Ne zamudite košarkarskega spektakla s Telemachovimi paketi EON in VEČ!

Ker so bile vstopnice za Telemachov spektakel s Srbijo, na katerem se bosta predstavila tudi Luka Dončić in Goran Dragić, ekspresno razprodane, bodo številni navijači ostali prikrajšani za obisk Stožic, a za vse, ki imajo dostop do interneta, rešitev ponuja Telemach.

Kako do ogleda televizijskega prenosa?

Ne le naročniki paketov fiksnih storitev EON, tudi naročniki mobilnih storitev – vseh paketov družine VEČ – imajo dostop do aplikacije EON TV in s tem tudi do programov Sportkluba.

Telemach ponuja tudi predplačniški paket EON, ki je na voljo brez vezave in ni omejen na operaterja ter ga lahko uporabljajo uporabniki vseh fiksnih in mobilnih operaterjev v Sloveniji. Predplačniški paketi so po ceni 14,50 evra za tri mesece na prodaj v Telemachovih poslovalnicah, na bencinskih servisih Petrol in OMV, v Big Bangu, trgovinah Spar in Tuš, spletni trgovini Shoppster in pri Woltu.