NEO Igre: novost pri slovenskem ponudniku telekomunikacijskih storitev

Igranje videoiger in prenašanje igranja videoiger prek spleta v živo (streaming, op. p.), "gaming" kultura na splošno in e-šport se vedno bolj razvijajo tudi pri nas, tako na ljubiteljski kot tudi na tekmovalni ravni. Pa je igranje iger mogoče brez igralne konzole in računalnika ter prenašanja ali nakupovanja pogosto dragih iger? Da, tudi to je mogoče.

Telekom Slovenije je prepoznal priljubljenost igranja iger tudi pri nas ter z nadgradnjo pametne platforme NEO ponudil možnost igranja iger v oblaku (t. i. cloud gaming) prek televizije. Na začetku je na voljo 50 iger različnih žanrov, ki jih bo sčasoma vedno več. Naj se nova zabava za vso družino začne!

Igranje videoiger je v našem vsakdanu prisotno že dolgo, vseeno pa je bilo do pred kratkim to področje širši javnosti kar nekako "skrito". Vedno bolj priljubljeno prostočasno (ali službeno) dejavnost velja kontekstualizirati z več vidikov. Najprej gre omeniti ljubiteljsko igranje iger med vsemi starostnimi kategorijami, ki videoigre igrajo predvsem zase, za svoj hobi, kot tak povsem primerljiv s tistimi "običajnimi", kot so branje knjig, ukvarjanje s športom, glasbo ... Drugi vidik so že bolj izkušeni igralci, ki svoje podvige v duhu časa prek različnih platform, predvsem prek kanalov YouTube in Twitch, v živo delijo s širšo javnostjo.

Tretjega predstavljajo najbolj napredni in izkušeni igralci ter organizirana e-športna tekmovanja, kjer se igričarji z vsega sveta (med njimi tudi nekaj Slovencev) merijo v različnih žanrih iger pred očmi svetovne množice. Ključna odlika? Hitri refleksi, najboljši igralci pa so, predvsem zaradi hitrih refleksov, v povprečju stari od 16 do 24 let. Prav med njimi, pa tudi med preostalimi poznavalci, ni nikakršnega dvoma, ali gre pri e-športu le za zanimivo tekmovanje, sprostitev ali za obliko športa, primerljivo s tisto, ki obsega tudi potenje na športnem igrišču.

Gledano v celoti vse tri ravni združuje ljubezen do iger najrazličnejših žanrov, "potopitev" v unikaten svet, pa tudi družbena dimenzija in razvedrilni vidik. Številni slovenski igralci, profesionalni ali ljubiteljski, bodo namreč znali povedati, da jih v končni fazi privlači ravno druženje s podobno ciljno skupino, ki po njihovem mnenju ni prav nič drugačno, kot če bi se s prijatelji odpravili na kavo ali odigrali "partijo" različnih družabnih iger.

Nadgradnja platforme NEO Ker želijo biti pri Telekomu Slovenije vedno prvi, tudi prvi v Sloveniji ponujajo resnično prave igre kar na vašem televizorju, po principu igranja v oblaku. Telekom Slovenije je hitro prepoznal razmere in svojim uporabnikom z nadgradnjo platforme NEO ponudil novo dimenzijo igričarske zabave prek televizije. Znotraj platforme NEO je nastal pravcati igričarski sistem (NEO Igre), kjer je v samem štartu na voljo 50 iger. Teh bo sčasoma vedno več, vsekakor pa je igričarski nabor oziroma nastavek izredno obetaven. Prvi mesec je "gaming" zabava povsem brezplačna.

NEO Igre preprosto na vašem televizorju

Telekom Slovenije je s platformo NEO v naša življenja vnesel nove razsežnosti uporabniške izkušnje z enostavnim glasovnim upravljanjem TV-vsebin in naprav pametnega doma na enem mestu. NEO je na novo definiral izkušnjo gledanja televizije, po novem pa z NEO Igrami prinaša še dodaten in povsem nov način zabave pred televizijskim sprejemnikom. S tem so pri Telekomu Slovenije postali tudi prvi in edini ponudnik iger v oblaku na slovenskem trgu.

Igranje iger na ta način (v oblaku, op. p.) prinaša številne prednosti. Prva in najočitnejša je ta, da so igre že naložene v sistem, v oblak (v tem primeru na NEO Smartbox), posledično jih ni treba posamično kupovati. Za primerjavo, za posamezno priljubljeno igro je treba odšteti več deset evrov, v praksi pa se velikokrat izkaže, da le redkokdo preigrava le eno igre, pač pa več njih. Za nakup desetih iger na leto lahko tako hitro odštejete 500 evrov, če upoštevamo, da posamezna igra stane 50 evrov. A dejstvo je, da najnovejše izvedenke priljubljenih videoiger in videosimulacij lahko stanejo tudi več.

