Od danes so manjši nakupi na Kitajskem, ZDA in Združenem kraljestvu (občutno) dražji

Od danes se v celi Evropski uniji obračunavata davek na dodano vrednost in stroški uvoznega postopka za vse pošiljke iz tretjih držav, tudi za tiste v vrednosti pod 22 evrov, ki so bile do vključno včeraj oproščene.

Po večkratnem prelaganju se od danes vendarle izvajajo nova pravila Evropske unije, ki več ne predvidevajo oprostitve plačila davka na dodano vrednost in uvoznih postopkov za nakupe manjših vrednosti iz tretjih držav po pošti. Kaj to pomeni za nakupe na eBayu in Aliexpressu?

Naj takoj pojasnimo, da začetek izvajanja novih pravil ne spremeni postopkov nakupa iz drugih držav Evropske unije, kjer je davek na dodano vrednost že obračunan.

Ravno tako se ne spreminjajo postopki za blago, ki pride po pošti iz tretjih držav, katerih vrednost skupaj s stroški dostave presega 22 evrov.

Vsa pravila, ki so do zdaj veljala pri uvozu blaga iz tretjih držav v vrednosti nad 22 evrov, ostajajo nespremenjena in enaka kot v starejših sorodnih prispevkih.

Oprostitve pri vrednosti pod 22 evrov ni več

Z današnjim dnem so tudi nakupi po pošti pod 22 evrov iz tretjih držav izenačeni s tistimi, v vrednosti med 22 in 150 evrov: ob uvozu je treba obračunati davek na dodano vrednost.

Pošta Slovenije ali drug prevoznik pa je k temu prištela še svoje stroške uvoznega postopka, ki glede na vrednost pošiljke znašajo od nekaj evrov do približno 15 evrov, in morebiten pregled v višini do pet evrov (cenejše je pri digitalnem posredovanju listin), ki ga odredi, če meni, da se uvozna deklaracija (največkrat nalepka na ovojnici) ne sklada z vsebino pošiljke.

Olajšave za blago v vrednosti pod 22 evrov, ki so veljale in bile opisane v starejših sorodnih prispevkih, od 1. julija 2021 ne veljajo več.

Morebitna carina še vedno nad vrednostjo 150 evrov

Pri uvozu blaga iz tretjih držav, katerega vrednost presega 150 evrov, se poleg davka na dodano vrednost obračuna tudi morebitna carina, ki je prihodek proračuna Evropske unije, četrtina tega zneska pa ostane državi, kjer so postopek opravili, in sicer za kritje operativnih stroškov.

Posebna (seveda bolj ostra) pravila veljajo za trošarinsko blago; pri uvozu večjih vrednosti, ki presegajo običajne spletne nakupe, pa opisani poenostavljeni uvozni postopek (tako ga imenujejo) ni več dopusten, zato je treba opraviti bolj zapleten redni uvozni postopek s posredovanjem špediterja.

Za en sam evro nakupa tudi do tri evre dodatnega stroška

Tako je že pri nakupu iz Kitajske v vrednosti enega evra brez dodatne poštnine v primeru, da ni dvoma o verodostojnosti uvozne deklaracije, treba računati na skoraj tri evre dodatnega stroška zaradi obračunanega slovenskega davka na dodano vrednost in stroška postopka, ki tudi za tako majhno vrednost znaša poltretji evro.

Temu bo včasih treba prišteti še do pet evrov za kontrolni pregled, ker prodajalci na nalepki uvozne deklaracije velikokrat označijo, da gre za darilo, čemur nihče več ne verjame, zato se pod drobnogledom dodatnega pregleda in bremenom pripadajočega stroška znajdejo tudi pravilno prijavljene pošiljke res zanemarljive vrednosti.

Tudi manjši nakupi bodo terjali več časa

Novost kupcem ne prinaša samo dodatnega stroška, ampak tudi dodatno porabo časa, zlasti, če se po odrejenem kontrolnem pregledu zahteva tudi pošiljanje računa ali druge podporne dokumentacije.

Prodajalci iz tretjih držav, to so poleg Kitajske med drugimi tudi ZDA, Kanada, Združeno kraljestvo in Švica, lahko ostanejo pri nespremenjenem načinu prodaje in vse breme uvoznih postopkov prevalijo na kupca, a jim to zagotovo ne bo pomagalo pri ohranjanju in krepitvi poslovanja.

Za pričakovati je, da bo z novimi uvoznimi postopki tudi za blago manjše vrednosti veliko več dela za pismonoše, ki bodo morali pobirati uvozne pristojbine (samo v gotovini!), kar bo brez dvoma upočasnilo dostavo vseh pošiljk.

Prodajalci iz tretjih držav bi se lahko prilagodili

Tisti, ki spoštujejo svoje kupce, bodo poiskali druge rešitve. Ena od teh bi bila, da se pošiljanje iz tretjih držav ohrani, s tem, da bi sami prevzeli uvozne stroške in postopke za vsako posamezno pošiljko ob obstoječih načinih pošiljanja, kar bi bilo zanje zamudno, zahtevno in drago.

Veliko bolje zanje in za kupce bi bilo, da blago skladiščijo v Evropski uniji, kamor bi naenkrat uvozili večje količine svojega blaga in bi jim že takrat obračunali davek na dodano vrednost ter uvozne dajatve, ki se ob tako veliki količini porazdelijo. Tako "obdelano" blago bi postalo blago Evropske unije in bi prišlo do nas brez dodatnih postopkov ter uvoznih stroškov.

Izenačevanje pogojev ali odstranjevanje konkurence?

Od danes tako lažje dihajo spletni prodajalci Evropske unije, ki so opozarjali, kot pravijo, na nelojalno konkurenco – mi smo morali obračunati davek na dodano vrednost za vsak nakup, prodajalci iz tretjih držav pa so blago v vrednosti do 22 evrov prodajali brez davka na dodano vrednost, so potožili.

Če bodo prodajalci iz tretjih držav, ki jih na eBayu mrgoli, želeli obdržati obseg poslovanja s kupci v Evropi in njihovo zadovoljstvo, bodo morali izbrati enega od načinov, s katerimi bodo ti nakupi za kupca (ponovno) preprostejši.

Ta ukrep je zagotovo zaščitniški do evropskih spletnih prodajalcev, ki so neredko dražji od tistih, na Kitajskem ali ZDA – pa ne samo na račun davka na dodano vrednost.

Spletnih nakupov iz tretjih držav bo zdaj zagotovo manj, a bo, vsaj v nekaterih primerih, kljub novim obremenitvam, nakup na eBayu ali Aliexpressu, še vedno ugoden in tudi še vedno bolj ugoden od nakupa "doma" – le računati bo treba na dodatne stroške, postopke in tudi na kakšen dodaten dan pri dostavi.