Od zdaj boste priljubljene serije in filme spremljali na tem programu

Območje brez signala, Sence nad Balkanom in Najini mostovi so le tri izmed številnih serij regionalne produkcije, ki si jih boste lahko samo uporabniki Telemacha ogledali na novem programu Astra. Telekomunikacijski operater Telemach je namreč prvi v Sloveniji v svojo programsko shemo dodal tudi program medijske hiše Pro plus Astra, ki obljublja pester nabor serij in filmov iz regije Adriatik.

Program Astra se ponaša z najsodobnejšo visokokakovostno videoprodukcijo, kjer vas bodo razveseljevali znani slovenski in regionalni televizijski obrazi. Program prinaša vsebine za vsak okus: nasmejali se boste ob priljubljenih komedijah, trepetali ob kriminalkah in se kratkočasili z dramami in dnevnimi serijami. Zadnjih se boste razveselili vsi, ki iščete večerno sprostitev po napornem delovnem dnevu. Program bo na voljo sedem dni v tednu, vse vsebine pa so opremljene tudi s slovenskimi podnapisi.

Priljubljene serije regionalne produkcije

Telemachovi uporabniki lahko na svojih napravah med drugim že brezskrbno spremljate nagrajeno dramo Območje brez signala in slovensko serijo Najini mostovi, ki je prejela nagrado orion za najbolj gledano domače avdiovizualno delo v letih 2020 in 2021. Ljubitelji drame zagotovo ne boste zamudili serij Jutro bo spremenilo vse, Hotel Balkan in Budva na morski peni. Posebno mesto v programu pa imajo tudi kriminalke, kot so Južni veter, Sence nad Balkanom in Morilci mojega očeta. Ljubitelji in predvsem ljubiteljice dnevnih serij boste toplo pozdravili Reko ljubezni, Usodno vino in že omenjeno serijo Najini mostovi. Za sprostitev in smeh bodo skrbele komedije Dar mar, Kar bo, pa bo, Črno-beli svet, Šverc komerc in mnoge druge.

Najboljša izkušnja za najzahtevnejše uporabnike Telemachovi paketi fiksnih storitev EON tako postajajo še bogatejši. Video klub se zdaj ponaša že z več kot 24.500 vsebinami, številnimi programi v visoki ločljivosti HD in ogledom nazaj do sedem dni. Pri Telemachu tako korakajo z roko v roki z najzahtevnejšimi uporabniki. Aprila so v paketih EON namreč občutno povišali internetne hitrosti, nato pa vanje brez doplačila dodali še VOYO in zdaj še program Astra, ki je vključen v vse pakete EON (Light, Full in Premium) ter pakete Total TV (Start, Extra, Premium). Želimo vam prijeten ogled vaših najljubših vsebin!

