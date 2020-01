Od 0 do 100 v pol sekunde: otroci bežali za življenje #video

Steno telovadnice v ene od srednjih šol ameriški zvezni državi Severni Karolini je v sredo dobesedno utrgal silovit vremenski pojav. Na videoposnetku varnostne kamere je mogoče videti učence, ki so bežali pred hitro podirajočim se odrom in koščki stekla, ki so deževali po vsej telovadnici. Veliko razdejanje je na srečo poškodovalo samo tri otroke, so poročali ameriški mediji.