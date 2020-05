Ne dotikajte se onesnaženih javnih površin! Raje uporabite ta pripomoček.

Oglasno sporočilo

Nikoli ne vemo, kdo je okužen

Povprečna odrasla oseba je izpostavljena več milijonom mikrobov dnevno. Večina teh mikrobov je sicer nedolžnih, se pa med njimi morda skrivajo tudi taki, ki lahko resno ogrozijo vaše zdravje.

Pomislite, koliko stika z javnimi površinami imamo ljudje vsak dan. Ko se nekdo, ki je okužen, dotakne kljuke na vratih trgovine, na njej pusti tudi bakterijo ali virus, s katerim je okužen. V le sedmih urah se lahko ena bakterija razmnoži v dva milijona novih, ki se ob dotiku prenesejo na novega gostitelja.

Zakaj oseba, ki ima nalezljivo bolezen, ne ostane doma in okreva, saj tako ne more okužiti preostalih? Večina tistih, ki so okuženi, tega na začetku sploh ne ve.

Izognite se dotikanju umazanih gumbov na bankomatu ali v dvigalu.

Kako se torej najučinkoviteje izognete prenosu bacilov na svojo kožo?

Ostanite doma. A s sproščanjem varnostnih ukrepov in nujnimi opravki v službi, mestu ali trgovini to, da ostanemo doma, ni dolgotrajna rešitev.

Virusi se z onesnaženih javnih površin na vašo kožo prenesejo z dotikom, zato je najpametneje, da zmanjšate stik kože s tovrstnimi površinami.

Prva rešitev, ki pade na pamet, so rokavice. A težava nastane, ko je rokavice treba sneti, pri čemer lahko bakterije preidejo na kožo, z njimi pa se lahko nehote dotaknemo tudi očal, maske, las, ust ali nosu.

Z ZeroTouch brez težav upravljate zaslone na dotik.

Zaščitni pripomoček, ki po videzu spominja na ključ, je posebej zasnovan za enostavno pritiskanje gumbov, odpiranje vrat in uporabo zaslonov na dotik.

Ker popolnoma izniči stik kože z onesnaženo površino, lahko z njim do 99 odstotkov zmanjšate prenos mikrobov na svojo roko in tako možnost okužbe z nevarno boleznijo. Pripnete ga na obesek za ključe in z vami bo, kadarkoli zapustite stanovanje.

Izdelek je odporen proti rji, zaradi svoje trdnosti pa se odlično obnese tudi pri uporabi z robustnejšimi materiali, zato ga še dolgo ne bo treba zamenjati.

Medeninasta zlitina C260 zaradi visoke vsebnost bakra v od treh do štirih urah uniči 99 odstotkov bacilov na svoji površini.

Zakaj ne bi uporabili kar svojih ključev?

Klasični ključi so zasnovani za odklepanje vrat, ne pa za uporabo na javnih kljukah, bankomatu, kartičnem terminalu ali zaslonih na dotik.

Glavna prednost, ki ZeroTouch loči od preostalih približkov, pa je posebna medeninasta zlitina C260 s protimikrobnimi lastnostmi. Zaradi visoke vsebnosti bakra (70 odstotkov bakra in 30 odstotkov cinka), ZeroTouch v od treh do štirih urah uniči 99 odstotkov bacilov na svoji površini.

Ključi, ki so navadno sestavljeni iz preostalih kovinskih zlitin, lahko iste bakterije nosijo na sebi tudi do več tednov. Če jih po uporabi pospravite v žep ali torbico, kjer je toplo in je zrak nekoliko vlažnejši, pa jim ponudite še popolno okolje za pospešeno razmnoževanje. ZeroTouch po uporabi preprosto obrišete z alkoholno krpico in pospravite v žep.

Kje lahko kupim Optishield® ZeroTouch ? ZeroTouch je na voljo izključno v spletni trgovini gizzmo.si, kjer ga lahko naročite že danes . Če naročilo oddate do 15.30, ga boste najverjetneje na svoj naslov prejeli že naslednji delovni dan. Če želite pripomoček podariti tudi bližnjim, priporočamo nakup kompleta treh kosov ZeroTouch , saj jih tako dobite za 13,33 evra na kos in prihranite kar 64 odstotkov prvotne cene. S klikom na gumb "Naroči zdaj" oz. "Dodaj v košarico" preverite, ali je ZeroTouch trenutno na voljo. Po dveh tednih je končno na voljo nova zaloga, saj so prvo serijo na gizzmo.si razprodali v nekaj dneh.

Naročnik oglasne vsebine je VAL SKUPINA D.O.O.