Kdo lahko igra in kakšne igre so na voljo?

NEO vam omogoča, da izberete eno od številnih iger in jo brez konzole igrate na svojem televizorju, že v samem štartu pa ponujajo žanrsko različne igre, primerne za različne starostne kategorije.

NEO Igre so v osnovi namenjene zabavi za vso družino: "prijazne" so tako do staršev kot do otrok, saj lahko otroku nastavite profil, v katerem se bodo prikazovale le igre, primerne za njegovo starost (evropski sistem PEGI).

Med žanri iger bo gotovo vsak našel nekaj zase, katalog iger NEO namreč ponuja igre za prav vsakega. Na voljo so: akcije, igre vlog, pustolovščine, simulacije, strategije, športne igre, uganke, igre za otroke in igre za več igralcev. Vsaka dva meseca bodo v pester nabor iger dodali pet novih iger, ki jih, kot rečeno, ni treba prenašati (downloadati, op. p.). Igre so tudi brez "in-game" nakupov in popolnoma brez oglasov.

Kaj potrebujete za NEO Igre?

Uporabniška izkušnje je preprosta in varna. Čaka vas igralna izkušnja, kot ste je vajeni na najbolj priljubljenih igralnih konzolah. Potrebujete le: NEO Smartbox, optično povezavo in igralni plošček, med katerimi priporočamo Logitech F710, ki bo sami igri ponudil doživeto izkušnjo. Igralni plošček povežite z igrami NEO in se na svojem televizorju preprosto preizkusite v številnih igrah, primernih za vso družino in vse starosti. Brezžični igralni plošček Logitech F710 se lahko pohvali z odličnimi lastnostmi, hitrim delovanjem in prilagodljivim obračanjem, brezžična povezava pa skrbi za popolnoma nemoteno delovanje in hitre odzive.

Prvi mesec lahko v igrah uživate brezplačno, po enem mesecu pa se začnejo zaračunavati v znesku osmih evrov mesečno.

Ključne prednosti NEO Iger: Igre lahko igrate na svojem televizorju.

Ne potrebujete igralne konzole.

En naročnik, veliko iger − prvi mesec brezplačno.

Vsaka dva meseca 5 novih iger do skupno 100 iger.

Igre za vso družino in vse okuse.

Epidemija vplivala na povečan čas igranja iger in tudi (uspešno) rušenje predsodkov

Vas resnično skrbi, da ste prestari za tovrsten način zabave? Nikar! Če je še pred časom veljalo, da je igranje iger stereotipno rezervirano samo za mlade in otroke, današnji čas razkriva, da še zdaleč ni tako. Ljubitelje iger najdemo v različnih starostnih kategorijah. V zvezi s tem je zanimiv predvsem podatek, da je povprečna starost igralca na mednarodni ravni 35 let, statistična "odstopanja" pa se v velik meri povzpnejo na igralce, stare več kot 50 let.

Podatki Statiste kažejo, da videoigre (na različnih napravah) igra 54 odstotkov Evropejcev, starih od šest do 64 let. V starostni skupini 6–10 let je igričarjev 76 odstotkov, v skupini 11–14 let se odstotek povzpne na 84, 74 odstotkov mladostnikov pa igra videoigre med 15. in 24. letom starosti. Podatki Mediane kažejo, da je delež Slovencev, ki imajo vsaj nekajkrat na leto opravka z videogrami na različnih napravah, večji od evropskega povprečja.

Nedvomno, igričarska kultura je vedno bolj prisotna, močna in priljubljena tudi pri nas, delež igričarjev pa je tako pri nas kot tudi drugod po svetu med epidemijo covid-19 še narasel. Obdobje, v katerem živimo, je gotovo vplivalo na čas, ki ga namenjamo igranju iger, in tudi uspešno "rušenje" predsodkov o tej prostočasni aktivnosti (ali poslu). Z vedno večjim navdušenjem nad videoigrami je narasla tudi sama kakovost iger, ki so, če se dotaknemo le vizualnega vidika, grafike, danes že tako resnične, da je v dirkaških simulacijah le stežka ločiti, ali igraš igro ali dejansko gledaš posnetek prave vožnje.