Nov korak k večji brezskrbnosti je na dlani

Oglasno sporočilo

Mobilna naprava je postala nepogrešljiv člen pri vsakdanjih opravilih, česar se zavedajo tudi ponudniki telekomunikacijskih storitev. Mobilni telefon je postal prva in glavna točka stika z digitalnimi kanali, 85 odstotkov uporabnikov pa do interneta dostopa s pametnim telefonom, kažejo podatki statističnega urada.

Hiter pregled aktualnih paketov različnih telekomunikacijskih ponudnikov nam jasno pokaže veliko podobnost po vsebini, ko govorimo o ceni, pa že nastane nekaj razlik. Na koncu ugotovimo, da na nakupno odločitev za določen mobilni paket najbolj vplivata cena mobilnega paketa in količina zakupljenih enot, kjer je najpomembnejši podatkovni prenos. Ponudniki mobilnih storitev se tega še kako zavedajo.

Enega mejnikov mobilne telefonije je predstavil Telemach, ki zdaj v svojem paketu NAJVEČ prvič ponuja neomejeno količino prenosa podatkov. Nič več skrbi, nič več omejitev, nič več nadzora nad stroški pri porabi interneta na telefonu. Ob tem so pri sicer najhitreje rastočem mobilnem operaterju na slovenskem trgu presenetili tudi s postavitvijo cene paketa. Ta namreč znaša le 20 evrov na mesec za obstoječe uporabnike Telemachovih fiksnih storitev in 22 evrov za preostale uporabnike. Uporabniki paketa NAJVEČ lahko uživajo tudi v devetih gigabajtih prenosa podatkov brez doplačila ob gostovanju v državah EU/EEA, ponudba v paketu NAJVEČ pa velja tudi za poslovne uporabnike.

Najugodnejši paket z največ vsebine na trgu

Ugodnost potrjuje tudi pregled konkurenčnih rednih cen paketov na trgu. Sicer nobeden od preostalih ponudnikov mobilne telefonije ne ponuja neomejenega prenosa podatkov, prav tako v nasprotju s Telemachom v svojih najzmogljivejših mobilnih paketih Telekom Slovenije in A1 preseganje zakupljene količine prenosa podatkov dodatno zaračunavata. Pri A1 boste tako za paket A1 GO L (120 GB prenosa podatkov) odšteli 23,99 evra na mesec, pri Telekomu Slovenije pa paket Vse dobro (168 GB prenosa podatkov) prejmete za 24,99 evra mesečne naročnine.

"Uporabniki želijo brezskrbno brskati po internetu, uporabljati vse mogoče aplikacije, biti na poti in gledati televizijo, skratka uporabljati vse, kar jim tehnologija lahko ponudi. Naša dolžnost je, da jim to omogočimo, zato smo se odločili ponuditi paket, ki ima neomejeno količino prenosa podatkov. S tem smo premaknili mejo pri zagotavljanju mobilnih storitev in navdušeni smo, da bodo naši uporabniki uživali v prenovljenem paketu," je ob predstavitvi paketa poudarila članica poslovodstva Ditka Maučec, ki je pri Telemachu odgovorna za razvoj produktov in marketinga.

AKOS: Telemach še naprej najhitreje rastoči mobilni operater

Po poročilu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) je imel Telemach v tretjem četrtletju preteklega leta na trgu mobilnih storitev 20,7-odstotni tržni delež na področju mobilnih storitev ter bil najhitreje rastoči mobilni operater v Sloveniji. V zadnjem letu je Telemach v primerjavi s preostalimi mobilnimi operaterji v Sloveniji najbolj povečal svoj tržni delež, in sicer za dve odstotni točki, kar dokazuje zaupanje uporabnikov in kakovost mobilnih storitev.

"Veliko vlagamo v razvoj omrežja, skrbimo, da je to sodobno, vzdržljivo ter ima dovolj kapacitet, da ponudi hiter prenos podatkov in nemoteno delovanje mobilnih storitev. V prihodnjih letih bomo v svoje fiksno in mobilno omrežje v Sloveniji vložili približno sto milijonov evrov, s čimer želimo še naprej dvigovati raven kakovosti naših storitev. Še vedno največ mobilnih uporabnikov v Sloveniji od konkurenčnih ponudnikov prihaja k Telemachu, o čemer priča tudi naša konstantna rast tržnega deleža. Zavedamo se, da gre razvoj naprej, da prihajajo nove tehnologije, ki jih bodo želeli uporabniki imeti in uporabljati, zato moramo biti pripravljeni oziroma tudi sami predstavljati gonilo razvoja na slovenskem trgu," je Telemachovo prodornost na slovenskem trgu komentiral predsednik poslovodstva te družbe Adrian Ježina.

Naročnik oglasne vsebine je Telemach.