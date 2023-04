Največ telefona za vaš denar

Oglasno sporočilo

Xiaomi je pred kratkim predstavil čisto novo serijo pametnih telefonov serije Redmi Note 12, ki je sestavljena iz štirih modelov: Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G in Redmi Note 12. Mobilni telefoni so končno na voljo tudi na slovenskem tržišču s 'flash sale' akcijo, ki bo trajala od 11. do 14. aprila.

Redmi Note 12 Pro 5G 6+128 GB je znižan za 70 EUR (iz 399 eur na 329 eur).

Redmi Note 12 4+128 GB pa je znižan za 50 eur (iz 249 eur na 199 eur).

Foto: Xiaomi

Redmi Note 12 Pro 5G nudi odlično fotografsko izkušnjo, saj ima veliko, zmogljivo tipalo IMX766 z OIS ter ultraširoko in makro kamero za impresivne posnetke tudi pri šibki svetlobi. Z zmogljivimi algoritmi programske opreme AI, povečano hitrostjo obdelave slik in drugimi uporabnimi funkcijami pripomočkov dodatno dopolnjuje celotno izkušnjo uporabe kamere.

Redmi Note 12 Pro 5G bo navdušil uporabnike s svojimi jasnimi in živimi 120Hz Flow AMOLED zasloni ter podporo za Dolby Vision® in Dolby Atmos®. Skupaj s svojimi prilagodljivimi materiali P-OLED, ki omogočajo tanjše okvirje, naprava omogoča vrhunsko in popolno vizualno izkušnjo. Redmi Note 12 Pro 5G je opremljen z vodilno hitrostjo polnjenja 67 W, medtem ko baterija s 5.000 mAh zagotavlja daljšo dnevno uporabo naprave, tudi ko uporabnik ves dan uživa v vsebini. Poleg tega bodo uporabniki po zaslugi visoko zmogljivega procesorja MediaTek Dimensity 1080 lahko udobno in zanesljivo uporabljali zmogljivost 5G.

Redmi Note 12 Pro 5G Foto: Xiaomi

Redmi Note 12 ponuja impresivno zmogljivost in izboljšano uporabniško izkušnjo, ko gre za zabavo. Super prijeten 120Hz AMOLED zaslon zagotavlja osupljivo kakovost slike z natančnimi barvami. Napravo poganja najnovejša mobilna platforma Snapdragon 4 Gen 1 in Snapdragon 685, s katerima bo uporabniška izkušnja še bolj prijetna ob vsestranski uporabi z maksimalno vzdržljivostjo naprave. Redmi Note 12 je opremljen s 33 W hitrim polnjenjem in 5.000 mAh dolgotrajno baterijo, kar pomeni, da lahko uporabniki uporabljajo več aplikacij in posnamejo veliko fotografij hkrati, popolnoma neobremenjeni z življenjsko dobo baterije. Če k temu dodamo še trojno kamero z umetno inteligenco, brezhibno funkcijo nočnega načina in številne filtre, je Redmi Note 12 opremljen z zmogljivimi kamerami, ki so bile nekoč rezervirane le za vodilne telefone, danes pa so zahvaljujoč Xiaomiju na voljo velikemu številu uporabnikov z odlično ceno.

Redmi Note 12 Foto: Xiaomi

Naročnik oglasne vsebine je XIAOMI