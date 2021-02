Obetajo se nam razširjeni kartični izpiski

V večini primerov se izkaže, da so vse te transakcije legitimne in resnično zavestno opravljene, a so zaradi različnih razlogov prikazane na način, ki je uporabniku sprva neprepoznaven. Velikokrat se na primer zgodi, da se na izpisku pojavi ime podjetja, ne ime njihove trgovine. Pri spletnih nakupih se ravno tako lahko pojavi ime posrednika spletnega plačila in ne prodajalca. Včasih nakup opravi pooblaščenec kartice ali kar družinski član, ki si je kartico izposodil – včasih celo brez vednosti imetnika kartice. Podobnih primerov je še več.

Eden od pogostih razlogov, da uporabnik kartice na seznamu ne prepozna neke transakcije, je, da se pri spletnih nakupih namesto naziva prodajalca pojavi naziv posrednika, ki spletno plačilo obdeluje. Foto: Getty Images

Večina takoj pokliče, še preden raziščejo sami

Preden se izkaže, da je z na videz neznano transakcijo pravzaprav vse v redu, trpijo tako kupci kot banke in finančna podjetja, ki se ukvarjajo s poizvedbami in nepotrebnimi reklamacijami, ki jemljejo dragoceni čas za upravičene primere. Več kot tretjina kupcev namreč za pojasnila najprej pokliče svojo banko (še preden poskusijo sami razvozlati, kaj bi to lahko bilo), šest odstotkov pa se jih takoj obrne na prodajno mesto.

Že omenjena raziskava je tudi pokazala, da na videz neznane transakcije na izpiskih povzročajo zaskrbljenost pri 42 odstotkih vprašanih, razdraženost pri slabi tretjini, občutek izgubljenosti pri slabi šestini, pri vsakem osmem vprašanem pa kar občutek nemoči.

Pri družbi Mastercard in družbi Ethoca, ta je pred slabimi tremi leti prešla v last prve, pripravljajo rešitev za digitalno bančništvo, ki bo te nepreglednosti v večini odpravila. Uporabnikom bodo namreč na voljo popolnejše in razumljivejše informacije ob navedbi vsakega nakupa.

Kar tri petine uporabnikov plačilnih kartic uporablja storitve digitalnega bančništva vsaj enkrat na teden, skoraj četrtina pa kar enkrat na dan. Približno dve tretjini uporabnikov ceni stalno dostopnost digitalnega bančništva in prihranek časa, ki ga ta zagotavlja.



Ravno stopnja digitalizacije je poleg verodostojne banke in ugodnosti, ki jih ta ponuja, najpomembnejše merilo za izbiro banke, je še pokazala raziskava družbe Mastercard, ki so jo opravili na vzorcu 3.300 uporabnikov med 18. in 60. letom starosti v desetih državah srednje in jugovzhodne Evrope (med katerimi ni Slovenije).

Razširjeno poročanje bo standard čez predvidoma slabi dve leti

Informacije o nakupu bodo tako opremljene tudi s podatki o kraju nakupa in tudi logotipu – ravno ti podatki so ob doslednem navajanju pravilnega in prepoznavnega imena prodajalca za kupce najpomembnejši in najbolj učinkoviti. V sodelovanju z izdajatelji kartic bo tako nastal nov panožni standard, ki bo do konca leta 2022 zagotavljal obogateni prikaz transakcij v aplikacijah digitalnega bančništva.

Logotipe bodo prodajalci lahko sami brezplačno dodajali v globalno zbirko podatkov, od koder bodo na voljo za takšne obogatene izpiske v aplikacijah digitalnega bančništva izdajateljev kartic, so pojasnili snovalci te nadgradnje. Poudarjajo, da sta prednosti predvsem obseg in prostovoljnost sodelovanja – dozdajšnje vmesne rešitve so večinoma uporabljale logotipa prodajalcev brez njihove privolitve.

Nekateri izdajatelji plačilnih kartic že ponujajo podobne rešitve za razširjeno poročanje v digitalnem bančništvu, a tokrat gre za razvoj novega standarda, ki naj bi po svetu obveljal v manj kot dveh letih. Foto: Srdjan Cvjetović

Korak do odprave listkov na prodajnih mestih

Rešitev je tudi korak do pomembne digitalizacije kartičnega poslovanja, ko na prodajnih mestih ne bomo več prejemali papirnatih dokazil o kartični transakciji, so nam na vprašanje odgovorili pri družbi Mastercard.

Digitalizacija dokazila o kartični transakciji bo nedvomno velik korak k še večji preglednosti za uporabnike in večanje zaupanja, a tudi znaten vir morebitnih prihrankov za izdajatelje kartic. Digitalno dokazilo ob navedbi transakcije v digitalni banki bo nedvomno zmanjšalo število neutemeljenih reklamacij, ki po ocenah Mastercarda lahko pomenijo stroške tudi do 60 evrov v posameznem primeru.