Milijonarjeva nora stava: končni izid bo divji v vsakem primeru

McAfee je v zadnjih letih postal eden najglasnejših podpornikov kriptovalut. Med drugim je bil znan tudi po tem, da je zagonskim podjetjem, ki so izdajala lastne kriptožetone, do prepoznavnosti pomagal s promoviranjem njihovega projekta na svojem profilu na družabnem omrežju Twitter, a seveda ne brezplačno - plačati so mu morali 100.000 dolarjev v kriptovalutah. Foto: Reuters

Kontroverzni John McAfee je julija 2017 pred začetkom kriptomrzlice kriptomrzlice, med katero je kriptovaluta bitcoin dosegla do zdaj najvišjo ceno in za kratek čas presegla magično mejo 20.000 ameriških dolarjev, napovedal, da bo bitcoin v roku treh let zrasel na pol milijona dolarjev (danes 446 tisoč evrov):

if not, I will eat my dick on national television. — John McAfee (@officialmcafee) July 17, 2017

Svojo izvirno napoved je McAfee zaradi izredno hitre rasti novembra 2017 spremenil in sicer je na Twitterju zapisal, da bo bitcoin do konca leta 2020 dosegel kar en milijon dolarjev (890 tisoč evrov).

McAfee je v obeh primerih obljubil, da bo, če se njegova napoved ne bo uresničila, na eni od nacionalnih televizijskih postaj med prenosom v živo pojedel svoj penis.

John McAfee pozira z ženo Janice na barki Svoboda sredi Karibskega morja. Foto: Twitter Danes 74-letni računalniški programer John McAfee je širši javnosti morda najbolje znan kot ustanovitelj podjetja McAfee Associates, ki je razvilo prvi komercialni protivirusni program McAfee AntiVirus. V svoji več desetletij trajajoči karieri na tehnološkem področju je McAfee med drugim sodeloval z Naso in opremljevalcem ameriške vojske Lockheed Martinom ter si z različnimi zasebnimi poslovnimi uspehi, pa tudi s prodajo svojega deleža v podjetju McAfee Associates, nabral premoženje v višini sto milijonov ameriških dolarjev.



A glede na to, kaj vse je v zadnjih letih ušpičil John McAfee, morda ni povsem neverjetno, da nenavadne obljube v primeru zgrešene napovedi glede cene bitcoina ne bi vsaj poskusil uresničiti.

John McAfee je vedno slovel kot zaščitnik digitalne zasebnosti in človek brez dlake na jeziku, ki mu ni bilo težko javno kritizirati ameriške vlade, gospodarstva in tekmecev v svojem poklicu. Zaradi ugleda podjetja McAfee Associates so njegovo mnenje mnogi zelo cenili – pri tem je malce pomagalo tudi dejstvo, da je John McAfee član Mense, mednarodnega združenja za nadpovprečno inteligentne ljudi. Foto: Reuters

Vrednost premoženja McAfeeja, ki se je dolgo boril z zasvojenostjo z alkoholom in prepovedanimi drogami, je do začetka prejšnjega desetletja strmoglavila za petindvajsetkrat (nato si naj bi opomogel tudi z naložbami v kriptovalute). Iz ZDA se je preselil v Belize in prirejal divje zabave, nato pa od tam pobegnil zaradi sumljive smrti njegovega soseda.



Kasneje je imel težave z roko zakona v Gvatemali. Od januarja letos je nato je plul po mednarodnih vodah Karibskega morja in se ogiba ameriškim oblastem, ki ga želijo, tako trdi sam, uradno pospraviti zaradi utaje davkov, neuradno pa zato, ker jim je velik trn v peti. Julija je za nekaj dni izginil, izkazalo se je, da so ga zaradi tovorjenja orožja aretirali v Dominikanski republiki.

Kaj bi se moralo zgoditi, da bi McAfee obdržal svojo moškost?

Trenutna cena bitcoina je približno 7.200 dolarjev (podatek: Bitstamp), kar pomeni, da kriptovaluti do milijona manjka še skoraj 993.000 dolarjev.

Da bi bitcoin magično mejo dosegel do 31. decembra 2020, bi moral v primeru linearne rasti vsak dan pridobiti več kot 2.700 dolarjev oziroma skozi vse leto poskočiti za skoraj 14.000 odstotkov.

Če bi se McAfeejeva napoved uresničila, bi to pomenilo novo kriptomrzlico, ki bi bila morda še bolj nora od tiste, ki je svet prevzela leta 2017. Takrat je bitcoin od januarja do decembra zrasel za v primerjavi z zgornjo številko sicer pičlih 2.400 odstotkov.

Pet ljudi, ki so imeli bitcoine, a so jih nesrečno izgubili:

Kdor bi bitcoin kupil pred desetimi leti ...

Ob vstopu v novo desetletje se je zanimivo tudi ozreti v leto 2010, ko se je začelo takrat poldrugo leto stari bitcoin prvič vrednotiti v ameriških dolarjih.

Julija 2010 je izvirna kriptovaluta izkusila prvo eksplozivno rast in sicer je njena cena v petdnevnem obdobju zrasla za skoraj tisoč odstotkov z 0,008 na 0,08 ameriškega dolarja.

Tisti, ki bi ga takšna rast prepričala v naložbo in bi po ceni 0,08 dolarja kupil bitcoinov za 100 evrov, bi bil, če bi jih obdržal vse do danes, milijonar. Imel bi jih namreč 1.250, kar pomeni, da bi, če bi prodal vse hkrati, glede na trenutno ceno bitcoina zaslužil osem milijonov evrov.

Za dogodek, po katerem je bitcoin prvič dobil realno vrednost, načeloma velja legendarni nakup dveh pic, ki ju je s kar 10.000 bitcoini maja 2010 plačal Laszlo Hanyecz. Strošek nakupa pic je znašal 41 dolarjev, kar pomeni, da je bil en bitcoin posledično ovrednoten na 0,0041 dolarja. 22. maj v kriptoskupnosti danes velja za neke vrste praznik in sicer mu pravijo Dan bitcoin pice (Bitcoin Pizza Day). Foto: Laszlo Hanyecz / Bitcoin Wiki

