Neverjetna sreča: v sekundi je zaslužil 49.000 evrov

Bitcoin je na borzi Binance v noči na petek strmoglavil za kar 87 odstotkov z okrog 65.000 dolarjev na 8.200 dolarjev. "Popust" je trajal nekaj minut, ni pa bil posledica povpraševanja in ponudbe. Sunkovit padec cene je bil posledica anomalije v trgovalnem algoritmu borze Binance.

Kot smo poročali v petek, je nekaj vlagateljev na Binance izkoristilo priložnost in v času znižane cene kupilo približno 600 bitcoinov. Med njimi je bil tudi uporabnik foruma Reddit z vzdevkom Traditional-Ebb-8380, ki pa za svoj nakup enega bitcoina in še nekaj drobiža ni vedel, dokler ni prejel obvestila o izvršeni transakciji.

Poteza, ki uspe enkrat na milijon let

Uporabnik Reddita je pred dvema mesecema bolj za šalo kot zares na borzi Binance namreč oddal tako imenovano omejeno naročilo, s katerim je določil cenovni prag, pri katerem bi samodejno kupil en bitcoin. Prag je postavil pri 11.000 ameriških dolarjih.

Kriptovalute so v zadnjih treh mesecih znova eksplodirale. Bitcoin in ethereum, dve najbolj prepoznavni kriptovaluti, sta v zadnjih dneh dosegli nova cenovna rekorda. Foto: Unsplash

Ko je bitcoin na borzi Binance v petek ponoči v trenutku švignil navzdol in dosegel dno pri 8.200 dolarjih, je bil cenovni prag uporabnika Traditional-Ebb-8380 dosežen in presežen. Njegovo naročilo je bilo nemudoma izvršeno in z 11.000 dolarji je kupil 1,069 bitcoina. Ko se je cena kriptovalute na Binance normalizirala, je bil bogatejši za okrog 49.000 evrov.

Traditional-Ebb-8380 je na Redditu pojasnil, da je imel zgolj neznansko srečo, dogodek pa mu bo vsaj malo popravil slabo voljo zaradi njegovih preteklih napak pri trgovanju s kriptovalutami.

Foto: Reddit

Kot je zapisal v enem od komentarjev, je vrednost njegovega premoženja v kriptovalutah konec leta 2017, ko so bitcoin in druge kriptovalute prvič zares letele v nebo in povzročile globalno evforijo, presegala pol milijona evrov, nato pa jo je s serijo slabih potez, za zelo nizke zneske je prodal precej bitcoinov in jih nekaj izgubil tudi zaradi prevare, zmanjšal na samo nekaj več kot 30.000 evrov.