZDA naj bi do danes zjutraj po lokalnem času oziroma danes popoldne po našem času izvedeli, ali bodo v prihodnje še imeli službo pri družbenem omrežju. Mnogo jih je novico, da so bili pravkar odpuščeni, prek različnih družbenih omrežij, predvsem prek Twitterja, že delilo s svetom.

Woke up to the sad news that I’m no longer a Tweep.



I loved every single moment working on the global @TwitterComms team, collaborating with and learning from an outstanding group of talented people.



Thank you to everyone who made it so special. #OneTeam #LoveWhereYouWorked — Gareth Field (@GField17) November 4, 2022

Da naj se pripravijo, da bodo morda izgubili delo, je podjetje zaposlene prek elektronske pošte obvestilo v četrtek. Danes zjutraj so jih nato pričakali zaklenjeni službeni računalniki oziroma uporabniški računi, blokirana interna komunikacija prek aplikacije Slack in pa tudi zaprta vrata glavnega in regionalnih sedežev družbe Twitter.

Has it already started? Happy layoff eve! pic.twitter.com/0AcaQjGJvm — Rumman Chowdhury (@ruchowdh) November 4, 2022

Med tistimi, za katere je že znano, da so prejeli odpovedi zaposlitve, so člani nekaterih jedrnih ekip družbenega omrežja, kot je enota META, ki je na Twitterju bedela nad algoritmi, ki vsebine na družbenem omrežju potiskajo do uporabnikov, in skrbela za njihovo preglednost in etičnost.

Glede na to, da bo po predvidevanjih odpuščenih kar 3.700 zaposlenih, bo to verjetno sicer le kaplja v morje, prave razsežnosti oziroma posledice množičnega odpuščanja pa bodo jasnejše v prihodnjih dneh. Že nekaj dni je sicer znano, da je Muskova ekipa po prevzemu nadzora nad Twitterjem zdesetkala tudi ekipo več sto zaposlenih, ki je na Twitterju skrbela za kakovost oziroma primernost vsebin. Njihovo delo naj bi prevzelo vsega 15 oseb.

Elon Musk se je po prevzemu podjetja oklical za "šefa Tvita". Foto: Guliver Image

Musk zahteva, da se stroški obratovanja Twitterja znižajo za milijardo dolarjev ...

... oziroma za nekaj manj kot tri milijone ameriških dolarjev na dan, kolikor po interni oceni Twitterja, ki jo je pridobila tiskovna agencija Reuters, v najslabšem primeru znaša dnevna izguba družbe.

Strategija, ki jo pri Twitterju v interni komunikaciji imenujejo "globoki rezi", predvideva znižanje operativnih stroškov Twitterja z varčevanjem predvsem pri kritični infrastrukturi, ki je ključna za nemoteno delovanje družbenega omrežja.

To med drugim pomeni zmanjšanje števila strežnikov in storitev računalništva v oblaku, ki jih najema Twitter. Zaradi tega se pojavljajo skrbi, da bi Twitter v prihodnje lahko klecnil ob morebitnem množičnem navalu uporabnikov, ki praviloma sledi odmevnim dogodkom.

Musk je po 44 milijard dolarjev vrednem prevzemu Twitterja najprej odpustil vse vodstvo na čelu z glavnim izvršnim direktorjem Paragom Agrawalom (na fotografiji), nato pa je razpustil upravni odbor in za edinega člana imenoval samega sebe. Foto: Guliver Image

Twitter zapuščajo oglaševalci, Musk krivi "skupine aktivistov"

V preteklih dneh je oglaševanje na Twitterju začasno prekinilo oziroma je v družbo prenehalo vlagati več svetovno znanih podjetij oziroma znamk, med drugim Audi, Pfizer, General Motors. To je svojim strankam svetoval tudi oglaševalski velikan Interpublic Group, ki med drugim dela za Coca-Colo, Nintendo, Johnson & Johnson, Unilever.

Elon Musk je pred nekaj urami na Twitterju zapisal, da so prihodki Twitterja drastično upadli, za to pa je okrivil "skupine aktivistov, ki pritiskajo na oglaševalce". Dodal je, da se pri moderiranju vsebin ni spremenilo nič, in aktiviste, ki jih sicer ni imenoval, obtožil, da poskušajo uničiti svobodo govora v ZDA:

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.



Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

Nekateri zaposleni, ki jim grozi odpoved oziroma so že bili odpuščeni, so proti Twitterju na zveznem sodišču v San Franciscu danes sicer vložili tožbo, saj naj bi družba z vročanjem odpovedi kršila zvezno delovno zakonodajo.