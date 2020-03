Novi junaki Italije: bolnišnico so rešili pred katastrofo

Bolnišnica v kraju Chiari v Lombardiji, regiji, ki jo je koronavirus v Italiji prizadel najhuje, se je znašla v hudi zagati, saj jim je zmanjkalo posebnih ventilov, ki so kritičnega pomena za paciente v intenzivni negi. Na pomoč jim je priskočilo lokalno tehnološko podjetje, ki je sicer izredno drage ventile izdelalo tako rekoč za drobiž in s tem najverjetneje rešilo življenja.

Bolnišnica v Chiari blizu mesta Brescia je tako imenovane venturi ventile, ki se v intenzivni negi uporabljajo za povezovanje kritičnih pacientov z ventilatorji, ki jim pomagajo dihati, po ceni več kot 9.000 evrov za kos kupovala od podjetja Intersurgical, ki pa je zaradi epidemije koronavirusa v Italiji preobremenjeno in naročil ne more izpolnjevati pravočasno.

Ko se je bolnišnica znašla v krizi, je bilo pri njih v intenzivni negi okrog 250 pacientov, ventilov, vsakega je mogoče uporabljati največ osem ur, pa jim je že skoraj zmanjkalo.

Za krizo v bolnišnici so izvedeli v tehnološkem podjetju Isinnova iz Brescie, ki se med drugim ukvarja z iskanjem rešitev za cenejšo in hitrejšo izdelavo specifičnih in dragih sestavnih delov, ki se uporabljajo v industriji in drugih panogah, z uporabo 3D-tiskalnikov.

Samo tri ure je trajalo, da so s 3D-tiskalnikom izdelali prototip ventila in ga dostavili v bolnišnico, kjer so potrdili, da deluje tako kot originalna komponenta. V Isinnovi so se nato povezali še z enim podjetjem, ki se ukvarja s 3D-tiskalniki, in še isti dan izdelali sto ventilov.

Cristian Fracassi in Alessandro Romaioli iz podjetja Isinnova s 3D-natisnjenimi ventili, ki so najverjetneje reševali življenja kritično bolnih italijanskih pacientov. Foto: Facebook / Massimo Temporelli

V Isinnovi so ocenili, da so stroški proizvodnje enega ventila s 3D-tiskalnikom v primerjavi s tistimi, ki jih je bolnišnica uporabljala prej, znašali tako rekoč nič.

Kot je poročal britanski medij BBC, naj bi bil s 3D-tiskalnikom izdelan ventil okrog 10.000-krat cenejši od originalnega, kar pomeni, da je podjetje Isinnova stal manj kot evro.

Levo originalni ventil, desno ventil, ki so ga izdelali v podjetju Isinnova. Foto: Facebook / Massimo Temporelli

