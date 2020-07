Nizozemci stopili skupaj v skupinski tožbi proti Facebooku

Nizozemska potrošniška organizacija Consumentenbond zatrjuje, da družba Facebook prek svojih družbenih omrežij brez soglasij uporabnikov že vrsto let zbira njihove osebne podatke in jih posreduje tretjim osebam – oglaševalcem, razvijalcem drugih aplikacij, marketinškim podjetjem in drugim.

Čeprav se Facebook predstavlja in oglašuje kot brezplačna storitev, uporabniki zanj plačujejo posredno s svojimi osebni podatki, kot so spol, starost, prebivališče, interesi, družbene povezave in podobno. Direktorica organizacije Consumentenbond Sandra Molenaar dodatno očita Facebooku, da je njegova politika zasebnosti nejasna, nedosledna in po nepotrebnem zapletena, je med drugim poročal portal Dutchnews.nl.

Izjava je eno, nekateri dogodki pa drugo

Facebook, ki ima na Nizozemskem okrog deset milijonov uporabnikov, na očitke odgovarja, da je za njih zasebnost zelo pomembna ter da po najboljših močeh sledijo zahtevam zakonodaje o varovanju zasebnosti in si prizadevajo za dostopnost nastavitev zasebnosti in razjasnitev svoje politike varovanja zasebnosti.

Nemalo škandalov, predvsem tisti s podjetjem Cambridge Analytica, pa njihove navedbe postavlja pod vprašaj. Facebook je glede varovanja zasebnosti zdaj pod lupo tudi zaradi začetka integracije svojih aplikacij za hipno sporočanje WhatsApp in Messenger – ne nazadnje tudi zato, ker nabor uporabnikov obeh storitev ni enak.