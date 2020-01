Ni za občutljive: muci iz smrčka potegnili pošast

Po spletu je zaokrožil videoposnetek mlade mačke, ki je imela hude težave z nenehnim kihanjem in izcedkom iz smrčka. Veterinarji so ob pregledu ugotovili, da muca ni bila bolna, temveč je imela ne samo v smrčku, temveč v glavi gromozansko utripajočo ličinko parazitske muhe.

Ličinko, ki jo je snemalec videoposnetka, tega si lahko v celoti ogledate na tej povezavi, opisal kot največjo, kar jih je kdaj koli videl, so muci uspešno odstranili in njenih težav z dihanjem je bilo konec.

Muca je sicer podlegla parazitski muhi družine cuterebra. Te muhe svoja jajca, iz katerih se nato razvijejo takšne ličinke, praviloma izležejo blizu lokacij, kjer se hranijo glodavci, ki so tudi najpogostejše žrtve parazita.

Ličinka, ki so jo potegnili skozi veliko manjšo odprtino smrčka še ne enoletne muce. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Če se jajca uspešno oprimejo novega gostitelja, to so pogosto tudi psi in mačke, se iz njih izležejo ličinke in v telo gostitelja vstopijo skozi najbližjo odprtino. Ličinke se nato hranijo z gostiteljevim tkivom, dokler niso videti približno tako.

Čeprav so bili tovrstni primeri redki, se je že zgodilo, da so takšne ličinke pod kožo zlezle tudi ljudem, najpogosteje otrokom.

Oglejte si še prispevek Planet TV o tem, zakaj je pametno doma imeti mačko: