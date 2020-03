Niti eno uro po tem, ko niso vedeli, ali je še doma, mu je policija potrkala na vrata

Bila je nedelja, 8.20 zjutraj, ko sem še poležaval v svoji postelji. Nenadoma sem zaslišal trkanje na vratih – bila sta dva policista, je britanski medijski hiši BBC svojo zgodbo začel pripovedovati Milo Hsieh, ameriški študent, ki so mu ob prihodu na Tajvan odredili samoizolacijo.

Ničelna toleranca in takojšen odziv

Policista nista bila edina, ki sta mu to nedeljo zmotila spanec. Do 8.15 so ga poklicale že štiri različne ustanove, je povedal, in vsi so želeli preveriti, ali je še vedno v samoizolaciji.

Zakaj ravno takrat? Ob 7.30, torej 45 minut prej, se mu je izpraznil akumulator telefona, odsotnost signala pa je sprožila preplah, so mu pojasnili.

My phone, which is satellite-tracked by the Taiwan gov to enforce quarantine, ran out of battery at 7:30 AM. By 8:15, four different units called me. By 8:20, the police were knocking at my door. — Milo Hsieh (@MiloHsieh) March 22, 2020

Na Tajvanu ne skrivajo, da samoizolacijo nadzirajo prek lokacije mobilnega telefona

Policista sta zadovoljno ugotovila, da je vendarle vse v redu, a sta ga le prijazno spomnila, da bi ga v primeru kršitve samoizolacije aretirali.

Previdnostni ukrepi na Tajvanu so povsem drugačni kot tisti, ki sem jih videl v Evropi, je še povedal. Ob pristanku na letališče so ga še pred pregledom potnih listov pregledali in temeljito popisali zdravstveni delavci in mu odredili 14-dnevno samoizolacijo. Povedali so mu tudi, da je v tem obdobju dolžan redno spremljati svojo telesno temperaturo.

Was surprised to see my twitter blowing up after the Sunday morning Tweet! I wrote about surveillance and quarantine in Taiwan a little more in this article for @BBCWorld: https://t.co/RxJLCtJxEk — Milo Hsieh (@MiloHsieh) March 24, 2020

Že takrat so mu jasno dali vedeti, da ga bodo spremljali (tudi) z lokacijo pametnega telefona – lahko se je prepričal, da to dosledno izvajajo.

Samoizolacija pomeni, da niti pes ne sme iz stanovanja

Po drugi strani se je sam prepričal, da v Belgiji, ki jo je moral zapustiti, ko se je njegov študijski program tam prenehal izvajati, ukrepov niso vsi jemali resno in so se mnogi celo prerivali v vrstah za hitro prehrano.

Na Tajvanu ne smem niti zakorakati iz stanovanja. Ne jaz ne moji družinski člani. Niti naš pes, pojasnjuje.

Elektronska ograja

Medtem ko v nekaterih azijskih državah samozolacijo spremljajo prek aplikacij na pametnem telefonu ali elektronske zapestnice, na Tajvanu preprosto uporabljajo mobilno omrežje za določanje položaja pametnega telefona izoliranega posameznika. Tak sistem nadzora na Tajvanu imenujejo elektronska ograja.

Če pri komurkoli od nekaj več kot šest tisoč samoizoliranih na Tajvanu na ta način ne odčitajo lokacije več kot 15 minut, se sproži alarm, kot se je tudi sam lahko prepričal na omenjeno nedeljsko jutro.

Tudi v Indiji zelo strogo in nepopustljivo izvajajo omejevalne ukrepe za zajezitev pandemije novega koronavirusa. Oglejte si nekaj utrinkov v spodnjem videoposnetku.

Tudi do večkrat na dan lahko pokličejo

Ali ste pomislili, da je sistem možno pretentati preprosto tako, da telefon pustite doma, ko greste ven? Raje ne, ne samo zato, ker je sebično in neodgovorno.

Oblasti namreč tudi takrat, ko signal nakazuje prisotnost doma, lahko tudi večkrat na dan pokličejo in preverijo, da sta pametni telefon in njegov samoizolirani lastnik res skupaj.