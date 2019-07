Neverjetne številke: to so najvrednejša svetovna podjetja

Pogled na celotno lestvico 100 najbolj vrednih podjetij sicer po navedbah EY, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije, razkrije, da se je tržna vrednost stoterice v prvem letošnjem šestmesečju povečala za 17 odstotkov na 21.500 milijard dolarjev.

Microsoft, Amazon, Apple

Na samem vrhu lestvice ostaja Microsoft, katerega borzna vrednost je aprila presegla 1.000 milijard dolarjev, ob koncu polletja pa je bila pri okoli 1030 milijardah.

Na drugem in tretjem mestu sta Amazon (938 milijard dolarjev) in Apple (919 milijard dolarjev), peterico pa zaključujeta Googlova krovna družba Alphabet (747 milijard dolarjev) in upravljavec največjega družbenega omrežja na svetu Facebook (541 milijard dolarjev).

Američani premočni

Med deseterico najbolj vrednih je kar osem ameriških podjetij, le na sedmem in osmem mestu sta kitajska tehnološka velikana Alibaba (na fotografiji) in Tencent. Foto: Reuters Med deseterico najbolj vrednih je kar osem ameriških podjetij, le na sedmem in osmem mestu sta kitajska tehnološka velikana Alibaba in Tencent. Novinec v deseterici je ameriško podjetje za procesiranje kreditnih in plačilnih kartic Visa.

V deseterici močno prevladujejo tudi tehnološka podjetja oziroma nosilci današnjega digitalnega gospodarstva. Po navedbah EY je visoka vrednost delnic tehnoloških velikanov tudi znak zaupanja trgov v prihodnji razvoj in nadaljnje prebojne inovacije teh velikih igralcev.

Zaton evropskih multinacionalk

Tudi na celotnem seznamu 100 najbolj vrednih podjetij je kar 56 ameriških. Na drugem mestu sta Kitajska in posebno kitajsko upravno območje Hongkong, od koder prihaja 23 podjetij, močno pa je upadel pomen Evrope na tej lestvici.

Evropskih podjetij ni v vrhu lestvice. Še najbolje se je "odrezal" švicarski Nestle, ki je z borzno vrednostjo 297 milijard dolarjev na 14. mestu.