Nov televizijski program Astra ekskluzivno pri Telemachu

Oglasno sporočilo

Telemach kot prvi v Sloveniji v svojo programsko shemo vključuje program Astra medijske hiše Pro Plus, ki ponuja pester nabor serij in filmov iz regije Adriatik. Njegovi uporabniki lahko od zdaj neomejeno uživajo v najboljših serijah regionalne produkcije, kot so Območje brez signala, Sence nad Balkanom in Najini mostovi. Program je vsem Telemachovim uporabnikom, novim in obstoječim, na voljo brez doplačila.

Telekomunikacijski operater Telemach še naprej pospešeno nadgrajuje svoje storitve. Potem ko je aprila v svojih paketih fiksnih storitev EON občutno povišal internetne hitrosti in junija vanje dodal izjemno priljubljeni video na zahtevo VOYO, ga zdaj ekskluzivno bogati še s programom Astra medijske hiše Pro Plus. Gre za nov tematski program, ki prinaša bogat in sodoben izbor serij ter filmov iz regije Adriatik, Telemach pa je prvi operater v Sloveniji, ki ga vključuje v svojo programsko shemo. Zato bo ljubitelje dobrih filmov in serij z območja regije Adriatic razveselila novica, da je program brez doplačila vključen v vse pakete EON (Light, Full in Premium) ter pakete Total TV (Start, Extra, Premium).

Na Astri je svoj prostor našla najsodobnejša visokokakovostna videoprodukcija z najbolj znanimi slovenskimi in regionalnimi televizijskimi obrazi, ki prinaša vsebine za vsak okus. Program je obogaten s priznanimi komedijami, kriminalkami, dramami in dnevnimi serijami, ki bodo čas krajšali predvsem najstnicam in najstnikom, zaljubljenim parom ter vsem, ki iščejo večerno sprostitev po napornem delovnem dnevu. Program bo na voljo sedem dni v tednu, vse vsebine pa so opremljene tudi s slovenskimi podnapisi.

Nagrajene vsebine

Črno-beli svet

Z današnjim dnem bodo lahko Telemachovi uporabniki na svojih napravah med drugimi brezskrbno spremljali nagrajeno dramo Območje brez signala (Područje bez signala) in slovensko serijo Najini mostovi, ki je prejela nagrado orion za najbolj gledano domače avdiovizualno delo v letih 2020 in 2021. Ljubitelji drame pa zagotovo ne bodo zamudili serij Jutro bo spremenilo vse (Jutro će promeniti sve), Hotel Balkan (Hotel Balkan) in Budva na morski peni (Budva na pjenu od mora).

Posebno mesto v programu imajo tudi kriminalke, kot so Južni veter (Južni vetar), Sence nad Balkanom (Senke nad Balkanom) in Morilci mojega očeta (Ubice mog oca).

Ljubitelji in predvsem ljubiteljice dnevnih serij bodo toplo pozdravili Reko ljubezni, Usodno vino in že omenjeno serijo Najini mostovi.

Reka ljubezni

Za sprostitev in smeh bodo skrbele komedije Dar mar (Dar mar), Kar bo, pa bo (Kud puklo da puklo), Črno-beli svet (Crno bijeli svijet), Šverc komerc (Na granici) in mnoge druge.

Dar mar

Programska shema EON tako postaja še bogatejša in ponuja Video klub z več kot 24.500 vsebinami, večino programov v visoki ločljivosti HD in storitev ogled nazaj do sedem dni – vse to prav tako brez doplačila. Najboljšo uporabniško izkušnjo ob ogledu pa omogočajo visoke internetne hitrosti.

Naročnik oglasnega sporočila je TELEMACH, D. O. O.