Od danes bodo številna kartična plačila v Sloveniji hitrejša

Prvi dan junija se je Slovenija pridružila skoraj vsem preostalim (evropskim) državam, kjer pri veliki večini nakupov v vrednosti do 50 evrov plačil s kartico ne bo treba potrditi z vnosom kode PIN.

Pomisleki, ki so se pojavili že pri uvedbi brezstičnega plačevanja in prejšnjih, nižjih omejitvah za plačilo zgolj z dotikom kartice na plačilne terminale, so se izkazali za popolnoma neutemeljene, zatrjuje direktor družbe Mastercard Slovenija Luka Gabrovšek.

"Tovrstnih zlorab skoraj ni bilo mogoče zaznati in prvotne skeptične napovedi, predvsem o tem, da po avtobusih hodijo nepridipravi s POS-terminali in skenirajo kartice vsepovprek, so urbani mit," še pove Gabrovšek.

Slovenija med zadnjimi dvignila omejitev na 50 evrov

Skoraj v vseh (evropskih) državah je ta omejitev postavljena na 50 evrov in Slovenija je, kot je pojasnil Gabrovšek, ena od zadnjih držav, ki je za plačila to mejo dvignila na 50 evrov. Po njegovem mnenju trenutno ni mogoče pričakovati, da bodo druge države mejo še zviševale.

Uporabniki so še dodatno zavarovani pred zlorabami, kajti ko seštevek brezstičnih plačil doseže mejno vrednost, je naslednje brezstično plačilo, ne glede na višino zneska, vendarle treba potrditi z vnosom kode PIN.

Banke izdajateljice so podale vsa potrebna obvestila

Ta kumulativni mejni znesek določajo banke izdajateljice – slovenske so se večinoma odločile za sto evrov (o točnem znesku so vse že obvestile uporabnike svojih plačilnih kartic), zakonsko pa ta mejni znesek ne sme preseči 250 evrov.

"Uporabnik mora v vsakem primeru delovati z veljavnimi pogoji banke izdajateljice in če se ravna v skladu z njimi, je zaščiten," je sklenil Gabrovšek.

Na nekaterih prodajnih mestih bo sprememba kakšen dan pozneje

Iz Združenja bank Slovenije ob tem obveščajo, da se bo v prvi polovici junija lahko ponekod še vedno zgodilo, da bo potreben vnos kode PIN za plačilo v vrednosti med 25 in 50 evrov.

Pojasnili so, da bo sprememba dviga limita pri brezstičnem poslovanju brez vnosa kode PIN v praksi namreč uvedena postopoma, predvidoma v prvih dveh junijskih tednih in v odvisnosti od časovnice nadgradenj posameznih POS-terminalov.