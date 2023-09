Če še vedno uporabljate starejšo različico Officeovih programov, je čas za posodobitev. Microsoft bo nehal posodabljati starejše različice, kar pomeni, da lastnikom licenc ne bodo več ponujali storitev, kot so tehnična podpora, odpravljanje napak in varnostne izboljšave. To lahko ogrozi posameznike in podjetja. Datum, ko bodo nehali s posodobitvami, ni novica, ker ga javnost pozna že dolgo.

Čas je, da v Keysoffovi posebni razprodaji programske opreme kupite najnovejši Office. Bodite pozorni samo na to, da uporabniki Maca dobijo samo osnovni paket Home and Business, uporabniki Windowsa pa paket Professional, ki vključuje tudi Office Publisher in Office Access. Microsoft Office 2021 Professional stane 26,25 €, medtem ko na Microsoftu stane več kot 400 $. Keysoff vam ponuja 90-odstotni popust. Tudi Office 2021 Home and Business za Mac bo z 29,99 € primeren za vaš proračun, več o najnovejšem Windowsu pa najdete v opisu spodaj. Ne zamudite velike razprodaje programske opreme.

Keysoff zagotavlja, da so licence, ki jih prodaja, 100-odstotno originalne in brez varnostnih tveganj. Licence, ki jih kupite na Keysoffu, nimajo naročnine, kar pomeni, da so doživljenjske in vam omogočajo neomejen dostop do programov. Operacijski sistem bodo podpirali in posodabljali do konca življenjske dobe. Če imate med namestitvijo ali uporabo kakšna vprašanja, lahko pišete Keysoffovi tehnični podpori, ki vam je na voljo 24 ur na dan. Ponujajo tudi doživljenjske poprodajne storitve, zato jim vedno lahko pišete, če imate vprašanja med uporabo programov. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar in končate posodobitev svojega računalnika.