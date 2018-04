To je najstrožje varovana skrivnost velikega vizionarja Elona Muska

Izumitelj in poslovnež Elon Musk je znan kot človek številnih talentov. Njegova električna vozila znamke Tesla Motors so povzročila pravo avtomobilsko revolucijo, njegovo podjetje SpaceX je močno pocenilo polete v vesolje, njegov prvi veliki izum PayPal je poenostavil internetna plačila. A Musk je po svoje obrnil tudi izobraževanje in svoje otroke vpisal v šolo, o kateri ničesar ne ve skoraj nihče.

Kot je že večkrat poudaril Musk, je sam sovražil šolo, saj se mu je pogosto zdelo, da se uči nepotrebne stvari. Ker ni želel, da bi njegovi otroci doživeli podobno izkušnjo, je ustvaril šolo posebej zanje. Kot pravi, jo obiskujejo z največjim veseljem. Foto: Reuters

46-letni Elon Musk ima šest otrok, vsi pa že oziroma še bodo obiskovali šolo z imenom Ad Astra, ki jo je leta 2014 ustanovil sam. Informacije o šoli, katere ime pomeni "Med zvezde", so izredno skope, saj jo ob Muskovih, ki so že dovolj stari, obiskuje le peščica drugih otrok (po zadnjih informacijah skupaj samo 31), njihovi starši pa so zavezani k molčečnosti.

Musk se je svoje šole med javnimi nastopi bežno dotaknil le nekajkrat, največ časa do zdaj, namenil ji je dobri dve minuti, pa je o njej govoril med televizijskim intervjujem na Kitajskem leta 2015. Novinarka se je njegovi izjavi, da je za svoje otroke "ustanovil majceno šolo", najprej nasmejala, saj je menila, da se šali:

Pouk brez ocen, pri katerem rešujejo resnične življenjske težave ...

Učenje v šoli Ad Astra, kamor je otroke mogoče vpisati le, če starši za to prejmejo vabilo in blagoslov samega Muska, poteka brez ocen, temelji pa na soočanju z težavami, na katere bodo otroci nekoč morda naleteli v resničnem življenju, ter sprejemanju pravilnih moralnih in etičnih odločitev.

Inženir Peter Diamandis, tesen sodelavec Elona Muska, je pred meseci za medij Huffington Post opisal eno od nalog, kakršne rešujejo otroci v šoli Ad Astra. "V majhnem mestu na otoku sredi jezera je tovarna, v kateri delajo vsi odrasli prebivalci mesta. A strupeni izpusti iz tovarne onesnažujejo jezero in iztrebljajo življenje v njem. Če nadaljujemo delo v tovarni, bo jezero uničeno, če pa jo zapremo, bodo vsi meščani ostali brez službe. Kako najti najboljšo rešitev za vse?" Foto: Thinkstock

... in prilagojen vsakemu učencu posebej.

Musk je v intervjuju za kitajsko televizijo tudi pojasnil, da njegova šola deluje tako kot proizvodni trak v tovarni, ker so vsi učenci hkrati v istem razredu.

A obenem vsi ne delajo istih stvari, temveč učitelji poskusijo predvsem odkrivati talente in zanimanja vsakega učenca posebej ter jih izpopolnjevati.

Ali v šoli urijo prve človeške Marsovce?

Nekateri mediji so v zadnjih letih zaradi skrivnostnosti šole Ad Astra ugibali, da je v resnici povezana z Muskovo vizijo postavitve človeške kolonije na planetu Marsu in da učence, ki obiskujejo šolo Ad Astra, v resnici pripravlja na to, da postanejo prvi stalni prebivalci rdečega planeta.

Površina Marsa je tudi ozadje uradne spletne strani šole Ad Astra, ki pa razen tega obiskovalcu ne ponuja nobenih drugih informacij. Edini gumb "For Parents" (Za starše) vodi do obrazca, v katerega je treba vnesti geslo. Foto: zajem zaslona

Šolo naj bi po informacijah nekdanjih zaposlenih v Muskovem podjetju SpaceX, ki proizvaja vesoljska plovila, sicer obiskovali predvsem otroci nekaterih posameznikov, ki v SpaceX zasedajo višje položaje. Prav v podjetju SpaceX pa Musk gradi raketo, ki bo po njegovih besedah na Mars odnesla prvega človeka.

