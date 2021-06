"Ne gre za vprašanje levih ali desnih, temveč za smiselna dejanja" #video

Ta ustanova omogoča tudi raziskave, prikaze, preizkuse in validiranje širokega razpona solarnih tehnologij, ko so še na razvojni stopnji in iščejo svojo pot do komercialne veljave.

Organizirani pa so kot konzorcij energetskih in drugih podjetij, raziskovalnih združenj, zveznega raziskovalnega laboratorija in mesta Aurora v zvezni državi Kolorado, blizu katerega imajo svoje prostore.

"Ne vpletamo se, temveč pomagamo"

Dustin Smith je že 12 let izvršni direktor središča SolarTAC in je sodeloval pri njegovi vzpostavitvi vse od temeljnega kamna. "SolarTAC je alternativa zagona še ne povsem dozorelih tehnologij, saj tako preprečimo napake, ki bi jih morali odpravljati pri uporabnikih. Mi smo most do resničnega sveta, priložnost za preizkus novih solarnih tehnologij v manjšem obsegu in njihovo izboljšanje še pred komercialnim zagonom," pojasnjuje.

Dustin Smith je že 12 let izvršni direktor središča SolarTAC. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Njihov uspeh pojasnjuje z nepristranskostjo: "Proizvajalcem ne solimo pameti, temveč jim pomagamo. Ni vam treba dokazovati svoje tehnologije nam, mi smo tu v pomoč, da svojo tehnologijo dokažete svetu. Ne postavljamo si nobenih umetnih meja, smo zelo prožni, seveda ob spoštovanju zakonodaje."

Politika je dobra za zagon, potem pa …

"Svet je poln pogumnih izjav – rešimo planet, naredimo to ali ono, a te parole same po sebi niso niti cilj niti strategija", svari Smith, ki vidi tri velike gradnike, vredne največje pozornosti.

"Politika igra veliko vlogo, zlasti pri zagonu, a potem v nekem trenutku postane ovira, ko prevlada politično odmerjanje moči. Vseskozi poudarjam: ne gre za vprašanje levih ali desnih, temveč za smiselna dejanja. Za izkoriščanje prednosti sonca in možnost ustvarjanja energije iz nečesa, kar je okrog nas vsak dan. To je zelo smiselno in to znamo narediti, celo dobro, a zdaj moramo to narediti še bolj učinkovito in pozitivno."

"Svet je poln pogumnih izjav – rešimo planet, naredimo to ali ono, a te parole same po sebi niso niti cilj niti strategija." Foto: SolarTAC

"Prevelika pričakovanja so ena od največjih napak"

Zavedati se je treba tudi zahtevnosti in obsega. "Zelo preprosto je reči, naj v desetih letih opustimo fosilna goriva in postanemo trajnostni, a je skoraj neizvedljivo, ker je energetika zelo velik sistem. Prehod bo dolgotrajen in postopen, zato moramo vedeti, kako združevati tehnologije – ne moremo kar tako izklopiti velikih sistemov samo zato, ker smo se odločili, da jih ne maramo več. Ukrepati moramo pametno, učinkovito in taktično, to pa zahteva čas, denar, znanje, trud in druga sredstva. Ni enotnega materiala ali tehnologije, ki bo v hipu odpravila vse težave, prevelika pričakovanja so ena od največjih napak."

"Zelo preprosto je reči, naj v desetih letih opustimo fosilna goriva in postanemo trajnostni, a je skoraj neizvedljivo, ker je energetika zelo velik sistem. Prehod bo dolgotrajen in postopen." Foto: SolarTAC

Morilec tehnologij je strošek

Smith si želi, da bi imela vsaka tehnologija tak pospeševalnik, kot je SolarTAC za solarno energijo.

"Moja največja konkurenca so tisti, ki ne naredijo ničesar in tako celo hitreje in ceneje pridejo na trg, a sem prepričan, da to ni pravi pristop. Temeljiti preizkusi so nujen korak na poti do komercialnega zagona. Nikoli se ni zgodilo, da bi neko tehnologijo ubila tehnologija sama, morilec je vedno strošek. Tudi pri energetskih omrežjih nam praksa kaže, kako ranljiva so."

"Temeljiti preizkusi so nujen korak na poti do komercialnega zagona." Foto: SolarTAC

Današnja omrežja niso kos prihodnjim potrebam

Ali bodo vedno nižje spodbude za solarno energijo zmanjšale zanimanje ljudi za prehod na to obliko energije, smo vprašali.

"V mnogo drugih državah je lažje sprejeti nove tehnologije kot v ZDA – ko se zbudim, sem lahko prepričan, da bom zanesljivo lahko prižgal luč in da bo to razmeroma poceni, a je tam, kjer dobava ni zanesljiva, veliko lažje sprejeti nekaj novega. Dinamiko vedno določa razmerje med inovacijami, potrebami, zanesljivostjo in stroški. Ob naraščajočem zanimanju za električna vozila bodo naraščale tudi potrebe – ali bodo obstoječa elektroomrežja, ki so bila večinoma zgrajena pred pol stoletja ali več, glede na takratne potrebe, to prenesla? Najbrž ne, zato bo treba razmišljati o lokalnih in distribuiranih virih in shrambah električne energije."

"Dinamiko vedno določa razmerje med inovacijami, potrebami, zanesljivostjo in stroški." Foto: SolarTAC